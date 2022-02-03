У Хави и Лапорты появились разногласия касательно Дембеле

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сегодня, 09:28

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и наставника клуба Хави возникли разногласия из-за , сообщает Marca.

По данным источника, Лапорта желает, чтобы Дембеле больше ни разу не играл за каталонский коллектив.

Хави, в свою очередь, также не настаивает на том, чтобы Дембеле оставался в команде до конца сезона. Однако он понимает уровень игрока и считает, что он может быть полезен команде. Также Хави считает, что Дембеле является важной частью адаптации Пьер-Эмерика Обамеянга, с которым он вместе выступал за дортмундскую «Боруссию».

В ближайшее время состоится совещание между сторонами, на котором будет обсуждаться будущее Дембеле.