Аспиликуэта и Маунт получили травмы

Тренер «Челси» Арно Михелс поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Плимутом».

В дополнительное время Маунт почувствовал боль, когда бил по воротам. Во время игры это не было серьезной проблемой, и он достаточно быстро заметил неладное, поэтому мы предпочли снять его.

Мы проведем дополнительное обследование и будем надеяться, что здесь не возникнет серьезных проблем, но на данный момент у меня нет точной информации по нему.

Также возникли проблемы у Зиеша, а Аспиликуэта пожаловался на заднюю поверхность бедра.