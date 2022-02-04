Бензема почти восстановился от травмы и может сыграть с ПСЖ и «Гранадой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени восстановится от травмы.
Marca сообщает, что сегодня, 4 февраля, французский форвард частично тренировался в общей группе.
Бензема может сыграть с «Гранадой» 6 февраля и с ПСЖ в Лиге чемпионов 15 февраля.
Отмечается, что «Реал» может предоставить Кариму отдых на игру с «Вильярреалом» (12 февраля).
Конечно псж надо проходить, это даже принцыпиально. Но вот что дальше я даже представить не могу. Да и в лл тоже.
Конечно псж надо проходить, это даже принцыпиально. Но вот что дальше я даже представить не могу. Да и в лл тоже.