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Генич: «В „Краснодаре“ Ивана Игнатьева сравнивали с Агуэро»

вчера, 21:41

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о ходе карьеры нападающего Ивана Игнатьева, который перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

Я вижу в нем хорошие качества. Понятно, сложный характер. Но кто из нас в 19-20 лет, когда кажется, что весь мир перед ногами, не допускал ошибок? В «Краснодаре» он очень хорошо себя проявлял. Его даже сравнивали с Агуэро — по умению открыться, по чувству мяча в штрафной. Всё это было. Игнатьев классно находил варианты за спинами защитников, у него была хорошая скорость. Не могло всё это раствориться к 23 годам.

Да, в «Рубине» не пошло. Даже с таким тренером, как Слуцкий, которые умеет раскрепостить, дать правильные слова. Но это не значит, что в «Крыльях» не получится. Это только начало его карьеры. В Самаре есть Осинькин, который здорово работает с молодыми. Не зря Сергеев ушел в «Зенит», Зиньковский и Ежов попадали в расширенный список сборной, Пруцева забрал «Спартак». Наверняка там тоже были ребята с непростыми характерами, но это не мешало им хорошо играть.

Для Игнатьева сейчас даже нет вопроса денег. Нужно спасать карьеру, доказывать. Если у него не пойдет в «Крыльях» с тренером, который умеет работать с молодыми, то кто вообще позарится на Игнатьева дальше? Это лифт вниз — ФНЛ, ПФЛ. Так что это его шанс. Думаю, игровое время он будет получать.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:19
Нужно чтобы играли так, как сравнивают с теми кто добился большого успеха в футболе. Удачи
radone
radone
сегодня в 00:59, ред.
и Игнатьев оказался значительно хуже...
4RT
4RT
сегодня в 00:07
А с Фиделем Кастро его не сравнивали?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:38
А кто такой Агуэра ?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 23:30
Пройдут мои годы, как талые воды,
Пройдут мои годы, может, зря.
Не ждет меня радость, клянусь тебе свободой,
А ждут меня по новой лагеря.
старина
старина
вчера в 23:26
Так еще Агуэро никто не принижал...
minai
minai
вчера в 23:16
А Шапи сравнивали с Месси. Золотое было время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:11
Если с Лёней не пошло,не скем не пойдёт!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:09
У Леонида все через жо. Там, где нужны розги, он раскрепощает, там, где надо раскрепостить, там подколы и смехуечки. Кто не отвечает в силу своего характера, а он это знает и видит, чморит, грубо говоря. Кто может ответить, не замечает типа). Результат Игнатьев. Первоначально было ошибкой приход Игнатьева к резиновому педагогу. То же самое будет с Дзюбой, если чё).
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:01
Закусывать надо, Генич.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:58
Ни с того ни с сего Костя вспомнил Игнатьева.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:58
Его не раскрепощать надо было, а держать в ежовых рукавицах, причем до его же блага. Ну, может у Осинькина получится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:57
Будет стараться пойдёт игра.
shlomo
shlomo
вчера в 21:54
Шутник Костя
Mekail
Mekail
вчера в 21:49
Костя как всегда фиерит
marut
marut
вчера в 21:43
Генич как всегда...
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