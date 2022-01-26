ЦСКА сыграет с тремя датскими клубами

Пресс-служба ЦСКА опубликовала расписание на второй испанский сбор команды в Кампоаморе, который стартует 28 января.
2 февраля ЦСКА сыграет против «Виборга», 5 февраля встретится с «Нордшелландом», а 9 февраля — с «Люнгбю».
🗓 На втором испанском сборе, который стартует 28 января, армейцы сыграют с тремя клубами из Дании: «Виборг», «Норшелланн» и «Люнгбю»— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 26, 2022
📺 Все матчи пройдут в Кампоаморе, в прямом эфире их покажет @OkkoSport#ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/V8dbnVqiEL