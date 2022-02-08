«Спартак» одержал первую победу при Ваноли. Николсон забил дебютный гол

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вчера, 18:02

«Спартак» обыграл «Урал» (3:1) в товарищеском матче на зимних сборах.

Голами в составе «красно-белых» отметились Айртон, и , для которого этот мяч стал дебютным за московский клуб.

Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством . До этого «красно-белые» трижды сыграли вничью на сборах.