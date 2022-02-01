«Ман Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде Хендерсона

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сегодня, 12:52

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде голкипера .

Manchester Evening News утверждает, что «шершни» пытались оформить переход игрока перед закрытием трансферного окна, однако МЮ заблокировал трансфер.

В текущем сезоне Хендерсон, которым интересовался «Тоттенхэм», провел всего 2 матча за «Ман Юнайтед» во всех турнирах.