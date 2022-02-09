Новиков: «Я вовремя ушел из „Динамо“»

Бывший тренер «Динамо» высказался о ситуации в московском клубе.

У нынешнего руководства «Динамо» есть четкая цель — сделать «Динамо» главной командой страны. Чемпионом. Разговоры подкрепляются делом.

Когда мы познакомились с Желько Бувачем, он четко сказал: «Я приехал помогать тебе и клубу. Работай, не переживай, я буду тебя поддерживать». Мы с ним много обсуждали тактических вещей. Было бы глупо с моей стороны не использовать идеи человека, который работал в Дортмунде и Ливерпуле. Понятно, что читал в прессе, мол, Бувач пришел, будет главным тренером. Но руководство меня сразу заверило: «Нет, этого не будет».

Я вовремя ушел из «Динамо». Я совершенно точно уверен, что мы двигались в правильном направлении. Мы хорошо работали. Мы начали строить команду, которая и сейчас продолжает строиться. У Сандро Шварца сейчас выбор игроков, более подходящий для интенсивного футбола, чем был у нас. Тот же Коля Комличенко. Он прессинговать может, но недолго. И Филипп, который может показывать значительно больше, чем показывал.