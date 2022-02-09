ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич: «Я верю в трансфер Дзюбы в „Рубин“»

вчера, 19:46

Известный комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Я верю в это [в трансфер Дзюбы в «Рубин»]. У Артема осталось полгода контракта [с «Зенитом»]. Знаем, что ему надо сыграть определенное количество матчей, чтобы соглашение было пролонгировано. Думаю, этого не произойдет. Но даже если он сыграет всё же эти матчи, то стороны всё равно пожмут друг другу руки — и расстанутся.

Думаю, это последние полгода Дзюбы в «Зените». Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем всё, что мог, дал «Зениту», и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в «Рубин» летом — как свободный агент — не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.

Тут даже если логически посмотреть, в какие еще команды может пойти Дзюба. «Локомотив» пошел другой дорогой, в «Спартак» Артем не вернется, в «Краснодаре» есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Бутхейм. В ЦСКА — Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в «Крылья» или «Уфу»? В заграницу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только «Рубин» Слуцкого.

Все новости
Дмитрий Черышев рассказал, как «Зенит» может обыграть «Бетис»
Вчера, 22:05
Генич: «В „Краснодаре“ Ивана Игнатьева сравнивали с Агуэро»
Вчера, 21:41
Ледяхов: «Новички „Спартака“ — футболисты не для больших задач»
Вчера, 18:53
Новиков: «Я вовремя ушел из „Динамо“»
Вчера, 18:05
«Это было жестоко и безжалостно». Эджуке — о поражении ЦСКА 1:4 от «Сочи»
Вчера, 17:54
Ташуев: «Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Это все надуманные вещи»
Вчера, 10:29
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:26
Константин решил по дзюбаверить.
4RT
4RT
вчера в 21:09
Ты и в деда Мороза веришь
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:59
да пусть и там поиграет Он уже как посмешище
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:40
Хватит уже о нем
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:38
У зенита нет внятной стратегии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:18
А мы болтунам не верим.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:08
Я тоже очень хочу что бы Рукаку ушёл. Повторюсь, только Халк мог правильно попадать мячом в голову Дзюбе чтоб мяч в ворота отскакивал. А сейчас он медленное туловище у которого ни дриблинга, ни скорости. Хотя всегда таким был.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:03
Добьют Рубин, если он воссоединится в одном угаре со своим корешем. Это не Зенит, где "герою" многое прощалось судейским корпусом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:02
Можно как вариант подумать о проторенной из "Зенита" дорожке в "Сочи". Так сказать пройти "путем Заболотного".
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:56
Кто-то будет лишним Дзюба или Слуцкий.
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Дзюба только в Спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:48
Скорее всего это и произойдёт летом .
протон
протон
вчера в 19:47
Будут со Слуцким, как Тарапунька и Штепсель, если перейдет))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100