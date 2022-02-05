Хави: «Дембеле — футболист „Барселоны“. Нельзя стрелять себе в ногу»

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с игроком каталонцев Усманом Дембеле:
Мы приняли верное решение во благо команды. Нам хотелось, чтобы контракт был продлён или было найдено решение. Мы решили, что он останется частью клуба, и это лучший выход из положения. Мы понимаем, что Усман должен быть с командой. Нельзя стрелять себе в ногу. Я неконфликтный человек и пытаюсь всегда найти компромисс.
Дембеле — футболист «Барселоны». Он является большим профессионалом. Его самоотдача не подвергается сомнению. Уверен, что в те моменты, когда мы будем в нём нуждаться, Дембеле поможет нам.
Напомним, контракт Усмана истекает будущим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла покупателей. Игрок отклонил несколько предложений «сине-гранатовых» о продлении соглашения.
А Дембеле не то, что в ногу, он себе в бестолковую башку стреляет, а что мозгов всё рано нет.
А Дембеле не то, что в ногу, он себе в бестолковую башку стреляет, а что мозгов всё рано нет.