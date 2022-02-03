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«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

сегодня, 18:01

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявку на плей-офф Лиги Европы.

В список дозаявленных игроков попали новички клуба Шамар Николсон и Кристофер Мартинс, а Самуэль Жиго заявлен теперь как футболист, арендованный у «Марселя».

«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 20:22
Кофрие и Кутепов не хуже
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:19
5 вратарей....
makkie
makkie
сегодня в 20:00
Жаль, что не удалось заявить Хлусевича, Пруцева и Классона.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:50
Удачи Спартаку в ЛЕ!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:33
Что есть) Чем богаты)
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:05
Колуна Рассказова вообще страшно выпускать уже-вчера только вышел-тут же локтем в челюсть одному-пинок другому.. Подкажите Ваноли кто это такой.
Penokkio
Penokkio
сегодня в 19:00
А где в заявке все русские новички? Классен, Пруцев, Хлусевич? Зачем их брали тогда? И зачем вместо них заявили аж 5 вратарей? Не понятно это все очень
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:56, ред.
Что со Свиновым и Хлусевичем?
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:53
Всего два нормальных защитника Жиго и Джикия.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:51
Удачи Спартаку в 1/8
протон
протон
сегодня в 18:49
Лучше бы Хлусевича заявили вместо мальчика Коли !!!?????
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:46, ред.
Ну теперь осталось совсем всего мало ...играть и побеждать. Успехов Спартаку в оставшихся матчах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:39
Главное в составе змс кутепов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:38
Карпинская тема, он для них ещё авторитет.
Тем более с учётом движухи по составу им ещё и маловато будет...
particular
particular
сегодня в 18:33, ред.
Жёсткая защита, непоколибимые воротчики, матёрая полузащита и уникальное нападение - на лицо все составляющие неминуемой итоговой победы :))
Cat01
Cat01
сегодня в 18:30
Уж скоро финал....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:27
Покажет игра,удачи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:25, ред.
Сегодня утром удивился четырём вратарям в заявке Зенита.....
Оказалось...рано удивился...)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:09
Удачи Спартаку.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:05
Ну что...удачей одной не отделаешься...Прухи и супер везения!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:03
А дело близится к финалу,ну а надеждам нет конца.
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