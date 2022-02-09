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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над последней командой АПЛ

сегодня, 00:54
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, забив первый мяч в рамках чемпионата Англии с января 2021 года. Однако на 48-й минуте нападающий «Бернли» Джей Родригес сумел сравнять счёт. До конца матча команды больше не сумели забить голов — 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице (39 очков), «Бернли» идёт на 20-м месте (14 очков).

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 03:26
МЮ не узнать. Как старая развалюха
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 02:58
Уж не Рангнику жаловаться на везение, сколько раз МЮ набирал очки на фарте? С Норвичем при равной игре 3 очка. С Ньюкаслом чудо, с Вест Хэмом чудо. МЮ столько побед одержал, не играя сильнее соперника. Везти бесконечно не может, вселенная футбола всегда возвращает в обратную сторону, сегодня МЮ смял Бернли в первом тайме, но это прямой вопрос к Рангнику почему команда вышла на второй тайм в таком состоянии. Забавная стата была в лайве: первый тайм удары 12-0, второй тайм 1-7
протон
протон
сегодня в 02:56
У МЮ даже при Сульшере в игре больше мысли было.

МЮ разочаровывает всё больше и больше. нет духа победителя у команды. Думаю, сэр Алекс с прискорбием наблюдал эту картину с трибуны. Очень жаль..

Шабашник ещё не в курсе что в апл доминатор только один человек
Походу Рангник сильно ошибся с переходом в МЮ...
После весенней серии матчей с сильными командами его репутация эдакого теневого футбольного гуру будет навсегда испорчена... А так мог бы бабло косить спокойно еще много лет на периферии...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 02:45, ред.
Смотрел только первый тайм. Потом уснул. Проснулся и немного в шоке. Как так??? 8 ударов против 0 ударов за первый тайм статистика. Два отмененных гола у мю, причем один ни за хрен за собачий был отменён, а второй за хрен собачий. Даже комментатор это озвучил. Случай с первой отменой вообще вопиющий, я прям за голову схватился, никто так и не понял, за что именно отменен гол. У Магуайра был пассивный оффсайд, все друг друга слегка толкали, как это ссегда бывает. Так можно тогда любой гол с углового или розыгрыша штрафного отменять. По Рангнику то все понятно конечно. Но то что вытворял судья, сегодня это главнее .... Я еще в себя не пришел от засчитанного гола Мидлсбро, как новый трындецовый случай появился.
alexamit
alexamit
сегодня в 02:42
После Сэра Алекса в МЮ не было нормального тренера.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:25
Это даже не удивляет. Регулярные потери очков становятся закономерностью для МЮ.
vinyardrip
vinyardrip ответ a3r3v3 (раскрыть)
сегодня в 02:25, ред.
А у зюпы в русте))
Izmar
Izmar
сегодня в 02:10
Это тренерское решение.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:46
МЮ был "прекрасен".. Спасибо красноносому сэру за приглашение балласта.
Imrebellion
Imrebellion ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:43
    протон
    протон
    сегодня в 01:41
    Рангник выбрал неудачный путь: за полгода не выстроить прессинг с нуля
    Рангник не учитывает сильные и слабые стороны футболистов, а пытается их впихнуть в свои 4-2-2-2 .
    Ральф Рангник – временный тренер на полгода. Он не должен всё рушить до нуля, чтобы слепить что-то новое. Рангник начал так, словно собирается без предупреждения строить долгосрочный проект. Этого «МЮ» сейчас не нужно: строить команду под себя начнёт постоянный тренер, который придёт летом. Рангника не приняла раздевалка. У него нет коннекта с футболистами. Для поста временного тренера отлично подходил Майкл Кэррик, у которого была мощная эмоциональная связь с футболистами.
    Рангник явно видит плюсы и минусы каждого футболиста, поэтому именно его вина в том, что он до сих пор пытается играть в 4-2-2-2. При этом за два года в «Лейпциге» он успешно перепрыгивал на 4-2-3-1 .
    Для эффективного прессинга нужна интенсивность. При Рангнике по прессингу «МЮ» идёт восьмым.
    За последние девять лет «Манчестер Юнайтед» потерял всё: узнаваемый стиль, футбольную философию, структурный порядок и трофеи.
    протон
    протон
    сегодня в 01:31
    Рангник бизнес менеджер успешный говорят, только вот как тренер он ничего не добился и не понятно зачем он МЮ на пол года. Если Сульшера сливала команда и нужны были перемены, то пусть бы игроки своим советом сами выбрали себе тренера, допустим условного члена коллектива Гиггза, а не поставили того человека, который редко находит общий язык с футболистами в принципе, а со звездами никогда не работал. Он чужой для них человек и ему не удастся заставить условного Роналду делать что то не понятное, ведь КриРо лучше знает сам что и как ему делать.
    youtomee
    youtomee ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    до конца сезона никого уже менять не будут, а потом наверное уберут
    протон
    протон
    сегодня в 01:25
    Думаю Роналду ему напомнит за то что не выпустил)
    протон
    протон
    сегодня в 01:19
    Надо было Конте вместо Сульшера ставить после Ливерпуля
    Верните Сульшера!
    Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник призвал своих игроков не выносить сор из избы в случае наличия каких-либо претензий к нему.
    Жаль команду.Раньше при Фергюсоне лучший клуб мира был,все фанатели от МЮ.команда-мечта была.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:15
    «Манчестер Юнайтед» упустил победу над последней командой АПЛ .
    Великое спасение и улучшение хоть в каких-то линиях Манчестер Юнайтед с приходом Рангника не происходит и скорее всего не произойдёт. Никаких навыков тренерской карьеры у Рангника не было, как и нет мысли и рисунка игры у нынешнего Манчестера. Что изминилось с отставкой Сульшера и приходом Рангника никому скорее всего не видно. А может даже стало вообще более не понятным во что и как стал играть некогда великий клуб. Вылет из кубка Англии от посредственной команды Чемпионшипа и сейчас сыграть так бесталково в ничью с командой замыкающей турнирную таблицу, особенно во втором тайме, просто ни в какие рамки не входит. Я думаю пора призадуматься руководству клуба и исправить свою же ошибку о назначении Рангника на пост главного тренера. Как говорится, а то чем дальше в лес тем больше дров , а то и вовсе можно заблудиться в чаще безумия . Как-то так на моё субъективное мнение.
    Всем Добра !!!
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 01:10
    За то у Рональду больше всех подписчиков в инсте)))
    протон
    протон
    сегодня в 01:09
    Я бы не ставил на МЮ при Рангнике.
    протон
    протон
    сегодня в 01:09
    Думаю повезло Локомотиву, хоть так отделались от этого тренера который исчерпал себя, и ставит на первом месте денежные приоритеты выше всего.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    опять начинается, за 1 игру поменять игру. эти дауны там уже многие по 5+ лет ходят по полю, чтобы что-то поменять нужно хотя бы сезон и межсезонье
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:03
    Дайч как бы намекает, что если бы его назначили тренером МЮ было бы как минимум не хуже чем у Рангника))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:59
    Слабо выглядит МЮ.
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:59
    Рангника нужно уволить и чем скорее тем будет полезнее для МЮ. Уже видно о его не способности поменять игру МЮ. Иметь в составе одно из ТОП нападений АПЛ и не закатить команде идущей на 8 месте в Чемпионшипе мячей 5 и вылететь в добавок от неё из Кубка Англии, не победить команду плетущейся на последнем месте в Премьер Лиге на это, я вам скажу, надо иметь способности. Ральф исчерпал себя на месте рулевого МЮ. Он не сможет ни при каких дать большего команде. Такого унылого МЮ я ещё не видел !
    Spellman
    Spellman
    сегодня в 00:58
    Забили 3, засчитали 1, пропустили с первого же удара и полностью провалили второй тайм. Классика. Не иначе проклятье.
    протон
    протон
    сегодня в 00:55
    Уже не удивительно .
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