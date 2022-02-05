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Бензема пропустит матч против «Гранады» из-за травмы

сегодня, 13:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче 23-го тура Ла Лиги против «Гранады».

По данным источника, форвард ещё не восстановился после травмы, которую он получил в игре с «Эльче». Бензема не тренируется в общей группе «Реала».

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 15:00
Не доработал мед персонал....
амурец
амурец
сегодня в 14:40
Это плохо, без Бензема и забивать некому
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:06
Скорейшего выздоровления.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:06
Здоровья Кариму
marut
marut
сегодня в 14:01
Это для Реала потеря конечно, но играть есть кому
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:00
Потеря для Реала, но некритично.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 13:52
Здоровья Кариму!
протон
протон
сегодня в 13:44
Здоровья, ну а Анчелотти надеюсь не будет игнорировать Йовича.
Очень печально будет если Реал и тут очки потеряет (
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:40
Без Карима тяжеловата Реалу приходится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:34
И без него должны справиться!
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