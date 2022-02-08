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«Спартак» одержал первую победу при Ваноли. Николсон забил дебютный гол

вчера, 18:02

«Спартак» обыграл «Урал» (3:1) в товарищеском матче на зимних сборах.

Голами в составе «красно-белых» отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон, для которого этот мяч стал дебютным за московский клуб.

Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством Паоло Ваноли. До этого «красно-белые» трижды сыграли вничью на сборах.

«Спартак» одержал первую победу при Ваноли. Николсон забил дебютный гол

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Все комментарии
KTS22
KTS22
сегодня в 00:18
ну ткперь попрет ...правда недолго
KLINSI
KLINSI ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:04
...блажен кто верует...)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:56
Ну всё теперь попрёт.
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:19
Самое главное и в этом сезоне взять кубок Канделаки.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:53
Держись,"Зенит"!
112910415
112910415
вчера в 21:08
есть некоторые маленькие радости ...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 21:01
ну как минимум в Топ-10 точно попадут
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:58
Это че выходит урал слабее чемпиёна малайзии.. Пичалька
YVG
YVG
вчера в 20:43
Можно сказать, что второе место в чемпионате уже в кармане.
makkie
makkie
вчера в 20:32
Хороший матч получился, наконец-то Спартак смотрелся увереннее.

Из плюсов отметил бы владение мячом и прессинг. Если вначале Урал еще бегал и успевал выходить из-под давления, то по мере накопления усталости Спартак всё чаще накрывал на чужой половине поля и сам не отдавал мяч.

Отличный гол забил Айртон - точнёхонько, в дальний угол, бильярдным ударом.
Понравилась игра Мартинеса. Неужели нельзя было купить настоящего опорника 3-4 года назад? В итоге мучились все эти годы, и только сейчас подъехал кусачий игрок в центр поля. Очень уверенно сыграл, всё перекусывал и мог забить. Ну и почти голевую передачу на второй гол отдал.
Еще бы отметил Литвинова - вот кто прогрессирует от матча к матчу. Причём Руслан играет сейчас на позиции Кофрие, правым ЦЗ в тройке. И сегодня они с Мозесом неплохо взаимодействовали, а сам Литвинов поучаствовал в двух голевых атаках.

Из минусов - игра Ларссона и Промеса. Вот уж кто тормозит атаку и практически не обостряет. Такими темпами оба окажутся на лавке, а на их месте будут Бакаев, Игнатов или Хлусевич.

В остальном, содержательный товарняк получился. Результат не главное, главное обошлось без травм!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 20:14
теперь можно медали вешать
Izmar
Izmar
вчера в 20:08
9-я команда должна выигрывать у 11-й, иначе пердив.
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:05, ред.
Всё!
Понеслось!
Всем бояться!
😁
particular
particular
вчера в 19:31
Айртон, как обычно, - в поцелуйчиках и сердечках :) Романтик :)
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:07
Забавные заголовки для товарищеских матчей
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:07
купите и Джека
sash71
sash71
вчера в 19:06
Ну чо … в ЛЕ у них все не плохо.
dok66
dok66
вчера в 19:05
"Ваноли победил Урал" - вывеска уровня ФНЛ . Давайте весны дождемся .
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:04
Можно поздравить Спартак Ваноли, но соперник не тот и матч контрольный.
Ironigor
Ironigor ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 19:01
Ничего личного. Просто шутка .
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 18:48
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 18:46
      О как тебя занесло!
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 18:44
      А Мартинс очень полезен! Наконец то основа вырисовывается. Умяров растет молорик. Скоростная выносливость Айртона радует. И прессинг неплох. Хорошо потренировались!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 18:43
      Всё! Теперь можно смело сказать, что спартак обгонит и перегони зенит и встанет на первое место, в ФНЛ.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 18:37
      Негр какой блондинистый !
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:36, ред.
      Это Бомба !!! Результат превзошёл все немыслимые ожидания !
      Повержен сам Урал. Шалимов пребывает в шоке , Ваноли Цезарь !!!) Вперёд Спартак к новым свершениям !!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:19
      Ваноли готовит знатную банду
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 18:13
      Ожидаю фраз от экспертов: "Спартаковский дух возродился", "Спартак воскрес", "Рождается новая команда чемпионов" и т.д.
      Больше всех наверное Ловчев будет так вещать, ну и всякие легенды типа Анзора.
      FruttyPups
      FruttyPups ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:12
      исправили.
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