Генич: «В „Краснодаре“ Ивана Игнатьева сравнивали с Агуэро»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о ходе карьеры нападающего , который перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

Я вижу в нем хорошие качества. Понятно, сложный характер. Но кто из нас в 19-20 лет, когда кажется, что весь мир перед ногами, не допускал ошибок? В «Краснодаре» он очень хорошо себя проявлял. Его даже сравнивали с Агуэро — по умению открыться, по чувству мяча в штрафной. Всё это было. Игнатьев классно находил варианты за спинами защитников, у него была хорошая скорость. Не могло всё это раствориться к 23 годам.

Да, в «Рубине» не пошло. Даже с таким тренером, как Слуцкий, которые умеет раскрепостить, дать правильные слова. Но это не значит, что в «Крыльях» не получится. Это только начало его карьеры. В Самаре есть Осинькин, который здорово работает с молодыми. Не зря Сергеев ушел в «Зенит», Зиньковский и Ежов попадали в расширенный список сборной, Пруцева забрал «Спартак». Наверняка там тоже были ребята с непростыми характерами, но это не мешало им хорошо играть.