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Фанаты «Сочи» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

вчера, 10:24

Активные болельщики «Сочи» выступили против введения Fan ID в российском спорте.

Активными фанатами ФК «Сочи» было принято единогласное решение о выражении протеста, направленного против очередного ярлыка. Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о Fan ID.

Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым быть на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранен» без объяснения причины уполномоченным лицом.

Мы любим и всегда будем любить «Сочи» всем сердцем. Мы всегда поддерживаем нашу команду и продолжим болеть за нее до конца, но с момента вступления данного ограничивающего закона в силу и до ухода его в забвение мы полностью отказываемся от посещения мероприятий, где будет применяться данный ярлык.

Поддержка любимой команды не преступление!

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:32
Типичные ответы в путинском стиле. Меня интересует жизнь людей в России, а не в Италии, Турции, США.
А у нас в России всё куда хуже, фан ид для меня дело десятое. Я этот колхозный футбол давно не посещаю.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:49
Какая мне разница до Австрий и Франций, могут хоть по 100 раз на дню обкалываться ,что, собственно и с фан ID- у нас фанатов и так немного, и они достаточно тихие, а их принудить к очередному законному попилу госбюджета.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:38
Пал последний бастион:
То есть, шоблу с поля вон!
Rattlehead
Rattlehead ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
А, ну да, это другое. И так везде. Когда в Австрии принимают закон об обязательной поголовной вакцинации - это нормально, когда в России пытаются принудить к тому же самому путем введения ряда ограничений - это нарушение прав и свобод. Когда во Франции полицейские калечат участников несанкционированных митингов, в том числе резиновыми пулями - это демократия, когда в России закручивают ласты за то же самое - это путинский тоталитаризм.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:20
Фаны Сочи это отдыхающие решиашие заскочить на футбол.
Естественно здесь фан id
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:19
И тут мы узнали что у Сочи есть фанаты
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:08
Там фанаты немного погорячее наших.
протон
протон
вчера в 14:50
Фанаты, кто бы как к ним не относился , одни из немногих, в ком еще осталось чувство собственного достоинства , и кто не стал безропотным скотом в этой стране бесправия ,коррупции и полицейского беспредела.
Есть солидарность! Фанаты всех клубов премьер-лиги выступили против fan id, ахмат не считаем!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 14:31
Правильно, пусть одни менты на мячик ходят.
kust07
kust07
вчера в 14:22
Фанаты у Сочи есть,просто они на матчи не ходят.
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
В Италии и Турции местные варианты Fan ID тоже Путин ввёл?
112910415
112910415
вчера в 13:26
сплотились все
враг не пройдёт
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 12:35
нужно бороться за свои права и я сейчас не только о футболе!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:16
Давно пора бойкотировать путинские антинародные законы!
hаrut
hаrut
вчера в 12:14
Радует то что не смотря на клубные разногласия, могут сплотиться против несправедливости
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:09
Ну слушай... Насчет искусственности - это спорный вопрос. Многие нынешние клубы с советскими именами на самом деле чуть ли не десятки раз пересозданные спортивные общества, которые так же главной функцией выполняют не продолжение традиций, а освоение средств регионов и монополий. "Зенит" и "Динамо" ли борются у нас за чемпионство, или "Газпром" и ВТБ? В данном случае привлекает то, что "Сочи" эффективен в плане решения задач скромными средствами - и не только места в таблице, но и перезагрузки карьеры игроков. Если уж Заболотного с удовольствием взяли ЦСКА, а Терентьев в свои годы попал в сборную, а приехав за скромные деньги Касьерра сразу колотит в каждом матче? Мне, скорее, симпатичен в РПЛ план тренерской работы поэтому.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:56
Поддержали все 27 человек, при трех воздержавшихся. Почти единогласно
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:45
Серьезный сговор получается
shlomo2
shlomo2 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:37, ред.
Добра!.... лично у меня по поводу Федотова смешанные чувства ....после его "неожиданного" ухода из Оренбурга... могу и поблагодарить за проделанную работу и праздник, который он принёс городу, но и появилась обида на то, что за счёт самобытного Оренбурга решили спасти искусственный Сочи.... хотя бытует мнение, что Сочи для Федотова является своего рода проверкой для перехода в топ клуб.... у Сочи есть деньги, есть хороший состав.... и если он выйдет с ними на Европу и там покажут себя, то значит следующей его командой может стать уже условный ЦСКА, Локо, Динамо....
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 11:33
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 11:23
    Неудивительно, что Федотов, своим безусловным тренерским мастерством вдохнув душу в команду, смог убедить фанатов, что "Сочи" - это не "Динамо-СПб" на вояже, а местный клуб, и клуб с характером)
    beefs
    beefs
    вчера в 11:12
    даже фанаты Сочи (а они вообще то есть?) поддержали, отлично, пора расформировать фанатское движение...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:56
    Фанаты Сочи - звучит странно.... хотя если они все таки существуют, то респект за позицию.... справедливости ради, в этом сезоне на трибунах и правда была какая-то движуха...)... раньше в трансляциях особой местной поддержки не слышал.... так что да, и у Сочи уже есть активные фанаты (на трансляциях видно, что у них регулярно несколько десятков людей в активной поддержке.... даже барабаны есть, флаги.... так что это местные....:)))....ну а так что, суть не в театре, а в том что тебе без суда и следствия могут запретить ходить на стадион.... если бы такие условия ставились театралам, они бы подняли аналогичный шум
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:56
    Болезнь распространяется как корона вирус.))
    drug01
    drug01
    вчера в 10:52
    Сообщите кто за!
    particular
    particular
    вчера в 10:50, ред.
    Это, безусловно, значимое событие в мире околофутболья :))
    Своевременное и бескомпромиссное :)) Типа, они тоже в теме...
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 10:47
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:38
      Futurista
      Futurista
      вчера в 10:32
      Фанаты Сочи)...

      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 10:30
      Уже почти все поддержали!
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