Игнашевич и футболисты «Балтики» устроили перестрелку тортами

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сегодня, 10:41

Главный тренер «Балтики» и игроки устроили перестрелку тортами на сборах. Видео об этом опубликовала клубная пресс-служба. Футболистов завели в специально подготовленную комнату, после чего они начали кидаться тортами друг в друга. Активное участие принимал и сам тренер «Балтики».

В марте 2021 года Игнашевича отправили в отставку с поста наставника «Торпедо». 2 октября «Балтика» объявила о назначении Игнашевича на аналогичную должность.