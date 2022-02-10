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Фонбет дерби ПСЖ – «Реал»: букмекер начисляет фрибеты до 2500 рублей

сегодня, 18:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

В преддверии плей-офф Лиги чемпионов Фонбет объявляет о начале новой акции, приуроченной к матчу 1/8 финала ПСЖ – «Реал» (Мадрид). Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 15 февраля в 23:00 по московскому времени. Фонбет является официальным беттинг-партнером ПСЖ и «Реала».

Акция стартует 10 февраля в 14:00 и завершится 16 февраля в 00:30. В ней могут принять участие новые клиенты, которые получат фрибеты в размере 2000 рублей. Для активации бонуса при регистрации поклонники парижского клуба должны ввести промокод PARIS, болельщики мадридцев – промокод MADRID. Также необходимым условием является прохождение полной идентификации и внесение депозита от 100 рублей. Получение фрибета возможно только при использовании мобильного приложения. 16 февраля до 20:00 будут начислены дополнительные фрибеты в размере 500 рублей клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом победившей команды.

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