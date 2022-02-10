Влаховича предлагали «Реалу». Испанцы отклонили предложение из-за Мбаппе

Экс-нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который перешёл в «Ювентус», мог оказаться в мадридском «Реале». Президент «фиалок» Рокко Комиссо предлагал сербского форварда испанской команде.
По слухам, боссы «Фиорентины» позвонили в «Реал», как только получили предложение от туринцев, понимая, что испанский гранд может дать больше денег. «Реал» решил сконцентрироваться на переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе свободным агентом будущим летом.
В январе текущего года 22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» за 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены в виде бонусов.
Из явных плюсов у него - быстро работает с мячом, хорошо видит ворота, хороший удар. Но то, что у него большинство голов из зоны 11 метров, должно насторожить, что он игрок добивания. Даже по всем нарезкам видно, что он только как острие себя видит, если в центре поля получит мяч, тупо тащит его сам. Мбаппе же создает кучу моментов. А по Влаховича под самого их надо создавать.
Мы помним, как недавно Квальярелла по 30 голов забивал, я там смотрел нарезки, две трети с пенальти и с пяти в пустые.
Поэтому я не удивлюсь, если цена, заплаченная "Юве", окажется неоправданно дорогой. Потому что, в том числе, не Роналду и даже не Мората были главной проблемой команды в последние годы, а не создающая моменты полузащита. Поэтому покупка финишера никак ситуацию не исправит.
Из явных плюсов у него - быстро работает с мячом, хорошо видит ворота, хороший удар. Но то, что у него большинство голов из зоны 11 метров, должно насторожить, что он игрок добивания. Даже по всем нарезкам видно, что он только как острие себя видит, если в центре поля получит мяч, тупо тащит его сам. Мбаппе же создает кучу моментов. А по Влаховича под самого их надо создавать.
Мы помним, как недавно Квальярелла по 30 голов забивал, я там смотрел нарезки, две трети с пенальти и с пяти в пустые.
Поэтому я не удивлюсь, если цена, заплаченная "Юве", окажется неоправданно дорогой. Потому что, в том числе, не Роналду и даже не Мората были главной проблемой команды в последние годы, а не создающая моменты полузащита. Поэтому покупка финишера никак ситуацию не исправит.