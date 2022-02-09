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«Эвертон» проиграл «Ньюкаслу» во втором матче под руководством Лэмпарда

сегодня, 00:40
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Эвертон» (3:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте защитник «сорок» Джамаал Лассельс отправил мяч в собственные ворота, а уже через минуту автогол забил защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт. На 56-й минуте Райан Фрэйзер вывел «Ньюкасл» вперёд, а на 80-й минуте Киран Триппьер установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Таким образом, «Эвертон» проиграл уже во второй игре под руководством Фрэнка Лэмпарда. До этого «ириски» обыграли «Бретфорд» в Кубке Англии (4:1).

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице (19 очков), «Ньюкасл» идёт на 17-м месте (18 очков).

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 01:38
А что, реально кто-то верил в Лэмпарда?
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:25
Эвертон сами себе в ногу выстрелили, когда взяли Лемпарда. Разве не было понятно, какой из него тренер по его работе в Челси.
sash71
sash71
сегодня в 00:56
С Эвертоном пока грусть пИчалька. Ньюкасл переиграл соперника по всем показателям. Рвение и воля к победе у сорок дали свои плоды.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:54
Ньюкасл выздоравливает
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:48
неудачное начало.
beefs
beefs
сегодня в 00:45
Ньюкасл не удивил, ожидаемо...
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