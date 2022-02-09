«Манчестер Юнайтед» упустил победу над последней командой АПЛ .

1644357280

сегодня, 00:54

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, забив первый мяч в рамках чемпионата Англии с января 2021 года. Однако на 48-й минуте нападающий «Бернли» Джей Родригес сумел сравнять счёт. До конца матча команды больше не сумели забить голов — 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице (39 очков), «Бернли» идёт на 20-м месте (14 очков).