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«Это было жестоко и безжалостно». Эджуке — о поражении ЦСКА 1:4 от «Сочи»

вчера, 17:54

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке назвал худшие матчи команды в первой части сезона.

Какая игра в этом сезоне – мое главное разочарование? «Рубин». Это было просто ужасно! Мы контролировали мяч всю игру и тут, бац, на последней минуте пропустили! В той игре я ни разу не видел, чтобы «Рубин» нас в чем-то превосходил. И тут этот гол. Просто сумасшествие!

А «Сочи»… Это было жестоко и безжалостно. Для меня это просто необъяснимо. Словами эмоции не передать. Та игра – сплошная катастрофа. Неважно, везет ли «Сочи» в каких-то моментах или они и правда превосходят многие клубы России по силе и качеству. Эти ребята все еще в тройке таблице. Потрясающая команда, но я уверен: мы можем обойти «Сочи».

«Сочи» играет в РПЛ только с 2019 года? Серьезно?! Не может быть! Тогда они и правда проделали огромную работу. Но мы все равно должны быть выше.

ЦСКА уступил «Рубину» со счетом 0:1, а в игре с «Сочи» проиграл со счетом 1:4.

Также Чидера высказался о борьбе «армейцев» с другими топ-клубами РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:04
Сочи это исключение из правил. Увы но они скатятся через 1-2 сезона. Делать ставку на пенсионеров из РПЛ это заведет в тупик рано или поздно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:52
В этом году всё будет иначе, верю!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:30
Эти игры совершенно разные вещи. Если с Рубином на самом деле не повезло, то Сочи все по делу. За эту игру должно быть стыдно всем. Начиная с Акинфеева и включая Эджуке. Такие промахи стыдно даже во дворе допускать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:17
Это показ истинного уровня ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:11
Эджуке даже в товарниках не забивает, зато языком хорошо молотит. Больше тренируйся, точнее бей по воротам и победы придут. Удачи.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:03
Это футбол...
beefs
beefs
вчера в 17:58
он ничего не знает о Сочи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Всякое может быть...
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