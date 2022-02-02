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Кокорин в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона в Серии А

вчера, 23:59

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку клуба на вторую часть сезона в итальянской Серии А. «Фиалки» пытались разорвать контракт с 30-летним игроком, но договориться стороны не сумели.

Всего на вторую часть сезона тренерский штаб заявил 25 футболистов. При этом руководство по-прежнему хочет договориться с Кокориным о прекращении сотрудничества.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 играх, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 00:53
Это поц авторитетный.Его из Фиорентины даже местные мафиози не могут убрать
youtomee
youtomee
сегодня в 00:29
Вы думали он тут шутки шутит? он заберет все до последнего цента, а потом дальше двинет "играть в футбол"
Loko57
Loko57
сегодня в 00:29
Не легко будет от Саши избавиться. Ему в Италии вполне комфортно))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:29
Саня с табуреткой ходит. Попробуйте не заявить
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:26
Да пёс с ним
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:25
И снова лавка
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 00:24
В футбол Кокорин, может уже и не умеет играть, но он точно не дурак
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:24
Как же они его ненавидят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Налицо вся нелепость контрактной системы оплаты труда.....
В минусе все...кто то в большей...кто то в меньшей степени...
drug01
drug01
сегодня в 00:17
Держись Саня!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
может еще и сыграет.
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