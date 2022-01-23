«Зенит» оштрафует Азмуна. Иранец тайно отправился в Леверкузен

Форвард «Зенита» Сердар Азмун заплатит штраф в казну питерского клуба.
Причина — иранец не предупредил руководство, что отправился на подписание контракта с «Байером». Футболист нарушил медицинский протокол петербуржцев.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун заплатит штраф в казну питерского клуба.
Причина — иранец не предупредил руководство, что отправился на подписание контракта с «Байером». Футболист нарушил медицинский протокол петербуржцев.
- Так и хочется спросить у всех этих "доморощенных умников" - А зачем его в команду покупали? Чтобы продать через год-полтора, "срубить денег", и искать нового?
- Если это ваши "тайные желания" - ну так и и двигайте на биржу, и шуршите там своими акциями: Сегодня - сюда, Завтра - обратно, и вам и бирже приятно...
- Но футбол - это другое!!! С игроком заключают контракт, чтобы он играл в команде определённый период, приносил команде пользу! Кого-то чему-то научил; сам у кого-то чему-то научился...
- Вот из-за такого отношения к футболу (сегодня купил за 1 рубль - завтра быстро спихну за 3 рубля, пока цена не упала) - наши команды и в ЕК упали ниже плинтуса, и престиж потеряли в глазах будущих легионеров...
- Футбол перестаёт быть футболом, как народной игрой - а становится бытовым товаром, как туалетная бумага!
- Хотите возразить? Пожалуйста...
- Так и хочется спросить у всех этих "доморощенных умников" - А зачем его в команду покупали? Чтобы продать через год-полтора, "срубить денег", и искать нового?
- Если это ваши "тайные желания" - ну так и и двигайте на биржу, и шуршите там своими акциями: Сегодня - сюда, Завтра - обратно, и вам и бирже приятно...
- Но футбол - это другое!!! С игроком заключают контракт, чтобы он играл в команде определённый период, приносил команде пользу! Кого-то чему-то научил; сам у кого-то чему-то научился...
- Вот из-за такого отношения к футболу (сегодня купил за 1 рубль - завтра быстро спихну за 3 рубля, пока цена не упала) - наши команды и в ЕК упали ниже плинтуса, и престиж потеряли в глазах будущих легионеров...
- Футбол перестаёт быть футболом, как народной игрой - а становится бытовым товаром, как туалетная бумага!
- Хотите возразить? Пожалуйста...
Сами вынудили его так действовать. А теперь наврядли он будет доигрывать до лета как положено. Лучше бы отпустили во время , заодно и заработали хоть какую-то копейку . А сейчас уйдёт бесплатно, да ещё и пользы от него никакой.
Сами вынудили его так действовать. А теперь наврядли он будет доигрывать до лета как положено. Лучше бы отпустили во время , заодно и заработали хоть какую-то копейку . А сейчас уйдёт бесплатно, да ещё и пользы от него никакой.