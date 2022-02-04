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Бензема почти восстановился от травмы и может сыграть с ПСЖ и «Гранадой»

сегодня, 20:10

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени восстановится от травмы.

Marca сообщает, что сегодня, 4 февраля, французский форвард частично тренировался в общей группе.

Бензема может сыграть с «Гранадой» 6 февраля и с ПСЖ в Лиге чемпионов 15 февраля.

Отмечается, что «Реал» может предоставить Кариму отдых на игру с «Вильярреалом» (12 февраля).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:46
Сегодня он только частично тренировался с общей группой, а послезавтра его уже хотят выпускать! Молодцы в тренерскому штабе! А что, если вон бразильцев после игры и 10и часового перелёта сразу в бой!
Конечно псж надо проходить, это даже принцыпиально. Но вот что дальше я даже представить не могу. Да и в лл тоже.
drug01
drug01
сегодня в 20:33
Это будет хорошо
1 984
1 984
сегодня в 20:30
Это хорошая новость.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:11
С "ПСЖ" Бензема ох как нужен.
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