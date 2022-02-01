ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» хочет подписать Дембеле бесплатно летом

сегодня, 19:19

Руководство «Челси» продолжает интересоваться форвардом «Барселоны» Усманом Дембеле.

Утверждается, что лондонцы постараются подписать его летом, когда игрок станет свободным агентом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне».

Все новости
Трансфер с секретом. Обамеянг уже тренируется с «Барселоной», но сделка еще не оформлена
Сегодня, 21:20Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Ман Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде Хендерсона
Сегодня, 12:52
СлухиЗюле может бесплатно перейти в «Боруссию» Д из «Баварии»
Сегодня, 12:32
Слухи«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Реала»
Вчера, 20:58
СлухиПСЖ не захотел отпускать Ди Марию в «Барселону»
Вчера, 20:08
Слухи«Эвертон» хочет подписать Деле Алли
Вчера, 19:55
Сортировать
Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 22:14
Как агент Дембеле скажет так и будет. В этом деле от самого Усмана мало что зависит.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:33
Будут с Пулишичем на спор постоянно, кто больше в лазарете пробудет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:53
Маловероятный факт
протон
протон
сегодня в 20:40
Можно не надо. Зачем хрустале в лазарет нужен с его запросами и дисциплиной
drug01
drug01
сегодня в 20:38
Желание есть что получится
????
112910415
112910415
сегодня в 20:23
подозрительно ...
не усилит же он Челси !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:11, ред.
«Челси» хочет подписать Дембеле бесплатно летом .
Вообще не понимаю кто эту чушь мог вообще придумать. Кто-кто, но только не Челси стал бы интересоваться таким футболистом как Дембеле. Не думаю что это может исходить от главного тренера Тухеля, который наврядли вообще следил за его судьбой. Ну и человек который отвечает за такими переходами в руководстве Челси как главная женщина в мировом футболе Марина Грановская. Уж точно не станет делать ставку на Дембеле и как на футболиста и как на человека который может в любой момент выкинуть какой-нибудь фокус или получить очередную травму. А потому как у самого Дембеле и его агента большие запросы, и естественно это ударит больно по клубному кошельку и имиджу. А уж такому точно Грановская не позволит случится. И всё-таки эта новость ничего общего не имеет с клубом Челси. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 20:08
И зачем он Челси? - да...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:58
Можно и Дзюбу взять, с тем же эффектом.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:53
И зачем он Челси. Дембеле это игрок не для топ клуба. Ему дорога в чемпионат Турции.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:20
Какой продуманный Абрамович!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100