«Зенит» обыграл «Портимоненси» в товарищеском матче

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вчера, 13:10

«Зенит» сыграл в товарищеском матче на сборах в Португалии.

Петербургская команда встретилась с местным «Портимоненси» и одержала победу со счётом 3:1.

Голами в составе сине-бело-голубых отметились Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы клуб сыграет с испанским «Бетисом».