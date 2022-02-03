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У Хави и Лапорты появились разногласия касательно Дембеле

сегодня, 09:28

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и наставника клуба Хави возникли разногласия из-за Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По данным источника, Лапорта желает, чтобы Дембеле больше ни разу не играл за каталонский коллектив.

Хави, в свою очередь, также не настаивает на том, чтобы Дембеле оставался в команде до конца сезона. Однако он понимает уровень игрока и считает, что он может быть полезен команде. Также Хави считает, что Дембеле является важной частью адаптации Пьер-Эмерика Обамеянга, с которым он вместе выступал за дортмундскую «Боруссию».

В ближайшее время состоится совещание между сторонами, на котором будет обсуждаться будущее Дембеле.

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David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:24
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:20
Хави видит в Дембеле помощь в адаптации Обамеянга, но на деле он лишь версия Кокорина из "Барселоны":
протон
протон
сегодня в 10:13
взяли хрустального трутня.
Использовать Хави его будет... ну-ну. Он в лучшие то времена в лазарете просиживал, а сейчас от легкого кашля будет убегать на больничный.
Никакую он больше пользу не принесет, в некоторых странах окно открыто, отдать в аренду до конца контракта либо пусть пылит в молодежке, может они у него чему-нибудь научатся.... А Обамеянг уже не мальчик, чтобы его адаптировали, сам вольется в коллектив, тем более там новичков хватает
aam2h7frv4z2
aam2h7frv4z2
сегодня в 09:55
Гнать его надо ссаными тряпками без всяких разногласий
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:44
Дембеле на встречи с Хави скорее всего поплакался в жилетку, наобещав, что исправиться и будет очень полезен Барсе. Но Лапорта просто знает, что из себя представляет Дембеле и вряд ли исправится. Тем более его последнее поведение зашкаливает все мыслимые и немыслимые представления о совести.
Тут я на стороне Лапорты. Дембеле, если его оставят ещё не раз выкинет какие-нибудь кренделя.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:29
Первая ласточка в отношениях
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