«Реал» продолжает лидировать. Итоги 23-го тура Примеры.

Завершились все матчи 23-го тура чемпионата Испании.
«Хетафе» — «Леванте» 3:0
Голы: Унал Энес 1, Унал Энес 29, Аленья Карлес 90+5
«Эльче» — «Алавес» 3:1
Голы: Пере Милья 46, Пере Милья 58, Фидель 86 — Хоселу 18
«Мальорка» — «Кадис» 2:1
Голы: Севилья Сальвадор 20 (пенальти), Мурики Ведат 66 (пенальти) — Алькарас Рубен 8
«Сельта» — «Райо Вальекано» 2:0
Голы: Браис Мендес 12, Браис Мендес 80
«Осасуна» — «Севилья» 0:0
«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 0:0
«Барселона» — «Атлетико» 4:2
Голы: Альба Жорди 10, Гави 21, Араухо Рональд 43, Алвес Даниэль 49 — Карраско Янник 8, Суарес Луис 58
«Бетис» — «Вильярреал» 0:2
Голы: Торрес Пау 41, Капу Этьенн 83
«Реал» — «Гранада» 1:0
Гол: Асенсио Марко 74
«Атлетик» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Сансет Ойан 5, Мартинес Иньиго 16 — Вильена Тонни 3
И никому надеюсь не отдаст своё лидерство. Реал здраво рассуждаю и смотря на все те команды которые каждый сезон бывали настоящими соперниками и сохраняли интригу , то в этом сезоне можно сказать что таковых серьёзных команд сейчас просто нет , по той или иной причине. Севилья которая сейчас идёт второй, отставая от Реала на шесть очей , просто не сможет на длинной дистанции в которой осталось сыграть ещё пятнадцать матчей, просто не имеет такой глубины состава качественных игроков и такого опыта. Ну а за Бетис и о нынешней Барселоне говорить и воспринимать как серьёзную угрозу я думаю и как большинство болельщиков и специалистов не будут. Реал в этом сезоне стабилен , что нельзя сказать о конкурентах , отсюда и логический вывод, что наверняка Реал станет Чемпионом Испании скорее всего досрочно . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!
И никому надеюсь не отдаст своё лидерство. Реал здраво рассуждаю и смотря на все те команды которые каждый сезон бывали настоящими соперниками и сохраняли интригу , то в этом сезоне можно сказать что таковых серьёзных команд сейчас просто нет , по той или иной причине. Севилья которая сейчас идёт второй, отставая от Реала на шесть очей , просто не сможет на длинной дистанции в которой осталось сыграть ещё пятнадцать матчей, просто не имеет такой глубины состава качественных игроков и такого опыта. Ну а за Бетис и о нынешней Барселоне говорить и воспринимать как серьёзную угрозу я думаю и как большинство болельщиков и специалистов не будут. Реал в этом сезоне стабилен , что нельзя сказать о конкурентах , отсюда и логический вывод, что наверняка Реал станет Чемпионом Испании скорее всего досрочно . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!