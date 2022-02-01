Трансфер с секретом. Обамеянг уже тренируется с «Барселоной», но сделка ещё не оформлена

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01 февраля 2022, 21:20

Как это понимать?

Дело ясное, что дело темное

Сегодня Пьер-Эмерик Обамеянг был замечен на тренировке «Барселоны», а президент каталонцев Жоан Лапорта размыто прокомментировал трансфер, о котором официально никто не объявлял:

Вчера закрылось трансферное окно, и у нас получилось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков. На этой неделе, если все пойдет хорошо, мы представим Обамеянга.

Но как такое возможно, если трансферное окно закрылось 31 января? Обамеянг был близок к переходу в «Барсу» в воскресенье на правах аренды, в дедлайн сообщалось, что сделка по его переходу полностью провалилась. А потом короли драмы спасли ее в последние часы работы трансферного окна, причем речь идет о переходе габонского форварда в «Барселону» свободным агентом за полтора года до истечения его контракта с «Арсеналом». Кроме того, нападающий пошел на существенное сокращение зарплаты, чтобы перебраться в Испанию.

Почему «канониры» пошли на это? Их выигрыш составляет экономия на зарплате Обамеянга, который получал в Лондоне 350 тысяч фунтов в неделю. То есть «Арсенал» снял с себя обязательство выплатить опальному футболисту 25 миллионов фунтов, а «Барселона» не будет платить компенсацию за новичка. Пьер-Эмерик уже тренируется под руководством Хави, а официальное объявление о его трансфере «Барселона» надеется сделать в среду. Ну или в четверг. Крайний срок — в пятницу.

Всему виной формальности и опоздание

Обамеянг по-прежнему значится в первой команде «Арсенала» на официальном сайте лондонского клуба. Вероятно, все дело в запоздалом согласовании сделки, что могло повлечь за собой проблемы с регистрацией трансфера в системе УЕФА . Если бы с документами все было в порядке, Пьера-Эмерика бы проводили и представили официально еще ночью. Раз этого до сих пор не сделали, значит, остается риск, что УЕФА не признает переход Обамеянга из-за нарушения регламента трансферного окна. Такое уже случалось. По другой версии, «Арсенал» и «Барселона» в цейтноте доверились друг другу и ударили по рукам, то есть зарегистрировали трансфер, отложив согласование условий на потом.

Будем исходить из того, что Обамеянгу все же разрешат играть за «Барселону». Если речь реально идет о минутном опоздании, то УЕФА следует провести сделку в ручном режиме, удостоверившись, что никакого коварства здесь нет. Оставить Обамеянга в «Арсенале» — значит, облечь хорошего футболиста на страдания еще на полгода, ведь Микель Артета вычеркнул габонца из состава одновременно с разжалованием из капитанов. Глупо лишать форварда футбола, а «Арсенал» заставлять платить Обамеянгу за то, что он не играет. Если же вопрос должны решить два клуба, то у них просто нет пути назад.

Обамеянг покидает «Эмирейтс» через черный ход

Немного грустно от того, что недавний лидер атак «Арсенала» покидает команду через черный ход. Во всех смысла с учетом драматичных обстоятельств его перехода в «Барселону». Пьер-Эмерик забил за «канониров» 92 гола в 163 матчах, полтора года назад продлил контракт с клубом на условиях главной звезды, но после этого что-то сломалось. Результативность Обамеянга заметно снизилась, как и его вовлеченность в дела команды, следствием чего стали проблемы с дисциплиной, с которыми Артета не стал мириться. Габонец — загульный парень, к нему нужен особый подход.

Пьер-Эмерик пошел на существенное снижение зарплаты ради «Барсы»

Очевидно, «Барселона» не готова платить Обамеянгу 20 миллионов евро в год, поэтому «существенное снижение зарплаты» входит в стоимость билета в Каталонию. По данным Mundo Deportivo, до конца сезона Пьер-Эмерик будет получать всего 5 тысяч евро в неделю (почти в 80 раз меньше, чем в «Арсенале»), чтобы «Барса» поместилась под потолком зарплат. С нового сезона зарплата форварда увеличится.

Обсуждается также возможность включения Обамеянга в заявку «Барселоны» на Лигу Европы. Согласно правилам УЕФА , на весеннюю часть сезона можно дозаявить максимум трех игроков. Зимой к «Барсе» присоединились Дани Алвес, Ферран Торрес, Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кто-то из них точно не сыграет в плей-офф Лиги Европы, потому что не попадет в заявку.

«Арсенал» и лично Артета серьезно рискуют

Принципиальность Микеля Артеты в отношении Обамеянга может дорого обойтись «Арсеналу», ведь после ссоры и последовавшего расставания с экс-капитаном в составе «канониров» осталось только два форварда — Александр Ляказетт и Эдди Нкетия. Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что у обоих по окончании сезона истекают контракты с «Арсеналом». Забота о неустроенном будущем нередко ведет к снижению мотивации.

Английские эксперты как один уверены, что Артета играет в «русскую рулетку»: нужно было или приглашать форварда зимой, или мириться с Обамеянгом. Микель взял на себя большой риск, получил поддержку клуба, но может расплатиться работой за это решение. Представляете, если «Арсенал» весной провалится в атаке, а бесплатно отпущенный Обамеянг забьет много голов за «Барселону»? Кто-то должен будет ответить за это головой. И кстати, у «Арсенала» 0 голов в последних 4 матчах.