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ЦСКА сыграет с тремя датскими клубами

вчера, 22:19

Пресс-служба ЦСКА опубликовала расписание на второй испанский сбор команды в Кампоаморе, который стартует 28 января.

2 февраля ЦСКА сыграет против «Виборга», 5 февраля встретится с «Нордшелландом», а 9 февраля — с «Люнгбю».

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 00:21
Прочитал, с детскими 😂
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:44
Они и с Зенитом играют?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:21
Хорошая будет тренировка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:12, ред.
Датский футбол сейчас на подъёме, а значит на фоне игр со скандинавскими клубами можно будет судить о степени подготовки армейцев к весенним играм РПЛ.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:06
А уж думал, что сеанс одновременной игры дадут со всеми сразу)
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:05
Главное чтобы без травм
Cat01
Cat01
вчера в 22:58
Эти соперники знакомы
beefs
beefs
вчера в 22:51
Нормальный подготовительный период...
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:45
Вполне нормальные спарринги.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:30
хорошие матчи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:21
Посмотрим, очень интересно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:21
Датчане дадут рвани...
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