Дибала может перейти в «Барселону»

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Данный переход одобрил главный тренер команды Хави, осталось договориться с самим игроком.
Контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает летом этого года.
Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Данный переход одобрил главный тренер команды Хави, осталось договориться с самим игроком.
Контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает летом этого года.
«Всегда приятно читать об интересе клубов калибра «Барселоны» и «Реала». Это означает, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но следует осознать, насколько реален этот интерес, потому что во время трансферного периода слышишь много разной информации. Я не тот человек, которого следует об этом спрашивать. Я счастлив в «Ювентусе» и буду усердно тренироваться, чтобы провести отличный сезон. Если поступит предложение, клуб уведомит меня и сообщит, хочет ли он, чтобы я покинул команду. Интерес «Барселоны»? В первую очередь всё зависит от клуба, а уже потом от меня»
«Всегда приятно читать об интересе клубов калибра «Барселоны» и «Реала». Это означает, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но следует осознать, насколько реален этот интерес, потому что во время трансферного периода слышишь много разной информации. Я не тот человек, которого следует об этом спрашивать. Я счастлив в «Ювентусе» и буду усердно тренироваться, чтобы провести отличный сезон. Если поступит предложение, клуб уведомит меня и сообщит, хочет ли он, чтобы я покинул команду. Интерес «Барселоны»? В первую очередь всё зависит от клуба, а уже потом от меня»