«Для меня он всегда останется „Гномом“». Анюков — об Аршавине

Бывший защитник «Зенита» рассказал об отношениях с бывшим одноклубником .

Мы сейчас точно так же общаемся. Понятно, что у каждого из нас на ту или иную тему есть свое мнение, но на наши отношения это не влияет. Тем более, что Андрея Сергеевича теперь часто вижу — на работе встречаемся (улыбается).

Для меня никогда не было трудностью общаться с людьми. Тем более с Шавой. Понятно, какой у него сейчас статус (улыбается). Но мы очень многое вместе прошли: огонь, воду и медные трубы. Для меня он всегда останется «Гномом», Шавой, а не Андреем Сергеевичем. Так что абсолютно нормально общаемся на «ты». По крайней мере, для меня это не проблема. Но если официальная ситуация потребует сказать «Андрей Сергеевич», конечно, так и сделаю.