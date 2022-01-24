Министр спорта РФ прокомментировал введение Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID).

Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой, в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона. В этой связи министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения.