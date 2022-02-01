«Ман Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде Хендерсона

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде голкипера Дина Хендерсона.
Manchester Evening News утверждает, что «шершни» пытались оформить переход игрока перед закрытием трансферного окна, однако МЮ заблокировал трансфер.
В текущем сезоне Хендерсон, которым интересовался «Тоттенхэм», провел всего 2 матча за «Ман Юнайтед» во всех турнирах.
У Дина оставался год, мог спокойно посмотреть будут ли на него делать ставку. Ну максимум - мог бы просто ещё на сезон продлить (чтобы клуб не боялся потерять его летом), но вместо этого продлил на 4 и вот уже два года толком не играет. Перехитрил сам себя )))
У Дина оставался год, мог спокойно посмотреть будут ли на него делать ставку. Ну максимум - мог бы просто ещё на сезон продлить (чтобы клуб не боялся потерять его летом), но вместо этого продлил на 4 и вот уже два года толком не играет. Перехитрил сам себя )))
Хендерсон конечно же хороший вратарь, сейчас показывает довольно таки хороший уровень игры, и еще скорее всего будет прибавлять, так что у тренеров МЮ точно не будет головной боли с вратарской позицией.....но зачем мариновать такого игрока??? При живон Давиде он точно не получит много игрового времени....а так, в аренде в том же самом Уотфорде будет постоянная практика и будет постоянно в тонусе!
А теперь вопрос самому Дину....на что ты расчитываешь? Хочешь дальше сидеть в запасе? Да, МЮ это круто, но лучше уйти в клуб рангом ниже и постоянно играть в основе...ну или повторит судьбу Рамеро....будет жаль если пропайдет этот воротничок
Хендерсон конечно же хороший вратарь, сейчас показывает довольно таки хороший уровень игры, и еще скорее всего будет прибавлять, так что у тренеров МЮ точно не будет головной боли с вратарской позицией.....но зачем мариновать такого игрока??? При живон Давиде он точно не получит много игрового времени....а так, в аренде в том же самом Уотфорде будет постоянная практика и будет постоянно в тонусе!
А теперь вопрос самому Дину....на что ты расчитываешь? Хочешь дальше сидеть в запасе? Да, МЮ это круто, но лучше уйти в клуб рангом ниже и постоянно играть в основе...ну или повторит судьбу Рамеро....будет жаль если пропайдет этот воротничок