Тухель: «Календарь должен быть менее плотным. Игроки должны быть здоровыми»

Главный тренер «Челси» подверг критике плотный календарь матчей на фоне отъезда Кристиана Пулишича и Тиаго Силвы в сборные.

Сейчас речь идет о количестве, а не о качестве. Люди хотят видеть качественный футбол, качественных игроков, и для этого футболистам нужен отдых, они должны быть здоровыми, не травмированными.

Нам нужен менее плотный график. За один год у нас было 67 матчей или что-то в этом роде, есть еврокубки, квалификация на чемпионат мира, еще что-то. Это требует огромных усилий.