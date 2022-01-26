ЦСКА сыграет с тремя датскими клубами

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вчера, 22:19

Пресс-служба ЦСКА опубликовала расписание на второй испанский сбор команды в Кампоаморе, который стартует 28 января.

2 февраля ЦСКА сыграет против «Виборга», 5 февраля встретится с «Нордшелландом», а 9 февраля — с «Люнгбю».