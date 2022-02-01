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«Ман Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде Хендерсона

сегодня, 12:52

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Уотфорда» об аренде голкипера Дина Хендерсона.

Manchester Evening News утверждает, что «шершни» пытались оформить переход игрока перед закрытием трансферного окна, однако МЮ заблокировал трансфер.

В текущем сезоне Хендерсон, которым интересовался «Тоттенхэм», провел всего 2 матча за «Ман Юнайтед» во всех турнирах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:04
Не понимаю ни Дина, ни МЮ....
Хендерсон конечно же хороший вратарь, сейчас показывает довольно таки хороший уровень игры, и еще скорее всего будет прибавлять, так что у тренеров МЮ точно не будет головной боли с вратарской позицией.....но зачем мариновать такого игрока??? При живон Давиде он точно не получит много игрового времени....а так, в аренде в том же самом Уотфорде будет постоянная практика и будет постоянно в тонусе!
А теперь вопрос самому Дину....на что ты расчитываешь? Хочешь дальше сидеть в запасе? Да, МЮ это круто, но лучше уйти в клуб рангом ниже и постоянно играть в основе...ну или повторит судьбу Рамеро....будет жаль если пропайдет этот воротничок
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:06
Хендерсон сидит, а денюжки идут.
stanichnik
stanichnik ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 13:04
Доброго Здоровья, сибиряк!
Спасибо за поздравления. Признаюсь честно, что после ознакомления программы на финал, состоящей из одного матча с тремя возможными событиями, не поверил в возможность своей победы, хотя до старта имел достаточный запас баллов-активности из двадцати трёх тысяч. В итоге хватило всего двух ставок по две тысячи каждая. Желаю всем участникам февральского КП удачи. Болейте за своих, а не против чужих!
hаrut
hаrut
сегодня в 12:59
Ну кто не успел, тот опоздал
shlifen
shlifen
сегодня в 12:58
Хендерсон сам виноват - не фиг было подписывать новый долгосрочный контракт. Понадеялся что Де Хеа "уже всё", да и денег хорошо насыпали - а как итог, сидит в глухом запасе, и будет сидеть и дальше. Благо ещё три года по контракту есть.
У Дина оставался год, мог спокойно посмотреть будут ли на него делать ставку. Ну максимум - мог бы просто ещё на сезон продлить (чтобы клуб не боялся потерять его летом), но вместо этого продлил на 4 и вот уже два года толком не играет. Перехитрил сам себя )))
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