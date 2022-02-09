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Левандовски и Холанд претендуют на звание игрока месяца в Бундеслиге

вчера, 15:10

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту прошедшего месяца в Бундеслиге.

В списке лучших по итогам января шесть игроков: Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Патрик Виммер («Арминия»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Ешко Гвардиол («РБ Лейпциг») и Мусса Диаби («Байер»).

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Все комментарии
kyxy
kyxy
вчера в 17:24
Может обмен Лёва на Бензема
kust07
kust07
вчера в 17:09
Левандовски всё-таки лучше
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:56
Так и делят между собой наверно каждый месяц
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 16:27
Я бы и Томаса со счетов не сбрасывал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:14
Бесспорно Левандовски.
протон
протон
вчера в 16:01
Не вижу смысла Пересу тратиться на 33 летнего Роберта.
Я вообще не понимаю куда столько людей кормить в нападении. Ладно Барсе нужны нападающий (то ломаются, то из футбола уходят) для борьбы за 4-е место. Но в Реале то зачем столько. Есть же бесплатный Карим, который играет на уровне + Вини, который прибавил. Добавь сюда Мбаппе и возьми на подмену кого-то. Куда тут впихнуть поляка? 3 - 3 - 4 что ли?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:59
Они всегда претендуют на награды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:39
Совсем недавно прочитал заголовок - Левандовски хотел бы завершить карьеру в Реале... ну а так что, сколько Роберт в Баварии, столько же дешевые сми пишут о его трансфере в Реал... он, если не ошибаюсь, свободным агентом еще тогда Баварию выбрал, и думаю не пожалел, выиграл все как на клубном уровне так и на личном... ну а Бавария топовее всяких топов типа МС и ПСЖ появившихся из мешков.... далее - Лева каждый год забивает 20+ голов в Германии.... окей, Бундеслига не показатель?... тогда смотрим показательную ЛЧ... и там он тоже топ.. поэтому я не знаю, как будет проходить голосование и кто примет в нем участие, но на сегодняшний день Роберт на мой взгляд лучший!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:27
У кого больше подписчиков тот и победит.
Cat01
Cat01
вчера в 15:11
Оба хороши
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