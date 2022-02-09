Генич: «Я верю в трансфер Дзюбы в „Рубин“»

Известный комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Зенита» .

Я верю в это [в трансфер Дзюбы в «Рубин»]. У Артема осталось полгода контракта [с «Зенитом»]. Знаем, что ему надо сыграть определенное количество матчей, чтобы соглашение было пролонгировано. Думаю, этого не произойдет. Но даже если он сыграет всё же эти матчи, то стороны всё равно пожмут друг другу руки — и расстанутся.

Думаю, это последние полгода Дзюбы в «Зените». Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем всё, что мог, дал «Зениту», и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в «Рубин» летом — как свободный агент — не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.