Генич — о Гринвуде: «Ну кто из нас, спрашивается, так не делал»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на новость, что футболист МЮ Мэйсон Гринвуд избивал и насиловал свою девушку.
Ну кто из нас, спрашивается, так не делал.
Известный комментатор Константин Генич отреагировал на новость, что футболист МЮ Мэйсон Гринвуд избивал и насиловал свою девушку.
Ну кто из нас, спрашивается, так не делал.
Вообще в последние годы сообщества комментаторов и экспертов медленно, но верно превратилось в Comedy Club.
Хотя чему тут удивляться когда с 2015 по 2017 года креативным продюсером спортивных трансляций в субхолдинге «Матч» был Таш Саркисян (основатель Comedy Club в России).
Вообще в последние годы сообщества комментаторов и экспертов медленно, но верно превратилось в Comedy Club.
Хотя чему тут удивляться когда с 2015 по 2017 года креативным продюсером спортивных трансляций в субхолдинге «Матч» был Таш Саркисян (основатель Comedy Club в России).