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Новиков: «Я вовремя ушел из „Динамо“»

вчера, 18:05

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о ситуации в московском клубе.

У нынешнего руководства «Динамо» есть четкая цель — сделать «Динамо» главной командой страны. Чемпионом. Разговоры подкрепляются делом.

Когда мы познакомились с Желько Бувачем, он четко сказал: «Я приехал помогать тебе и клубу. Работай, не переживай, я буду тебя поддерживать». Мы с ним много обсуждали тактических вещей. Было бы глупо с моей стороны не использовать идеи человека, который работал в Дортмунде и Ливерпуле. Понятно, что читал в прессе, мол, Бувач пришел, будет главным тренером. Но руководство меня сразу заверило: «Нет, этого не будет».

Я вовремя ушел из «Динамо». Я совершенно точно уверен, что мы двигались в правильном направлении. Мы хорошо работали. Мы начали строить команду, которая и сейчас продолжает строиться. У Сандро Шварца сейчас выбор игроков, более подходящий для интенсивного футбола, чем был у нас. Тот же Коля Комличенко. Он прессинговать может, но недолго. И Филипп, который может показывать значительно больше, чем показывал.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:38
Доброго Здоровья, протон!
До топа ещё далеко, но находимся на правильном направлении.
протон
протон
вчера в 20:02
Шварц и Бувач - профессионалы, да и ВТБ деньги даёт. Если какая-нибудь дичь не будет происходить внутри клуба, то мы можем получить нового топа в нашем чемпе
Capral
Capral
вчера в 18:31, ред.
Даже Новикова, уже далёкого от Динамо человека коснулся прессинг.....
Наверно Новиков отказался прессинговать, поэтому и проиграл в Тбилиси.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:24, ред.
Уйти надо было перед игрой с тбилисцами. Это было бы вовремя.
Cat01
Cat01
вчера в 18:16
Надо знать время
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