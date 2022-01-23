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«Зенит» оштрафует Азмуна. Иранец тайно отправился в Леверкузен

вчера, 15:30

Форвард «Зенита» Сердар Азмун заплатит штраф в казну питерского клуба.

Причина — иранец не предупредил руководство, что отправился на подписание контракта с «Байером». Футболист нарушил медицинский протокол петербуржцев.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:47
Ну прям шекспировские страсти...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:33
"Я не удивлюсь, если выяснится, что Азмун тайно посещает Ливеркузен"
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:32
- Да, сколько же у нас футбольных "экспертов" развелось - на Матч ТВ всем места не хватит! А пишут-то все одно и то же : "Надо было Азмуна раньше продавать, года 2-3 назад, тогда бы денег "срубили", а сейчас "хрен"...

- Так и хочется спросить у всех этих "доморощенных умников" - А зачем его в команду покупали? Чтобы продать через год-полтора, "срубить денег", и искать нового?

- Если это ваши "тайные желания" - ну так и и двигайте на биржу, и шуршите там своими акциями: Сегодня - сюда, Завтра - обратно, и вам и бирже приятно...

- Но футбол - это другое!!! С игроком заключают контракт, чтобы он играл в команде определённый период, приносил команде пользу! Кого-то чему-то научил; сам у кого-то чему-то научился...

- Вот из-за такого отношения к футболу (сегодня купил за 1 рубль - завтра быстро спихну за 3 рубля, пока цена не упала) - наши команды и в ЕК упали ниже плинтуса, и престиж потеряли в глазах будущих легионеров...

- Футбол перестаёт быть футболом, как народной игрой - а становится бытовым товаром, как туалетная бумага!

- Хотите возразить? Пожалуйста...
pomor45
pomor45 ответ РемаркБулгакыч1972 (раскрыть)
вчера в 20:44
Речь идёт не о запрете договариваться, а об обязанности предупредить об этом. Зачем же шкодничать, нарушать медицинский протокол? Предупредил, согласовал время и поехал.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:44
Тайны,интриги расследования, пора на шоу к Малахову.
karnager
karnager
вчера в 19:08
Приехал, славянок поснашал, денежку заработал и дальше гастролировать
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:55
Поздно пить боржоми ....когда Азмун вас кинул🤗
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 18:48
Привет, согласен)...
kust07
kust07
вчера в 18:32
Зенит строгого режима.Нашли к чему придраться
cska59
cska59 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:16
Вряд ли.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:11
Попытался скрыться из питерской тюрьмы. Будет за это наказан!
протон
протон
вчера в 18:07
Всё, Зенит для него уже пройденный этап. Так что ничего удивительного. Но вообще, конечно, это не профессионально. Контракт-то ещё действует.
протон
протон
вчера в 18:06
Азмуна можно было продать вполне за приличные деньги, но руководство Зенита упёрлись - не захотели немного снизить транш. Теперь иранец бесплатно уйдёт летом. Замечательный маркетинг - ничего не скажешь!
протон
протон
вчера в 18:06
После этого он с удвоенной силой будет выкладываться за Зенит?)
d_fincher
d_fincher
вчера в 17:59, ред.
Пытался скрыться. Охранники на вышках вовремя подсветили прожекторами, ослепили, сковали в кандалы. Газовая колонка требует крови.
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 17:52
некрасиво....за всё хорошее клубу попендель...
YVG
YVG
вчера в 17:01, ред.
А еще лучше отдать в аренду на полгода в спартак или в другую слабую команду.
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 16:50
Вроде за полгода до окончания контракта игрок вправе договариваться с другими клубами. Тонкостей по Азмуну не знаю, но по идее имеет право- не дурак же совсем. А Зенит видать верил в силу своего бабла и думал , что Азмун переподпишется.
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:43
Привет, вот что за люди, отпустили бы , поздравили и порадовались бы за человека, ведь он честно отработал контракт и ещё глядишь с хорошим настроением пользу бы принёс, а теперь забьет болт, я бы забил
112910415
112910415
вчера в 16:26
не выдержал, рванул на колючку ... )
4RT
4RT
вчера в 16:23
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 16:20
И после всего этого Медведев, ждет, что Азмун будет играть?
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:15
Это не про зенит!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:15
Видимо от Дзюбы уже житья нет!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:06
Ахах! Сбежал, чтоли?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:03
Ну и что. Контракт то подписал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
С овцы хоть шерсти клок .
Сами вынудили его так действовать. А теперь наврядли он будет доигрывать до лета как положено. Лучше бы отпустили во время , заодно и заработали хоть какую-то копейку . А сейчас уйдёт бесплатно, да ещё и пользы от него никакой.
Futurista
Futurista
вчера в 15:55
Думаю после такого пассажа рассчитывать на Азмуна до конца сезона глупо...
lotsman
lotsman
вчера в 15:52
Нарушил контракт - отвечай.
dfqbackkhee8
dfqbackkhee8
вчера в 15:52
Это их проблемы, но они не красят ни игрока, ни клуб...
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