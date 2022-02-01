«Челси» хочет подписать Дембеле бесплатно летом .

Руководство «Челси» продолжает интересоваться форвардом «Барселоны» Усманом Дембеле.
Утверждается, что лондонцы постараются подписать его летом, когда игрок станет свободным агентом.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Дембеле остаться в «Барселоне».
Вообще не понимаю кто эту чушь мог вообще придумать. Кто-кто, но только не Челси стал бы интересоваться таким футболистом как Дембеле. Не думаю что это может исходить от главного тренера Тухеля, который наврядли вообще следил за его судьбой. Ну и человек который отвечает за такими переходами в руководстве Челси как главная женщина в мировом футболе Марина Грановская. Уж точно не станет делать ставку на Дембеле и как на футболиста и как на человека который может в любой момент выкинуть какой-нибудь фокус или получить очередную травму. А потому как у самого Дембеле и его агента большие запросы, и естественно это ударит больно по клубному кошельку и имиджу. А уж такому точно Грановская не позволит случится. И всё-таки эта новость ничего общего не имеет с клубом Челси. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Вообще не понимаю кто эту чушь мог вообще придумать. Кто-кто, но только не Челси стал бы интересоваться таким футболистом как Дембеле. Не думаю что это может исходить от главного тренера Тухеля, который наврядли вообще следил за его судьбой. Ну и человек который отвечает за такими переходами в руководстве Челси как главная женщина в мировом футболе Марина Грановская. Уж точно не станет делать ставку на Дембеле и как на футболиста и как на человека который может в любой момент выкинуть какой-нибудь фокус или получить очередную травму. А потому как у самого Дембеле и его агента большие запросы, и естественно это ударит больно по клубному кошельку и имиджу. А уж такому точно Грановская не позволит случится. И всё-таки эта новость ничего общего не имеет с клубом Челси. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!