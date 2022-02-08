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«Зенит» обыграл «Портимоненси» в товарищеском матче

вчера, 13:10

«Зенит» сыграл в товарищеском матче на сборах в Португалии.

Петербургская команда встретилась с местным «Портимоненси» и одержала победу со счётом 3:1.

Голами в составе сине-бело-голубых отметились Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы клуб сыграет с испанским «Бетисом».

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:01
А где же Юрик?
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 14:36
Жаль что не на ноль..
протон
протон
вчера в 13:37
может Ловрена нападающим определить, ибо Деян кто угодно но не защитник
beefs
beefs
вчера в 13:13
подготовка к продолжению сезона в заключительной фазе...
YVG
YVG
вчера в 13:11
И то хорошо, все посильнее Риги будут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:11, ред.
Фсё.....
Бетис обречён......

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