Влаховича предлагали «Реалу». Испанцы отклонили предложение из-за Мбаппе

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сегодня, 17:45

Экс-нападающий «Фиорентины» , который перешёл в «Ювентус», мог оказаться в мадридском «Реале». Президент «фиалок» Рокко Комиссо предлагал сербского форварда испанской команде.

По слухам, боссы «Фиорентины» позвонили в «Реал», как только получили предложение от туринцев, понимая, что испанский гранд может дать больше денег. «Реал» решил сконцентрироваться на переходе форварда ПСЖ свободным агентом будущим летом.

В январе текущего года 22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» за 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены в виде бонусов.