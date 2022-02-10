«Боруссия» Д намерена завершить сделку по трансферу Адейеми в феврале

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сегодня, 17:38

Дортмундская «Боруссия» по-прежнему работает над трансфером нападающего «РБ Зальцбург» , утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

«Боруссия» ведет переговоры о подписании Карима Адейеми с ноября. В клубе уверены, что в ближайшие недели достигнут полного соглашения с «РБ Зальцбург». Адейеми стал главной целью клуба после подписания Никласа Зюле. Сторона игрока также завершает переговоры с «Боруссией».

В декабре сообщалось, что Адейеми отклонил предложение «Барселоны», так как хочет играть в Бундеслиге.