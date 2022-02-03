ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич — о Гринвуде: «Ну кто из нас, спрашивается, так не делал»

сегодня, 08:42

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на новость, что футболист МЮ Мэйсон Гринвуд избивал и насиловал свою девушку.

Ну кто из нас, спрашивается, так не делал.

Все новости
«Зенит» пошутил над Заремой, спросив у Альберто, кто он по знаку зодиака
31 января Видео
Линекер пошутил о назначении Ходжсона на пост главного тренера «Уотфорда»
26 января
«Для меня он всегда останется „Гномом“». Анюков — об Аршавине
23 января
Месси назвал Каррагера «ослом» после критики в свой адрес
22 января
ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ»
19 января Фото
Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов
17 январяАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 10:50
В США и Европе бы отменили. Там и Джоан Роулинг отменили за то, что она просила не уничтожать морально уволенную за твит женщину)
shur
shur ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:41
...у нас футбол - сплошной комеди клаб и всё вот это вокруг него, Какорины, Геничи, Губерниевы и тд и тп ....!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 10:35
Ага, а потом в твиттере извинения записывал, мол, неудачно пошутил, испугался, что и его отменят
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:32
не являюсь последователем Генича в футбольных вопросах, но разумная доля в его рассуждениях есть. Вот только определить размер этой доли непросто. Многие, обсуждающие этот вопрос, не имеют ни малейшего представления о том, какие сложные вопросы юридического характера приходится решать в этих случаях. В некоторых странах, допустим, брошенный на существо женского (?) пола взгляд расценивается как покушение на изнасилование... Выводы делайте сами!
протон
протон
сегодня в 10:11
У Генича и так проблемы психологического характера, его сейчас окончательно добьют. Глупость конечно сморозил, сам себя закапывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:24
Ну я раньше, когда-то, говорил волшебное слово "пожалуйста". Теперь с годами волшебство закончилось..)).
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:04
Сказано это не от большого ума.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:04
Скоро Генич начнет отказываться от своих слов.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:57
Он сам то понял, что сказал? То есть если по каким то причинам супруга не может или не хочет исполнить желания Генича, то он её начинает бить и пользоваться ей как хочет? Думаю сказано это не от большого ума.
Вообще в последние годы сообщества комментаторов и экспертов медленно, но верно превратилось в Comedy Club.
Хотя чему тут удивляться когда с 2015 по 2017 года креативным продюсером спортивных трансляций в субхолдинге «Матч» был Таш Саркисян (основатель Comedy Club в России).
dеigandre
dеigandre
сегодня в 08:55
У людей напрочь пропало чувство юмора-докапываются до каждого слова
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:54
Во 56 то(((
6k3bsy7cpa7u
6k3bsy7cpa7u
сегодня в 08:53
Ах ты ж лысый маньяк!
fnb5nk6b2tae
fnb5nk6b2tae
сегодня в 08:52
Это покруче Наташ будет
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:47
На кар-карает на себя. Теперь найдётся какая-нибудь умница и напишет на него заяву.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100