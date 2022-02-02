Кокорин в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона в Серии А

1643835574

вчера, 23:59

Российский форвард «Фиорентины» включен в заявку клуба на вторую часть сезона в итальянской Серии А. «Фиалки» пытались разорвать контракт с 30-летним игроком, но договориться стороны не сумели.

Всего на вторую часть сезона тренерский штаб заявил 25 футболистов. При этом руководство по-прежнему хочет договориться с Кокориным о прекращении сотрудничества.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 играх, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.