Бензема пропустит матч против «Гранады» из-за травмы

Нападающий «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче 23-го тура Ла Лиги против «Гранады».
По данным источника, форвард ещё не восстановился после травмы, которую он получил в игре с «Эльче». Бензема не тренируется в общей группе «Реала».
Нападающий «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче 23-го тура Ла Лиги против «Гранады».
По данным источника, форвард ещё не восстановился после травмы, которую он получил в игре с «Эльче». Бензема не тренируется в общей группе «Реала».
Очень печально будет если Реал и тут очки потеряет (
Очень печально будет если Реал и тут очки потеряет (