«Эвертон» проиграл «Ньюкаслу» во втором матче под руководством Лэмпарда

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сегодня, 00:40

«Ньюкасл» обыграл «Эвертон» (3:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте защитник «сорок» Джамаал Лассельс отправил мяч в собственные ворота, а уже через минуту автогол забил защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт. На 56-й минуте Райан Фрэйзер вывел «Ньюкасл» вперёд, а на 80-й минуте Киран Триппьер установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Таким образом, «Эвертон» проиграл уже во второй игре под руководством . До этого «ириски» обыграли «Бретфорд» в Кубке Англии (4:1).

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице (19 очков), «Ньюкасл» идёт на 17-м месте (18 очков).