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Хави: «Дембеле — футболист „Барселоны“. Нельзя стрелять себе в ногу»

сегодня, 15:54

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с игроком каталонцев Усманом Дембеле:

Мы приняли верное решение во благо команды. Нам хотелось, чтобы контракт был продлён или было найдено решение. Мы решили, что он останется частью клуба, и это лучший выход из положения. Мы понимаем, что Усман должен быть с командой. Нельзя стрелять себе в ногу. Я неконфликтный человек и пытаюсь всегда найти компромисс.

Дембеле — футболист «Барселоны». Он является большим профессионалом. Его самоотдача не подвергается сомнению. Уверен, что в те моменты, когда мы будем в нём нуждаться, Дембеле поможет нам.

Напомним, контракт Усмана истекает будущим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла покупателей. Игрок отклонил несколько предложений «сине-гранатовых» о продлении соглашения.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 17:52
зимой видимо совсем не было желающих вот усман даст теперь заднюю, чтоб не остаться у разбитого корыта , чтоб кто-то хотел его купить нужно себя проявлять а не полировать медпункт
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:27
Хави вредит клубу.
112910415
112910415
сегодня в 17:23
дурную траву с поля вон !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:50
Запарил уже этот загорелый.
marut
marut
сегодня в 16:42
Жаль, что вот так карьера Дембеле заканчивается
Ванечка
Ванечка
сегодня в 16:24
Слишком культурно Хави сказал
asraeil
asraeil
сегодня в 16:12
Нужно было год назад его выгонять...толку от него никакого
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:10
Достала уже это сага... у Барсы что нормальных юристов что ли нет...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:08
Хави, надо говорить: "Нам хотелось бы продлить его, но он в конец охренел".
А Дембеле не то, что в ногу, он себе в бестолковую башку стреляет, а что мозгов всё рано нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:57
Много слухов вокруг него
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