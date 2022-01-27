Определились все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций

Завершился этап 1/8 финала Кубка африканских наций.
В четвертьфинале встретятся следующие пары:
Гамбия – Камерун
Буркина-Фасо – Тунис
Египет – Марокко
Сенегал – Экваториальная Гвинея
Матчи 1/4 финала пройдут 29-30 января, следующий раунд начнется 2 февраля.
Я хорошо помню 1990-е годы, когда казалось, что футбол по всему миру вошел в новую эру, уровень команд везде растет и скоро одна из африканских сборных выиграет Чемпионат мира. Камерун на ЧМ-90 дошел до 1/4 финала, Нигерия выиграла ОИ-96, Камерун - ОИ-2000, на ЧМ-98 Нигерия была в числе сеянных! Вы можете сейчас себе представить, чтобы какая-нибудь африканская сборная была сеянной на Чемпионате мира?
Но потом наступили 2000-е годы и оказалось, что футбол в Европе стал настолько высокотехнологичным, что африканские (и латиноамериканские) команды безнадежно отстали.
При чем что интересно. Считается, что в Африке - искренний наивный футбол. Но тогда в матчах должно было бы быть много голов. Они есть? Не сказал бы. Результативность у африканских команд так себе.
Единственное, что у них есть - это разгильдяйство и жуткая нестабильность. Египет в 1990-2000-х годах 5 раз выигрывал кубок Африки, но ни разу не попал на чемпионат мира. Как такое возможно??? Если команда стабильно становится лучшей на континенте, что мешает ей войти в пятерку лучших при отборе на чемпионат мира??? И наоборот: звездная сборная Кот-дИвуар во главе с Дидье Дрогба ни разу не смогла выиграть Кубок Африки.
Сейчас: Алжир - действующий чемпион Африки. Почему он даже из группы не вышел? Такое чувство, что команды играют, как Бог на душу положит. Есть настроение - выигрывают, нет настроение - всё горит синим пламенем.
Я хорошо помню 1990-е годы, когда казалось, что футбол по всему миру вошел в новую эру, уровень команд везде растет и скоро одна из африканских сборных выиграет Чемпионат мира. Камерун на ЧМ-90 дошел до 1/4 финала, Нигерия выиграла ОИ-96, Камерун - ОИ-2000, на ЧМ-98 Нигерия была в числе сеянных! Вы можете сейчас себе представить, чтобы какая-нибудь африканская сборная была сеянной на Чемпионате мира?
Но потом наступили 2000-е годы и оказалось, что футбол в Европе стал настолько высокотехнологичным, что африканские (и латиноамериканские) команды безнадежно отстали.
При чем что интересно. Считается, что в Африке - искренний наивный футбол. Но тогда в матчах должно было бы быть много голов. Они есть? Не сказал бы. Результативность у африканских команд так себе.
Единственное, что у них есть - это разгильдяйство и жуткая нестабильность. Египет в 1990-2000-х годах 5 раз выигрывал кубок Африки, но ни разу не попал на чемпионат мира. Как такое возможно??? Если команда стабильно становится лучшей на континенте, что мешает ей войти в пятерку лучших при отборе на чемпионат мира??? И наоборот: звездная сборная Кот-дИвуар во главе с Дидье Дрогба ни разу не смогла выиграть Кубок Африки.
Сейчас: Алжир - действующий чемпион Африки. Почему он даже из группы не вышел? Такое чувство, что команды играют, как Бог на душу положит. Есть настроение - выигрывают, нет настроение - всё горит синим пламенем.