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«Боруссия» Д намерена завершить сделку по трансферу Адейеми в феврале

сегодня, 17:38

Дортмундская «Боруссия» по-прежнему работает над трансфером нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми, утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

«Боруссия» ведет переговоры о подписании Карима Адейеми с ноября. В клубе уверены, что в ближайшие недели достигнут полного соглашения с «РБ Зальцбург». Адейеми стал главной целью клуба после подписания Никласа Зюле.

Сторона игрока также завершает переговоры с «Боруссией».

В декабре сообщалось, что Адейеми отклонил предложение «Барселоны», так как хочет играть в Бундеслиге.

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allemz
allemz
сегодня в 17:39
Через год уйдет в МЮ за 200 лямов))
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