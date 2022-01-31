«Зенит» пошутил над Заремой, спросив у Альберто, кто он по знаку зодиака

Пресс-служба «Зенита» пошутила над Заремой Салиховой, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Во время интервью новичка питерского клуба Юри Альберто ему задали вопрос о том, кто он по знаку зодиака. После размышлений бразилец ответил, что по знаку зодиака он «рыбы».
Напомним, что летом прошлого года в Сети появилась переписка Заремы с бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым, где Салихова выбирала нового тренера для «красно-белых» с помощью гороскопа.
Задали Юри действительно важный вопрос.
Задали Юри действительно важный вопрос 😉 pic.twitter.com/jfbiYp75oV— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 31, 2022
криками :
Русские ВПЕРЁД
криками :
Русские ВПЕРЁД
https://www.soccer.ru/morkamb
https://www.soccer.ru/morkamb
Какая шутка, такая и пресс-служба.
Какая шутка, такая и пресс-служба.
Типичный болотный юмор
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Вы что то перепутали, Зенит не в Москве находится.
Типичный болотный юмор
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Вы что то перепутали, Зенит не в Москве находится.
А где юмор?
🤷♂️
А где юмор?
🤷♂️