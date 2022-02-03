«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявку на плей-офф Лиги Европы.
В список дозаявленных игроков попали новички клуба Шамар Николсон и Кристофер Мартинс, а Самуэль Жиго заявлен теперь как футболист, арендованный у «Марселя».
Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявку на плей-офф Лиги Европы.
В список дозаявленных игроков попали новички клуба Шамар Николсон и Кристофер Мартинс, а Самуэль Жиго заявлен теперь как футболист, арендованный у «Марселя».
Тем более с учётом движухи по составу им ещё и маловато будет...
Тем более с учётом движухи по составу им ещё и маловато будет...
Оказалось...рано удивился...)))
Оказалось...рано удивился...)))