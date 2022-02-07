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Дибала может перейти в «Барселону»

07 февраля 2022, 22:50

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Данный переход одобрил главный тренер команды Хави, осталось договориться с самим игроком.

Контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает летом этого года.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 09:47
Опять мусоровоз заработал,да?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:59
У Дибалы запросы большие а у перца денег нет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 05:53
Надо договариваться.
sash71
sash71
вчера в 03:14
Пауло конечно игрок экстра класса и Барселоне он наверняка принёс бы пользу но вот ценник в 50 млн. € возможно каталонцам не потянуть. Хави уже и так набрал достаточно звёзд, чтобы двигать этот состав к вершине футбольного Олимпа.
Gahi
Gahi
вчера в 01:51
Если суждено то перейдёт Дибала в "Барселону". Удачи
kasyak7
kasyak7
вчера в 01:51
Ювентус ни за что Дибалу не отпустит. Да и денег не хватит Барсе,она и так по уши в долгах
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:32
Хорошо если удастся его подписать.
STVA 1
STVA 1 ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 00:19
Ваш Перец тоже)))
протон
протон
07 февраля в 23:26
Дибала с радостью перейдет думаю.
«Всегда приятно читать об интересе клубов калибра «Барселоны» и «Реала». Это означает, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но следует осознать, насколько реален этот интерес, потому что во время трансферного периода слышишь много разной информации. Я не тот человек, которого следует об этом спрашивать. Я счастлив в «Ювентусе» и буду усердно тренироваться, чтобы провести отличный сезон. Если поступит предложение, клуб уведомит меня и сообщит, хочет ли он, чтобы я покинул команду. Интерес «Барселоны»? В первую очередь всё зависит от клуба, а уже потом от меня»
NOVA
NOVA
07 февраля в 23:23
кого тока ни хочет барса!!
Василий 50
Василий 50
07 февраля в 23:09
Не нужна Дибала
dehgpnr4ha3v
dehgpnr4ha3v
07 февраля в 23:08
Хави не тренер для Барселоны
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 23:03
Он с Юве по деньгам не может договориться а тут Барса с её проблемами! КРЯ
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 22:57
Сказки венского леса !)
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