Игнашевич и футболисты «Балтики» устроили перестрелку тортами

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич и игроки устроили перестрелку тортами на сборах. Видео об этом опубликовала клубная пресс-служба. Футболистов завели в специально подготовленную комнату, после чего они начали кидаться тортами друг в друга. Активное участие принимал и сам тренер «Балтики».
В марте 2021 года Игнашевича отправили в отставку с поста наставника «Торпедо». 2 октября «Балтика» объявила о назначении Игнашевича на аналогичную должность.
Балтика после 25 туров имеет в своем активе 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ.