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Игнашевич и футболисты «Балтики» устроили перестрелку тортами

сегодня, 10:41

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич и игроки устроили перестрелку тортами на сборах. Видео об этом опубликовала клубная пресс-служба. Футболистов завели в специально подготовленную комнату, после чего они начали кидаться тортами друг в друга. Активное участие принимал и сам тренер «Балтики».

В марте 2021 года Игнашевича отправили в отставку с поста наставника «Торпедо». 2 октября «Балтика» объявила о назначении Игнашевича на аналогичную должность.

Балтика после 25 туров имеет в своем активе 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 11:37
Зажрались ребята.
idres
idres
сегодня в 11:36
Чем бы дитяте не тешились, лишь бы плакали
romario 94
romario 94
сегодня в 11:25
Когда я смотрю, как бесполезный биомусор ( читай миллионеры) кидаются друг в друга едой, то почему-то вспоминаются рассказы людей, переживших голод в Ленинграде и Сталинграде во время ВОВ. Желаю этим убл..дкам-миллионерам пережить то, что пережили люди войны, чтобы они ценили еду.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 11:21
Низ-зя,сейчас столько строгих ограничений на дарение "благополучным детям",что нереально на практике.Вот если на каналах-миллионерах месяцами клянчить деньги для "смертельно больных детей"-это достойно и можно!
Союзник противников
Союзник противников ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 11:18
В подлиннике-КОТУ!
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:16
.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:15, ред.
YVG
YVG
сегодня в 11:11
На перестрелку мячами уже таланта не хватает. Гнать такого тренера нужно вон немедленно.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 11:10
Игнашевич не первый раз устраивает такое побоище ))) Просто теперь хотя бы место было подготовлено )))
Naherger
Naherger
сегодня в 11:08
Игнаш потихоньку поднимает Балтику.
санек002
санек002
сегодня в 11:00
собаке делать не фиг она....!вот и эти так же!действительно лучше б детям в детские дома отвезли!
Tostao
Tostao
сегодня в 10:58
Игрок был неплохой, а вот тренер никудышный.
beefs
beefs
сегодня в 10:57
а не стыдно, лучше бы эти торты отвезли бы в детский дом, вот и получили бы массу удовольствий...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:52
Для разрузки извольте пожаловать в Калининградский грузовой порт.А краны на это короткое время отдохнут.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:50
Бесполезный выпендрёж, ради фоточек, поданный под соусом психологической разгрузки... Видно, место в середине таблицы давит грузом на прибалтийских пахарей газонов :))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:46
Обычно бесполезный перевод продуктов особой радости не вызывает, но если это классическая перестрелка тортами, то это другое дело.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:43, ред.
Молодцы ребятушки, развлеклись !!!)
Хороший способ снятия физического и психологического напряжения.
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