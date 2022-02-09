«Манчестер Юнайтед» упустил победу над последней командой АПЛ .

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 18-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, забив первый мяч в рамках чемпионата Англии с января 2021 года. Однако на 48-й минуте нападающий «Бернли» Джей Родригес сумел сравнять счёт. До конца матча команды больше не сумели забить голов — 1:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице (39 очков), «Бернли» идёт на 20-м месте (14 очков).
Великое спасение и улучшение хоть в каких-то линиях Манчестер Юнайтед с приходом Рангника не происходит и скорее всего не произойдёт. Никаких навыков тренерской карьеры у Рангника не было, как и нет мысли и рисунка игры у нынешнего Манчестера. Что изминилось с отставкой Сульшера и приходом Рангника никому скорее всего не видно. А может даже стало вообще более не понятным во что и как стал играть некогда великий клуб. Вылет из кубка Англии от посредственной команды Чемпионшипа и сейчас сыграть так бесталково в ничью с командой замыкающей турнирную таблицу, особенно во втором тайме, просто ни в какие рамки не входит. Я думаю пора призадуматься руководству клуба и исправить свою же ошибку о назначении Рангника на пост главного тренера. Как говорится, а то чем дальше в лес тем больше дров , а то и вовсе можно заблудиться в чаще безумия . Как-то так на моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Великое спасение и улучшение хоть в каких-то линиях Манчестер Юнайтед с приходом Рангника не происходит и скорее всего не произойдёт. Никаких навыков тренерской карьеры у Рангника не было, как и нет мысли и рисунка игры у нынешнего Манчестера. Что изминилось с отставкой Сульшера и приходом Рангника никому скорее всего не видно. А может даже стало вообще более не понятным во что и как стал играть некогда великий клуб. Вылет из кубка Англии от посредственной команды Чемпионшипа и сейчас сыграть так бесталково в ничью с командой замыкающей турнирную таблицу, особенно во втором тайме, просто ни в какие рамки не входит. Я думаю пора призадуматься руководству клуба и исправить свою же ошибку о назначении Рангника на пост главного тренера. Как говорится, а то чем дальше в лес тем больше дров , а то и вовсе можно заблудиться в чаще безумия . Как-то так на моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Рангник не учитывает сильные и слабые стороны футболистов, а пытается их впихнуть в свои 4-2-2-2 .
Ральф Рангник – временный тренер на полгода. Он не должен всё рушить до нуля, чтобы слепить что-то новое. Рангник начал так, словно собирается без предупреждения строить долгосрочный проект. Этого «МЮ» сейчас не нужно: строить команду под себя начнёт постоянный тренер, который придёт летом. Рангника не приняла раздевалка. У него нет коннекта с футболистами. Для поста временного тренера отлично подходил Майкл Кэррик, у которого была мощная эмоциональная связь с футболистами.
Рангник явно видит плюсы и минусы каждого футболиста, поэтому именно его вина в том, что он до сих пор пытается играть в 4-2-2-2. При этом за два года в «Лейпциге» он успешно перепрыгивал на 4-2-3-1 .
Для эффективного прессинга нужна интенсивность. При Рангнике по прессингу «МЮ» идёт восьмым.
За последние девять лет «Манчестер Юнайтед» потерял всё: узнаваемый стиль, футбольную философию, структурный порядок и трофеи.
Рангник не учитывает сильные и слабые стороны футболистов, а пытается их впихнуть в свои 4-2-2-2 .
Ральф Рангник – временный тренер на полгода. Он не должен всё рушить до нуля, чтобы слепить что-то новое. Рангник начал так, словно собирается без предупреждения строить долгосрочный проект. Этого «МЮ» сейчас не нужно: строить команду под себя начнёт постоянный тренер, который придёт летом. Рангника не приняла раздевалка. У него нет коннекта с футболистами. Для поста временного тренера отлично подходил Майкл Кэррик, у которого была мощная эмоциональная связь с футболистами.
Рангник явно видит плюсы и минусы каждого футболиста, поэтому именно его вина в том, что он до сих пор пытается играть в 4-2-2-2. При этом за два года в «Лейпциге» он успешно перепрыгивал на 4-2-3-1 .
Для эффективного прессинга нужна интенсивность. При Рангнике по прессингу «МЮ» идёт восьмым.
За последние девять лет «Манчестер Юнайтед» потерял всё: узнаваемый стиль, футбольную философию, структурный порядок и трофеи.