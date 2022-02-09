Ледяхов: «Новички „Спартака“ — футболисты не для больших задач»

Бывший футболист «Спартака» высказался о трансферах, которые «красно-белых» сделали этой зимой.

Считаю, что новички «Спартака» — перспективные ребята, но все же это футболисты не для больших задач. А клуб приучил нас к тому, что всегда борется за самые высокие места. Никто не знает, сколько времени им понадобится, чтобы встроиться в коллектив, здесь можно только гадать. О работе нового спортивного директора можно будет говорить только после официальных матчей.

С такими новичками «Зенит» не обогнать? Нет. Эти футболисты будут в обойме, но чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом», нужно приобретать игроков немножко других характеристик.