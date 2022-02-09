«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Челси» одержал победу над «Аль-Хилялем» (1:0) и вышел в финал клубного чемпионата мира.
Единственный гол в игре забил форвард «синих» Ромелу Лукаку на 32-й минуте встречи.
В финале «Челси» сыграет против «Палмейраса», который вчера обыграл «Аль-Ахли».
А со второй половины второго тайма игра синих расстроилась.
Сами виноваты. Нельзя давать клубам уровня Ал-Хилал надежду что могут забить и лучше сыграть чем синие. Вот они и воспрянули. Можно же играть и бить и можно забить. Хорошо, что Кепа на уровне сыграл. Два раза спас ворота. Да еще эти нырки от Зиеша и действия Маунта уровень Челси не поднимают.
Конечно Тухелю не до игры наверное было. Или руководил из Лондона. Короче было трудно что то менять сказать. В финале бразильцы и они намного сильнее.
Надеюсь, что у Челси будет еще один трофей. И после отличной игры. А не вот такой.
А со второй половины второго тайма игра синих расстроилась.
Сами виноваты. Нельзя давать клубам уровня Ал-Хилал надежду что могут забить и лучше сыграть чем синие. Вот они и воспрянули. Можно же играть и бить и можно забить. Хорошо, что Кепа на уровне сыграл. Два раза спас ворота. Да еще эти нырки от Зиеша и действия Маунта уровень Челси не поднимают.
Конечно Тухелю не до игры наверное было. Или руководил из Лондона. Короче было трудно что то менять сказать. В финале бразильцы и они намного сильнее.
Надеюсь, что у Челси будет еще один трофей. И после отличной игры. А не вот такой.