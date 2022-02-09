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Ледяхов: «Новички „Спартака“ — футболисты не для больших задач»

вчера, 18:53

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о трансферах, которые «красно-белых» сделали этой зимой.

Считаю, что новички «Спартака» — перспективные ребята, но все же это футболисты не для больших задач. А клуб приучил нас к тому, что всегда борется за самые высокие места. Никто не знает, сколько времени им понадобится, чтобы встроиться в коллектив, здесь можно только гадать. О работе нового спортивного директора можно будет говорить только после официальных матчей.

С такими новичками «Зенит» не обогнать? Нет. Эти футболисты будут в обойме, но чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом», нужно приобретать игроков немножко других характеристик.

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Все комментарии
86jx2ty5vr9b
86jx2ty5vr9b
сегодня в 02:45
Так оно и есть
ABir
ABir
вчера в 22:51
Надо не приобретать, а свои воспитывать и к основе подводить
Сп62
Сп62 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 20:50
Не дооцениваешь ребят. Не через 15 лет, а через 10.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:16
Что за 14ок опять задал вопрос про "догнать и перегнать Америку"??? Ладно,убитые своим прошлым гегемонизмом,так ведь и "арахматику",с применением азов теории вероятности не признают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:52
Ну как есть так и есть!
Накир
Накир
вчера в 19:38
Ну все правильно сказал...работу оценим по окончанию сезона
Izmar
Izmar
вчера в 19:25
Для девятого места сойдет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:03
Время покажет
beefs
beefs
вчера в 18:59
Спартак работает на перспективу, чтобы лет через 15 стать опять чемпионом..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Это так и ест.ь..
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