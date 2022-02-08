«Зенит» обыграл «Портимоненси» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл в товарищеском матче на сборах в Португалии.
Петербургская команда встретилась с местным «Портимоненси» и одержала победу со счётом 3:1.
Голами в составе сине-бело-голубых отметились Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы клуб сыграет с испанским «Бетисом».
Бетис обречён......
Зенит обыграл команду слепленную из 3-х..
Порту,Монпелье и Нанси - "Портимоненси"
Бетис обречён......
Зенит обыграл команду слепленную из 3-х..
Порту,Монпелье и Нанси - "Портимоненси"