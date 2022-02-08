«Спартак» одержал первую победу при Ваноли. Николсон забил дебютный гол

«Спартак» обыграл «Урал» (3:1) в товарищеском матче на зимних сборах.
Голами в составе «красно-белых» отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон, для которого этот мяч стал дебютным за московский клуб.
Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством Паоло Ваноли. До этого «красно-белые» трижды сыграли вничью на сборах.
Из плюсов отметил бы владение мячом и прессинг. Если вначале Урал еще бегал и успевал выходить из-под давления, то по мере накопления усталости Спартак всё чаще накрывал на чужой половине поля и сам не отдавал мяч.
Отличный гол забил Айртон - точнёхонько, в дальний угол, бильярдным ударом.
Понравилась игра Мартинеса. Неужели нельзя было купить настоящего опорника 3-4 года назад? В итоге мучились все эти годы, и только сейчас подъехал кусачий игрок в центр поля. Очень уверенно сыграл, всё перекусывал и мог забить. Ну и почти голевую передачу на второй гол отдал.
Еще бы отметил Литвинова - вот кто прогрессирует от матча к матчу. Причём Руслан играет сейчас на позиции Кофрие, правым ЦЗ в тройке. И сегодня они с Мозесом неплохо взаимодействовали, а сам Литвинов поучаствовал в двух голевых атаках.
Из минусов - игра Ларссона и Промеса. Вот уж кто тормозит атаку и практически не обостряет. Такими темпами оба окажутся на лавке, а на их месте будут Бакаев, Игнатов или Хлусевич.
В остальном, содержательный товарняк получился. Результат не главное, главное обошлось без травм!
Из плюсов отметил бы владение мячом и прессинг. Если вначале Урал еще бегал и успевал выходить из-под давления, то по мере накопления усталости Спартак всё чаще накрывал на чужой половине поля и сам не отдавал мяч.
Отличный гол забил Айртон - точнёхонько, в дальний угол, бильярдным ударом.
Понравилась игра Мартинеса. Неужели нельзя было купить настоящего опорника 3-4 года назад? В итоге мучились все эти годы, и только сейчас подъехал кусачий игрок в центр поля. Очень уверенно сыграл, всё перекусывал и мог забить. Ну и почти голевую передачу на второй гол отдал.
Еще бы отметил Литвинова - вот кто прогрессирует от матча к матчу. Причём Руслан играет сейчас на позиции Кофрие, правым ЦЗ в тройке. И сегодня они с Мозесом неплохо взаимодействовали, а сам Литвинов поучаствовал в двух голевых атаках.
Из минусов - игра Ларссона и Промеса. Вот уж кто тормозит атаку и практически не обостряет. Такими темпами оба окажутся на лавке, а на их месте будут Бакаев, Игнатов или Хлусевич.
В остальном, содержательный товарняк получился. Результат не главное, главное обошлось без травм!