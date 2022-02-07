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Уткин поддел Черчесова после разгромного поражения «Ференцвароша»

07 февраля 2022, 09:56
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 3Логотип футбольный клуб ПакшПакшМатч завершен

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил комментарий главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова после поражения от «Пакша» (0:3).

Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить.

Но интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».

Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 февраля в 15:01
До назначения Черчесова Ференцварош был лидером чемпионата Венгрии, сейчас идет на втором с отставанием от лидера на два очка. Отставание не критичное, но неизвестно как дальше будет играть команда под руководством Стаса....
KnowSoccer
KnowSoccer
07 февраля в 14:18
Пригласили довести до победы в чемпионате, а он опустил команду на вторую строчку)
Рaтмир
Рaтмир
07 февраля в 12:21
Ну да...поддевать всегда легче, чем заниматься работой
112910415
112910415
07 февраля в 12:04
проиграть не страшно !
страшно потерять уверенный вид ...
короче, маэстро справляется )
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
07 февраля в 11:59
Слава Богу что из сборной попросили в свое время уйти,а там в Венгрии пусть хоть как тренирует
stanichnik
stanichnik
07 февраля в 11:41
Скоро попросят на выход
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 11:37
Думаю повод ещё будет
galem72
galem72
07 февраля в 11:34
Очередная упущенная победа у Ференцвароша. Просто черчесу не повезло с такими футболистами. ))
sv_1969
sv_1969
07 февраля в 11:22
Хм! Стасик по ходу не долго пробудет в Венгрии!
протон
протон
07 февраля в 11:20
Уткин реально главный фанат Черчесова)
zxc5j3dc6dgp
zxc5j3dc6dgp
07 февраля в 11:18
Вообще-то про94 дома вчистую 0:3 при кэфе на твою победу 1,3, а также всего за три игры просохатить первое место это и правда не проблема. Это 63
SHMEL258
SHMEL258
07 февраля в 11:18
Как я и говорил, Стасу вполне по силам развалить Ференцварош.
sir_Alex
sir_Alex
07 февраля в 10:42
Скоро попросят на выход.
kust07
kust07 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 февраля в 10:39
Да он уже с паспортом id.
Генерал))
a3r3v3
a3r3v3
07 февраля в 10:38
4RT
4RT
07 февраля в 10:22
Проблема была в том,что назначили главным тренером Черчесова
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 10:22
У Черчесова всегда найдутся отговорки.
4xr3s4pmyjt9
4xr3s4pmyjt9
07 февраля в 10:16
Знатно стасика пакши и пушкаши привечают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 10:14
Усау можно всё а вот другим запретить говорить он мастер.
6ugdnavwkf54
6ugdnavwkf54
07 февраля в 10:13
Скоро шашлык будет джигит жарить у стадионных ворот
Loko57
Loko57
07 февраля в 10:01
Слова запрещены для окружающих. Их произносить может только полевой командир!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 10:01
Дух полевого командира не сломить:
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