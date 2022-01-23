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«Для меня он всегда останется „Гномом“». Анюков — об Аршавине

вчера, 23:01

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков рассказал об отношениях с бывшим одноклубником Андреем Аршавиным.

Мы сейчас точно так же общаемся. Понятно, что у каждого из нас на ту или иную тему есть свое мнение, но на наши отношения это не влияет. Тем более, что Андрея Сергеевича теперь часто вижу — на работе встречаемся (улыбается).

Для меня никогда не было трудностью общаться с людьми. Тем более с Шавой. Понятно, какой у него сейчас статус (улыбается). Но мы очень многое вместе прошли: огонь, воду и медные трубы. Для меня он всегда останется «Гномом», Шавой, а не Андреем Сергеевичем. Так что абсолютно нормально общаемся на «ты». По крайней мере, для меня это не проблема. Но если официальная ситуация потребует сказать «Андрей Сергеевич», конечно, так и сделаю.

Анюков и Аршавин играли вместе за «Зенит» с 2005 по 2008 год, а также с 2013 по 2015 год.

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Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 14:37
ЩА Месси назовет Аршавина ослом
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:46
Шёл 2050 год...Постаревший гном Андрюха встретил в поликлинике кореша Сашку.
shur
shur
сегодня в 09:48, ред.
... Red Bull, бронза 2008, окрыляет!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:14
Гном − он и в этой стране гном 😉
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:54
Гном - это Месси.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 03:32
можно подумать Анюков великан)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 03:24
Останемся каждый при своем мнении.
Удачи.
Alexnvr
Alexnvr ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:08
Я думаю что он не стране это рассказывал. Просто какой-то блохер/журналист/иной работник набирания хайпа это озвучил. И всё равно не вижу ничего нехорошего что Шаву назвали гномом. Вон Месси тоже гномом называют.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 01:04
Меж собой - это нормально. Зачем всей стране об этом рассказывать???
Alexnvr
Alexnvr ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Да нормально это. Мы со своими сослуживцами тоже по прозвищам общаемся, хоть нам уже и под ..опу лет.))))) Не считаю это чем-то неуважительным.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
Не стоит озвучивать на всю страну прозвища , употребляемые в личных беседах. А учитывая , что Анюков сам метр пятьдесят в прыжке - это звучит смешно.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:05, ред.
Встреча Шуры Анюкова и командора Аршавина...лет через 10...

kust07
kust07
вчера в 23:32
Анюков то сам невысокого роста.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:20
Гном один, карлик, который грабанул всю Барселону.
drug01
drug01
вчера в 23:08
Резкое заявление
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:08
Для кого как!
memphis
memphis
вчера в 23:04
Гном злопамятный, отомстит
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