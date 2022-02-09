Левандовски и Холанд претендуют на звание игрока месяца в Бундеслиге

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту прошедшего месяца в Бундеслиге.
В списке лучших по итогам января шесть игроков: Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Патрик Виммер («Арминия»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Ешко Гвардиол («РБ Лейпциг») и Мусса Диаби («Байер»).
It's time to vote! 🗳— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 9, 2022
Decide January's @Bundesliga_EN #POTM now ➡ https://t.co/shS8ZcgoFR#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/axREfpoTJH
Я вообще не понимаю куда столько людей кормить в нападении. Ладно Барсе нужны нападающий (то ломаются, то из футбола уходят) для борьбы за 4-е место. Но в Реале то зачем столько. Есть же бесплатный Карим, который играет на уровне + Вини, который прибавил. Добавь сюда Мбаппе и возьми на подмену кого-то. Куда тут впихнуть поляка? 3 - 3 - 4 что ли?
Я вообще не понимаю куда столько людей кормить в нападении. Ладно Барсе нужны нападающий (то ломаются, то из футбола уходят) для борьбы за 4-е место. Но в Реале то зачем столько. Есть же бесплатный Карим, который играет на уровне + Вини, который прибавил. Добавь сюда Мбаппе и возьми на подмену кого-то. Куда тут впихнуть поляка? 3 - 3 - 4 что ли?