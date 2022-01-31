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«Зенит» пошутил над Заремой, спросив у Альберто, кто он по знаку зодиака

сегодня, 13:25

Пресс-служба «Зенита» пошутила над Заремой Салиховой, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Во время интервью новичка питерского клуба Юри Альберто ему задали вопрос о том, кто он по знаку зодиака. После размышлений бразилец ответил, что по знаку зодиака он «рыбы».

Напомним, что летом прошлого года в Сети появилась переписка Заремы с бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым, где Салихова выбирала нового тренера для «красно-белых» с помощью гороскопа.

Задали Юри действительно важный вопрос.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 15:43
Выставли своего игрока идиотом и ржут
adekvat
adekvat ответ Вoлхв (раскрыть)
сегодня в 15:42
7-1 это ли не шутка ?
Эрика Статистика
Эрика Статистика
сегодня в 15:40, ред.
новость для очень погруженных в рос.футбол.
4RT
4RT
сегодня в 15:34
Ни рыба ни мясо
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
сегодня в 15:30
Рыбы, значит нырять в штрафной будет.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 15:22
Скоро познакомится с Дзюбой и станет раком!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:20
Уже даже гена смеётся над спартаком.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 15:07
На поле нужно "шутить" над Спартаком, а не на словах...
Борислaв
Борислaв
сегодня в 15:04
Не нужно было этого делать... спорить со вздорной бабой себе дороже...
stavr74
stavr74
сегодня в 14:52
скоро фанаты с виража пошутят над зенитом
криками :
Русские ВПЕРЁД
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 14:42
и где здесь шутка? спросили-ответил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
сегодня в 14:37
    David Young
    David Young ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
    сегодня в 14:27
    Наверное другом ФК Моркамб.
    https://www.soccer.ru/morkamb
    Anisovich
    Anisovich
    сегодня в 14:23
    Главное, чтобы на Чалова с Заболотным был не похож.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 14:22
    А если рак, то чей бы друг был.
    David Young
    David Young ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 14:20
    Если бы знак был Овен, то это был бы троянский конь.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    сегодня в 14:20
    Даааа, сильная шутка, на уровне ......
    Какая шутка, такая и пресс-служба.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 14:20
    А в это время Дзюба поинтересовался у Юрика , а он какой ориентации и можно ли на него рассчитывать, если вдруг.....
    YVG
    YVG ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 14:19
      протон
      протон
      сегодня в 14:16
      Ребята, это же азы скаутинга! Такие вопросы надо задавать перед подписанием, а не после. А вдруг оказался бы не рыбой?!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 14:15
      Хорошая шутка. Пресс-службе ЦСКА на заметку, что можно над конкурентом незлобно прикольнуться, а не россиянок оскорблять.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 14:12
        lotsman
        lotsman
        сегодня в 14:10
          7ca5tnaxvacw
          7ca5tnaxvacw
          сегодня в 13:50
            stavr74
            stavr74 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            сегодня в 13:47
              ЧиП
              ЧиП
              сегодня в 13:45
              Понятно.
              А где юмор?
              🤷‍♂️
              wm7v559epjff
              wm7v559epjff
              сегодня в 13:43
                Байкал-38
                Байкал-38
                сегодня в 13:36
                Ну всё сейчас Зарему порвёт и начнётся заруба!
                gwynb1eidd
                gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
                сегодня в 13:30
                Да так и есть )))
                25процентный клоун
                25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
                сегодня в 13:29, ред.
                Зарема такой же Спартак как и брат Кокорина Зенит
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