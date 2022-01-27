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Определились все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций

сегодня, 08:16

Завершился этап 1/8 финала Кубка африканских наций.

В четвертьфинале встретятся следующие пары:

Гамбия – Камерун

Буркина-Фасо – Тунис

Египет – Марокко

Сенегал – Экваториальная Гвинея

Матчи 1/4 финала пройдут 29-30 января, следующий раунд начнется 2 февраля.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:44
В первом трио заруба нехилая будет
faneng
faneng
сегодня в 11:02
Конечно, Африка - это нечто.

Я хорошо помню 1990-е годы, когда казалось, что футбол по всему миру вошел в новую эру, уровень команд везде растет и скоро одна из африканских сборных выиграет Чемпионат мира. Камерун на ЧМ-90 дошел до 1/4 финала, Нигерия выиграла ОИ-96, Камерун - ОИ-2000, на ЧМ-98 Нигерия была в числе сеянных! Вы можете сейчас себе представить, чтобы какая-нибудь африканская сборная была сеянной на Чемпионате мира?
Но потом наступили 2000-е годы и оказалось, что футбол в Европе стал настолько высокотехнологичным, что африканские (и латиноамериканские) команды безнадежно отстали.

При чем что интересно. Считается, что в Африке - искренний наивный футбол. Но тогда в матчах должно было бы быть много голов. Они есть? Не сказал бы. Результативность у африканских команд так себе.
Единственное, что у них есть - это разгильдяйство и жуткая нестабильность. Египет в 1990-2000-х годах 5 раз выигрывал кубок Африки, но ни разу не попал на чемпионат мира. Как такое возможно??? Если команда стабильно становится лучшей на континенте, что мешает ей войти в пятерку лучших при отборе на чемпионат мира??? И наоборот: звездная сборная Кот-дИвуар во главе с Дидье Дрогба ни разу не смогла выиграть Кубок Африки.
Сейчас: Алжир - действующий чемпион Африки. Почему он даже из группы не вышел? Такое чувство, что команды играют, как Бог на душу положит. Есть настроение - выигрывают, нет настроение - всё горит синим пламенем.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:37
Посмотрим, что будет.
Tostao
Tostao
сегодня в 10:26
Скандальный турнир, где бардак на трибунах и бардак с судейством Камерун тащат в финал всеми способами.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:55
Египет – Марокко - вот это пара.
sash71
sash71
сегодня в 09:41
С этой стадии уже можно смотреть за развитием событий в Африке.
1 984
1 984
сегодня в 09:12
Гамбия - Камерун - хозяев тащат по турниру. Думаю и здесь они пройдут сами или с помощью.
Буркина-Фасо - Тунис - здесь фаворитом, пусть и не столь очевидным мне видится арабская команда.
Египет - Марокко - самая непредсказуемая пара. Отдам небольшое преимущество египтянам.
Сенегал - Экваториальная Гвинея - Сенегал явный фаворит. Команде по силам дойти до финала.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:06
Много сенсаций на Кубке Африки. Много фаворитов уже вылетело. Непредсказуемый турнир.
t5srt64zpnzx
t5srt64zpnzx
сегодня в 08:52
Финал Камерун - Сенегал знатно бы смотрелся
3v9ts95x29c2
3v9ts95x29c2
сегодня в 08:47
Арабское дерби непредсказуемо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:38
За Камерун,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:26
Честно говоря очень удивлён.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:24
Несколько неожиданный состав пар.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:23
В этом Кубке много неожиданностей.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:22
а в 1/8 финале нет таких сборных как Гана, Алжир, Нигерия и Кот д'Ивуар
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
Египет Марокко огонь...
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