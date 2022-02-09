Генич: «Я верю в трансфер Дзюбы в „Рубин“»

Известный комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Я верю в это [в трансфер Дзюбы в «Рубин»]. У Артема осталось полгода контракта [с «Зенитом»]. Знаем, что ему надо сыграть определенное количество матчей, чтобы соглашение было пролонгировано. Думаю, этого не произойдет. Но даже если он сыграет всё же эти матчи, то стороны всё равно пожмут друг другу руки — и расстанутся.
Думаю, это последние полгода Дзюбы в «Зените». Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем всё, что мог, дал «Зениту», и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в «Рубин» летом — как свободный агент — не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.
Тут даже если логически посмотреть, в какие еще команды может пойти Дзюба. «Локомотив» пошел другой дорогой, в «Спартак» Артем не вернется, в «Краснодаре» есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Бутхейм. В ЦСКА — Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в «Крылья» или «Уфу»? В заграницу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только «Рубин» Слуцкого.