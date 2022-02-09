«Это было жестоко и безжалостно». Эджуке — о поражении ЦСКА 1:4 от «Сочи»

Полузащитник ЦСКА назвал худшие матчи команды в первой части сезона.

Какая игра в этом сезоне – мое главное разочарование? «Рубин». Это было просто ужасно! Мы контролировали мяч всю игру и тут, бац, на последней минуте пропустили! В той игре я ни разу не видел, чтобы «Рубин» нас в чем-то превосходил. И тут этот гол. Просто сумасшествие!

А «Сочи»… Это было жестоко и безжалостно. Для меня это просто необъяснимо. Словами эмоции не передать. Та игра – сплошная катастрофа. Неважно, везет ли «Сочи» в каких-то моментах или они и правда превосходят многие клубы России по силе и качеству. Эти ребята все еще в тройке таблице. Потрясающая команда, но я уверен: мы можем обойти «Сочи».