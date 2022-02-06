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Аспиликуэта и Маунт получили травмы

вчера, 08:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут АргайлЗакончился в доп. время

Тренер «Челси» Арно Михелс поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Плимутом».

В дополнительное время Маунт почувствовал боль, когда бил по воротам. Во время игры это не было серьезной проблемой, и он достаточно быстро заметил неладное, поэтому мы предпочли снять его.

Мы проведем дополнительное обследование и будем надеяться, что здесь не возникнет серьезных проблем, но на данный момент у меня нет точной информации по нему.

Также возникли проблемы у Зиеша, а Аспиликуэта пожаловался на заднюю поверхность бедра.

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протон
протон
вчера в 18:04
прикольно, у Челси не осталось здоровых правых защитников. Может Лукаку переквалифицировать? все равно в нападении от него пользы нет
marut
marut
вчера в 11:07
Здоровья и быстрого восстановления
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:41
Жаль, травмы Это не есть хорошо...
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:59
Потеря для Челси
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