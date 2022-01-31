«Зенит» пошутил над Заремой, спросив у Альберто, кто он по знаку зодиака

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сегодня, 13:25

Пресс-служба «Зенита» пошутила над Заремой Салиховой, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Во время интервью новичка питерского клуба ему задали вопрос о том, кто он по знаку зодиака. После размышлений бразилец ответил, что по знаку зодиака он «рыбы».

Напомним, что летом прошлого года в Сети появилась переписка Заремы с бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым, где Салихова выбирала нового тренера для «красно-белых» с помощью гороскопа.

Задали Юри действительно важный вопрос.