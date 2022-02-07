Уткин поддел Черчесова после разгромного поражения «Ференцвароша»

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил комментарий главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Пакша» (0:3).

Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить.

Но интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».

Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?