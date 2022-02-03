Вейналдума выбросят из заявки на ЛЧ, Мбаппе и тренер убегут. В ПСЖ бардак под руководством Леонардо

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вчера, 10:22

Веселые будни невероятного состава.

Потребительское отношение к игрокам

Причина поговорить на эту тему – ПСЖ заранее знал, что не впишется в правила УЕФА , но ничего зимой с этим не сделал. Решил, что интересы футболистов не важны, если есть деньги и можно набрать в заявку первой команды 32 футболиста. Из них лишь пятеро сыграли свыше 1 000 минут в Лиге 1 – Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос и Мбаппе. Сейчас надо подавать заявку на плей-офф Лиги чемпионов, а у ПСЖ снова проблема, перебор кадров. Осенью Рафинья, Бернат и Рико не попали в основной список из 25 человек. Теперь Вейналдум – победитель ЛЧ , один из авторов камбэка «Ливерпуля» против «Барселоны», Эррера, Дракслер и Бернат могут оказаться за бортом. Зачем унижать известных футболистов, если считаете, что они команде не нужны? Вопрос, на который нет ответа. А что, если ПСЖ выиграет турнир? Лишат четырех парней, которые пахали и тренировались, медалей.

Нулевое уважение к главным тренерам

Почеттино решил уйти. Не первый, да и не последний, к кому такое отношение. Не хотели доверять Маурисио – могли его не назначать. А теперь месяцами читаем новости о том, что сам аргентинец хочет уйти, что ПСЖ его уволит и назначит вместо Зинедина Зидана. Знаете, чего нет в этой истории? Официального заявления парижского клуба, что Почеттино будет работать в следующем сезоне. Вот так просто можно поставить точку. Но ее не ставят, поскольку многие слухи похожи на правду. Сам Маурисио ни разу не сказал, что будет работать следующей осенью. Анчелотти, Блан, Эмери и Тухель его понимают. На подушке безопасности из нефтяных миллиардов в Париже легко могли создать более приятное место для работы.

Хаотичная, жадная трансферная кампания

Зимой Кейлора Наваса сватали в «Ньюкасл», но остался в Париже, чтобы сражаться с Доннаруммой за место в основе. Так зачем было подписывать Джанлуиджи, которого теперь на родине обзывают и унижают, если его не видят итальянца основным? Или зачем не отпустили ветерана Кейлора, если не верят в его класс и возможности? У ПСЖ таких историй буквально десятки. «Барселона» интересуется защитником Бернатом, а французский клуб нашел двоих латералей на левый фланг, которым доверяет чаще. Но всюду ли есть логика в подписаниях? Многих, от Дракслера и Хави Симонса, нахватали в случайном порядке, лишь бы были, засаливались на скамейке. Да что там, даже трансфер Месси в качестве свободного агента не был подготовлен аналитической службой клуба и тренерским штабом, раз футболист такого масштаба стартовал столь неудачно. Лионель не был готов к новой лиге, но игрока такого калибра всегда можно направить, если грамотно все объяснить. Почеттино с этим не справился, но виноваты также менеджеры. ПСЖ не «Манчестер Сити», чтобы играть без чистого форварда, а Месси, Ди Мария, Мбаппе и Неймар не создали квартет мечты.

Неумение заинтересовать в проекте

ПСЖ давно искал центрального форварда. Но даже Ибрагимович относился к парижской части карьеры, как к миссионерству – приехал научить туземцев забивать голы. Справился, уехал в США , но после него Кавани, которого не особо ценили, не закрепился на много лет. Уругвайца тоже поджимает возраст и травмы не отпускают. Приглашение Икарди – еще одна очевидная ошибка, ведь у Мауро слишком бурная жизнь за пределами поля, чтобы получить от него по 30-40 голов за сезон. Холанд и Левандовски в переходе в ПСЖ не заинтересовались, хотя их точно звали. Выбрать правильного форварда не могут годами. Да что там, нападающего в оттяжке Мбаппе подумывают заменить на Дембеле. Заявления, что Усман круче Килиана, которое дважды за пару месяцев повторил Лапорта, очень смешат. А вот Мбаппе не смешно. Он не хочет оставаться в ПСЖ , ведь «Реал» предоставит и интересный проект, и огромные деньги.

Излишняя вера в таланты Леонардо

Бразильский менеджер колючий, и у него редко получается не идти на конфликты. Или просто закрыть рот во благо общей цели. Тут как с Константином Геничем и шуткой после жуткой истории с Гринвудом и его девушкой. Что российскому комментатору мешало промолчать по поводу английского случая? Можно ведь не шутить на тему, которая этого не требует. Мэйсона обвинили в побоях и изнасиловании. Поскольку большинство таких преступлений совершают знакомые жертв, относиться к случаю надо со всей серьезностью. Суд установит истину, хотя фотографии девушки с синяками и разбитым лицом объясняют, почему Гринвуда даже из футбольного симулятора выбросили. Генич саркастично спросил, кто так не делал, комментируя не последний случай, а запись с принуждением девушки к сексу задолго до изнасилования. Ответ простой – никто адекватный так не делал. Ролевые игры и реальное изнасилование – очень, очень разные вещи, прелюдии по взаимному согласию никто на телефон из соображений безопасности (жертвам семейного насилия обычно поначалу никто не верит) не записывает.

Леонардо похож на Генича, только заведует миллиардами. Где надо, не промолчит, а когда нужно – не разберется. У ПСЖ многих надо отпустить на все четыре стороны, а решение всех задач откладывают. Методы бразильца на посту спортивного директора отличаются от примеров адекватного строительства больших клубов. Даже Неймар знал, что не хочет больше играть за ПСЖ , в чем публично признавался. Планировал вернуться в «Барселону», пока не узнал, что каталонцы в долгах и даже контракт Месси позволить себе не смогут. В заявке добрый десяток человек, которых в ПСЖ привели амбиции – желание выиграть ЛЧ в составе мечты, и деньги.