Юсуф без Наташи, «колхозники» Азмуна и инструктаж Кокорина. Лучшие шутки января

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вчера, 12:56

Читатели веселят друг друга.

15 место. В январе Зе Луиш успел покинуть «Локомотив», а сегодня появился слух, что услуги свободного агента предложили лондонскому «Арсеналу».

Байкал-38: Сколько в слове «Тула» надо было сделать ошибок, чтобы получился «Лондон»?

14 место. В номинации «анекдот отчима» побеждает Товарищ Маузер с комментарием к новости о подписании «Интером» Онаны.

- Когда умер Ленин — что он оставил после себя?

- Ленинизм.

- Когда умер Сталин — что он оставил после себя?

- Сталинизм.

- Когда я умру — что после мня останется?

- Дедушка Онана — не умирай!



(с) Почти оригинальный анекдот.

13 место. «Барселона» подписала крепыша Адама Траоре.

А.S.A.: Срочные новости! Усман Дембеле получил очередную травму после рукопожатия с Траоре… ))

12 место. В январе Сердар Азмун попрощался с «колхозными фанатами» «Зенита», как сам их назвал, и ушел в «Байер».

stanichnik: «Колхоз – дело добровольное». Азмун вышел из сельхозартели)))

11 место. «Ювентус» и ПСЖ так и не сумели договориться о переходе Икарди. Вы знаете причину.

Jeck Denielse: Походу агент игрока пока определяется… Идут ли ей чёрно-белые цвета «Ювентуса».

10 место. Представители «Химок» пытались подписать Кокорина, о чем позже поведали публично.

Futurista: Теперь в колыбели эпохи Возрождения каждый художник знает команду «Химки» из Подмосковья, и надеется на нее)

А Leha-ha50 посвятил вашему любимому персонажу для шуток в комментариях адаптацию известного стихотворного мотива:

Наш Саша «самых честных» правил,

Когда «не в шутку занемог»,

Продать в Италию себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример – другим наука,

Ведь надо же какая штука.

Год находиться в лазарете,

Плевав на всё и всех на свете.

Балдеть и думать втихаря,

Что новый клуб нагрел не зря.

9 место. Молодой защитник Арсен Адамов получит от «Зенита» 6 млн рублей в месяц.

makkie: Даже Ева в райском саду позавидовала)

8 место. Раскрыта настоящая причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара».

Федор Паршунин: Галицкий всеми силами поддерживает интерес к РПЛ во время зимней паузы.

7 место. Роналду не разрешает купить Криштиану-младшему личный мобильный телефон. Хотя 11-летний парень очень просит о таком подарке.

Jeck Denielse: Когда сыну Роналду исполнится 20 лет, его ждет сюрприз…

6 место. Смолов вернулся в «Динамо» — один из самых заметных зимних трансферов в РПЛ .

Федор Паршунин: Удачи Смолову в «Динамо»! Пора начинать играть!

5 место. «Фиорентина» пока безуспешно пытается расторгнуть контракт с Кокориным. Вы раскрыли истинную природу сделки – Александр в роли агента 007.

Tostao

Рассказ Кокорина об инструктаже Газизова перед заброской во Флоренцию:

"Говорил со мной, как с братом,

Про коварный зарубеж,

Про поездку к демократам

К итальяцам на манеж.

Там у них уклад особый –

Нам так сразу не понять,

Ты уж их, браток, попробуй

Хоть немного уважать.

Про контракт начнут дебаты — отвечай:

«Нет, ребяты-демократы, — здесь мне рай!»

От посылов их сурово отвернись:

«Мол, мне супер, все отлично, зашибись!»

Он сказал: «Живя в комфорте —

Не играй, но не дури.

И гляди, не выкинь фортель —

На скамейке не помри!

В этой, мля, „Фиорентине“,

Уж такие времена...

Ну так ты же не в „Рубине“,

Поимей ты с них сполна!»

4 место. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ уже объявили об отказе оформлять FanID.

Федор Паршунин

3 место. Великая юмористическая новость сама по себе. «Почта России» стала спонсором ЦСКА . Фанаты надеются, что не они будут доставлять клубу следующий трофей.

Futurista: Отлично)…

А.S.A.: А трансферы, видимо, теперь будут производиться вот так…

2 место. «Фиорентина» объявила о переходе француза Жонатана Иконе.

протон: Осталось подписать Бога. А так две иконы уже есть.

1 место. Пресс-служба ЦСКА с глупым сексизмом в адрес российских «Наташ» предсказуемо взорвала интернет.

Федор Паршунин: