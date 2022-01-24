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Министр спорта РФ прокомментировал введение Fan ID

вчера, 19:35

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID).

Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой, в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона. В этой связи министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:58
Вот так и вижу , как теперь семьи с детьми , жёнами , бабушками и тёщами стоят в очереди в кассах . Сами бред придумали и как мантру повторяют , и все буквально одно и тоже толдычат , слово в слов , как по записке
Достали уже. Куча семей и так ходят на центральные сектора. Практически каждый 4 из них - ребенок. Хватит уже нести эту мантру про семьи и мнимые опасности. Это я молчу о том что множество женщин ходят даже на фанатку, и всех все устраивает.
протон
протон
вчера в 20:56
Т.е. вы хотите повысить привлекательность и посещаемость, а это значит повысить доходы клубов и тем самым уровень РПЛ. И для этого принимаете законы при которых посещаемость упадёт в несколько раз? Тогда вопрос: почему нет паспорта зрителя театра и кинотеатра? Паспорта посетителя кафе? Ну и так на любое заведение?
протон
протон
вчера в 20:56
Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит распил порядка 773 млн рублей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:52
Да нормальное дело ID, беспредельщикам понятное дело будет помеха.
shlomo2
shlomo2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
Добра, Вам!...возможно Вы и правы...но вот у меня есть крутой смарт, но кроме как позвонить я просто ничего не умею....так что по старинке, беру бумажку и бегаю с ней....и кто мне даст по этой бумажке со множеством печатей и подписей Fan ID ????...это так на всякий случай.....что доступно...... то недоступно....
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
ВНИМАТЕЛЬНО читай прежде чем ответить! Разве я написал - зачем нужен фан ид?

PS Хотя до сих пор не понимаю - зачем он нужен? Паспорта не хватает? Вместо того, чтобы пойти на матч - люди будут сидеть - заполнять фан ид. А завтра додумаются до того, чтобы в магазин зайти - нжно будет магазин ид, в кафе - кафе ид и так далее. Дурдом необъяснимый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LogvinovSerj (раскрыть)
вчера в 19:59
Ты бы прежде чем чушь писать уточнил бы что за закон и о чем он. Министерство еще не решило где применять закон об ID. на футболе, хоккее, баскетболе , или фигурном катании. У у тебя уже шапка на голове горит?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:57
Сейчас практически у всех "челов" есть смартфон и доступ в Госуслуги, где ID можно получить за 1 минуту. И пусть он на смартфоне будет. Пригодится. Зачем создавать проблему искусственно там, где ее нет. Наличие ID тебя ни к чему не обязывает, просто если закон не уважаешь, то наказать можно будет именно тебя, а не случайного болелу. Вот и все. Тот, кто законы не собирается нарушать, он не боится никаких ID.
161регион
161регион
вчера в 19:51
Не.уя не понятно, но очень интересно.....
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:51
Тут вопрос такой.... что подразумевается под "фанаты"? .... организованное, преданное своему клубу, сообщество людей ?.... тогда потеря их на матчах-грустная история..... если "беспредельщики", для которых главное кому то морду набить, а не сам футбол, то их потеря-это не потеря ..... и вот получается так, что бы отсеять "беспредельщиков" " нагнули всех??? ..... приехал чел в командировку из тьму таракани ( к примеру), а тут матч футбольный.....Чел:- пойду посмотрю хоть раз в живую!.... а ему- где ID??? -А что это? И...как откуда не возьмись появляется доброжелатель - Давай помогу оформить! Чел, напоминаю, из тьму таракани... ему все чудно.. матч посмотреть ой как хочется. - Ну давай! доброжелатель помог.... Чел матч посмотрел.... счастливый..... и вот такое (особенно для нашей страны) возможно....и на этом кто то будет зарабатывай....
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 19:44
Ересь какую-то сказал...
>В этой связи министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.
Хорошо подготовились, приняли закон и наср... на всех остальных
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