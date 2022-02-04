Бензема почти восстановился от травмы и может сыграть с ПСЖ и «Гранадой»

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сегодня, 20:10

Нападающий «Реала» в скором времени восстановится от травмы.

Marca сообщает, что сегодня, 4 февраля, французский форвард частично тренировался в общей группе.

Бензема может сыграть с «Гранадой» 6 февраля и с ПСЖ в Лиге чемпионов 15 февраля.

Отмечается, что «Реал» может предоставить Кариму отдых на игру с «Вильярреалом» (12 февраля).