У Хави и Лапорты появились разногласия касательно Дембеле

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и наставника клуба Хави возникли разногласия из-за Усмана Дембеле, сообщает Marca.
По данным источника, Лапорта желает, чтобы Дембеле больше ни разу не играл за каталонский коллектив.
Хави, в свою очередь, также не настаивает на том, чтобы Дембеле оставался в команде до конца сезона. Однако он понимает уровень игрока и считает, что он может быть полезен команде. Также Хави считает, что Дембеле является важной частью адаптации Пьер-Эмерика Обамеянга, с которым он вместе выступал за дортмундскую «Боруссию».
В ближайшее время состоится совещание между сторонами, на котором будет обсуждаться будущее Дембеле.
Тут я на стороне Лапорты. Дембеле, если его оставят ещё не раз выкинет какие-нибудь кренделя.
Тут я на стороне Лапорты. Дембеле, если его оставят ещё не раз выкинет какие-нибудь кренделя.
Использовать Хави его будет... ну-ну. Он в лучшие то времена в лазарете просиживал, а сейчас от легкого кашля будет убегать на больничный.
Никакую он больше пользу не принесет, в некоторых странах окно открыто, отдать в аренду до конца контракта либо пусть пылит в молодежке, может они у него чему-нибудь научатся.... А Обамеянг уже не мальчик, чтобы его адаптировали, сам вольется в коллектив, тем более там новичков хватает
Использовать Хави его будет... ну-ну. Он в лучшие то времена в лазарете просиживал, а сейчас от легкого кашля будет убегать на больничный.
Никакую он больше пользу не принесет, в некоторых странах окно открыто, отдать в аренду до конца контракта либо пусть пылит в молодежке, может они у него чему-нибудь научатся.... А Обамеянг уже не мальчик, чтобы его адаптировали, сам вольется в коллектив, тем более там новичков хватает