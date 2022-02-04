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Тухель: «Календарь должен быть менее плотным. Игроки должны быть здоровыми»

сегодня, 20:53

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подверг критике плотный календарь матчей на фоне отъезда Кристиана Пулишича и Тиаго Силвы в сборные.

Сейчас речь идет о количестве, а не о качестве. Люди хотят видеть качественный футбол, качественных игроков, и для этого футболистам нужен отдых, они должны быть здоровыми, не травмированными.

Нам нужен менее плотный график. За один год у нас было 67 матчей или что-то в этом роде, есть еврокубки, квалификация на чемпионат мира, еще что-то. Это требует огромных усилий.

В январе Тухель установил уникальное достижение в «Челси».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:50
Да и вообще в целом, январь выдался диким...было много игр.
протон
протон
сегодня в 20:54
Ничё, сейчас Венгерка и ФИФА протолкнёт ЧМ каждые два года, вот тогда будет качественный футбол, а этот календарь покажется отдыхом
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