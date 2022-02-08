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«Реал» продолжает лидировать. Итоги 23-го тура Примеры

вчера, 01:59

Завершились все матчи 23-го тура чемпионата Испании.

«Хетафе» — «Леванте» 3:0
Голы: Унал Энес 1, Унал Энес 29, Аленья Карлес 90+5

«Эльче» — «Алавес» 3:1
Голы: Пере Милья 46, Пере Милья 58, Фидель 86 — Хоселу 18

«Мальорка» — «Кадис» 2:1
Голы: Севилья Сальвадор 20 (пенальти), Мурики Ведат 66 (пенальти) — Алькарас Рубен 8

«Сельта» — «Райо Вальекано» 2:0
Голы: Браис Мендес 12, Браис Мендес 80

«Осасуна» — «Севилья» 0:0

«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 0:0

«Барселона» — «Атлетико» 4:2
Голы: Альба Жорди 10, Гави 21, Араухо Рональд 43, Алвес Даниэль 49 — Карраско Янник 8, Суарес Луис 58

«Бетис» — «Вильярреал» 0:2
Голы: Торрес Пау 41, Капу Этьенн 83

«Реал» — «Гранада» 1:0
Гол: Асенсио Марко 74

«Атлетик» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Сансет Ойан 5, Мартинес Иньиго 16 — Вильена Тонни 3

«Реал» продолжает лидировать. Итоги 23-го тура Примеры

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 08:37
Лидер Реал как всегда
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:24
Барса уже Атлетико обошла, причём сделала это в очной встрече. Красавцы,просыпаются потихоньку. Потенциально(по сыгранным матчам) они уже третьи.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 08:18
Барселону с победой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:06
Реалу терять очки нельзя, конкуренты рядом.
shlomo
shlomo
вчера в 07:57
Барса оживает...:)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 07:21
Надо Севильи подтянутся.
амурец
амурец
вчера в 06:47
надеюсь Реал не растеряет своего преимущества
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:39
Реал почти чемпион
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:01
Пусть поторчат немного
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:50
Севилья продолжает терять очки. У Реала солидный отрыв и вряд ли кто то сможет догнать сливочных в этом сезоне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:01, ред.
«Реал» продолжает лидировать. Итоги 23-го тура Примеры.
И никому надеюсь не отдаст своё лидерство. Реал здраво рассуждаю и смотря на все те команды которые каждый сезон бывали настоящими соперниками и сохраняли интригу , то в этом сезоне можно сказать что таковых серьёзных команд сейчас просто нет , по той или иной причине. Севилья которая сейчас идёт второй, отставая от Реала на шесть очей , просто не сможет на длинной дистанции в которой осталось сыграть ещё пятнадцать матчей, просто не имеет такой глубины состава качественных игроков и такого опыта. Ну а за Бетис и о нынешней Барселоне говорить и воспринимать как серьёзную угрозу я думаю и как большинство болельщиков и специалистов не будут. Реал в этом сезоне стабилен , что нельзя сказать о конкурентах , отсюда и логический вывод, что наверняка Реал станет Чемпионом Испании скорее всего досрочно . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!
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