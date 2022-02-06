Юсуф без Наташи, «колхозники» Азмуна и инструктаж Кокорина. Лучшие шутки января

Читатели веселят друг друга.
15 место. В январе Зе Луиш успел покинуть «Локомотив», а сегодня появился слух, что услуги свободного агента предложили лондонскому «Арсеналу».
Байкал-38: Сколько в слове «Тула» надо было сделать ошибок, чтобы получился «Лондон»?
14 место. В номинации «анекдот отчима» побеждает Товарищ Маузер с комментарием к новости о подписании «Интером» Онаны.
- Когда умер Ленин — что он оставил после себя?
- Ленинизм.
- Когда умер Сталин — что он оставил после себя?
- Сталинизм.
- Когда я умру — что после мня останется?
- Дедушка Онана — не умирай!
(с) Почти оригинальный анекдот.
13 место. «Барселона» подписала крепыша Адама Траоре.
А.S.A.: Срочные новости! Усман Дембеле получил очередную травму после рукопожатия с Траоре… ))
12 место. В январе Сердар Азмун попрощался с «колхозными фанатами» «Зенита», как сам их назвал, и ушел в «Байер».
stanichnik: «Колхоз – дело добровольное». Азмун вышел из сельхозартели)))
11 место. «Ювентус» и ПСЖ так и не сумели договориться о переходе Икарди. Вы знаете причину.
Jeck Denielse: Походу агент игрока пока определяется… Идут ли ей чёрно-белые цвета «Ювентуса».
10 место. Представители «Химок» пытались подписать Кокорина, о чем позже поведали публично.
Futurista: Теперь в колыбели эпохи Возрождения каждый художник знает команду «Химки» из Подмосковья, и надеется на нее)
А Leha-ha50 посвятил вашему любимому персонажу для шуток в комментариях адаптацию известного стихотворного мотива:
Наш Саша «самых честных» правил,
Когда «не в шутку занемог»,
Продать в Италию себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример – другим наука,
Ведь надо же какая штука.
Год находиться в лазарете,
Плевав на всё и всех на свете.
Балдеть и думать втихаря,
Что новый клуб нагрел не зря.
9 место. Молодой защитник Арсен Адамов получит от «Зенита» 6 млн рублей в месяц.
makkie: Даже Ева в райском саду позавидовала)
8 место. Раскрыта настоящая причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара».
Федор Паршунин: Галицкий всеми силами поддерживает интерес к РПЛ во время зимней паузы.
7 место. Роналду не разрешает купить Криштиану-младшему личный мобильный телефон. Хотя 11-летний парень очень просит о таком подарке.
Jeck Denielse: Когда сыну Роналду исполнится 20 лет, его ждет сюрприз…
6 место. Смолов вернулся в «Динамо» — один из самых заметных зимних трансферов в РПЛ.
Федор Паршунин: Удачи Смолову в «Динамо»! Пора начинать играть!
5 место. «Фиорентина» пока безуспешно пытается расторгнуть контракт с Кокориным. Вы раскрыли истинную природу сделки – Александр в роли агента 007.
Tostao
Рассказ Кокорина об инструктаже Газизова перед заброской во Флоренцию:
"Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
К итальяцам на манеж.
Там у них уклад особый –
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Про контракт начнут дебаты — отвечай:
«Нет, ребяты-демократы, — здесь мне рай!»
От посылов их сурово отвернись:
«Мол, мне супер, все отлично, зашибись!»
Он сказал: «Живя в комфорте —
Не играй, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель —
На скамейке не помри!
В этой, мля, „Фиорентине“,
Уж такие времена...
Ну так ты же не в „Рубине“,
Поимей ты с них сполна!»
4 место. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ уже объявили об отказе оформлять FanID.
Федор Паршунин
3 место. Великая юмористическая новость сама по себе. «Почта России» стала спонсором ЦСКА. Фанаты надеются, что не они будут доставлять клубу следующий трофей.
Futurista: Отлично)…
А.S.A.: А трансферы, видимо, теперь будут производиться вот так…
2 место. «Фиорентина» объявила о переходе француза Жонатана Иконе.
протон: Осталось подписать Бога. А так две иконы уже есть.
1 место. Пресс-служба ЦСКА с глупым сексизмом в адрес российских «Наташ» предсказуемо взорвала интернет.
Федор Паршунин: