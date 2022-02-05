Бензема пропустит матч против «Гранады» из-за травмы

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сегодня, 13:32

Нападающий «Реала» не сыграет в матче 23-го тура Ла Лиги против «Гранады».

По данным источника, форвард ещё не восстановился после травмы, которую он получил в игре с «Эльче». Бензема не тренируется в общей группе «Реала».