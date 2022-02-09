«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

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вчера, 21:21

«Челси» одержал победу над «Аль-Хилялем» (1:0) и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Единственный гол в игре забил форвард «синих» Ромелу Лукаку на 32-й минуте встречи.

В финале «Челси» сыграет против «Палмейраса», который вчера обыграл «Аль-Ахли».