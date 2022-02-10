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Влаховича предлагали «Реалу». Испанцы отклонили предложение из-за Мбаппе

сегодня, 17:45

Экс-нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который перешёл в «Ювентус», мог оказаться в мадридском «Реале». Президент «фиалок» Рокко Комиссо предлагал сербского форварда испанской команде.

По слухам, боссы «Фиорентины» позвонили в «Реал», как только получили предложение от туринцев, понимая, что испанский гранд может дать больше денег. «Реал» решил сконцентрироваться на переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе свободным агентом будущим летом.

В январе текущего года 22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» за 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены в виде бонусов.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 19:33
у Реала есть Йович!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:45
Ну, в последнее время "Ювентус" правильные шаги делает, но все равно имхо за однобокого игрока (а Влахович такой) это переплата. Реально увидим.
juvenale
juvenale ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:41, ред.
ну это как бы цн и должен делать.Ему 22 года и будет у него еще полузащита
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 18:16
Ну тут расклад такой получился...а вот если Реал обломится с Мбаппе, то будет интересная ситуация
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:04, ред.
При всем уважении, Влахович не ровня Мбаппе. Мне Влахович напоминает Икарди периода, когда он полтора сезона тащил "Интер" и половину мячей забивал.

Из явных плюсов у него - быстро работает с мячом, хорошо видит ворота, хороший удар. Но то, что у него большинство голов из зоны 11 метров, должно насторожить, что он игрок добивания. Даже по всем нарезкам видно, что он только как острие себя видит, если в центре поля получит мяч, тупо тащит его сам. Мбаппе же создает кучу моментов. А по Влаховича под самого их надо создавать.

Мы помним, как недавно Квальярелла по 30 голов забивал, я там смотрел нарезки, две трети с пенальти и с пяти в пустые.

Поэтому я не удивлюсь, если цена, заплаченная "Юве", окажется неоправданно дорогой. Потому что, в том числе, не Роналду и даже не Мората были главной проблемой команды в последние годы, а не создающая моменты полузащита. Поэтому покупка финишера никак ситуацию не исправит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:47
Мбаппе гораздо важнее.
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