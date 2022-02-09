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«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

вчера, 21:21
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Аль-Хилялем» (1:0) и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Единственный гол в игре забил форвард «синих» Ромелу Лукаку на 32-й минуте встречи.

В финале «Челси» сыграет против «Палмейраса», который вчера обыграл «Аль-Ахли».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Дык ведь чемпионат МИРА, а не только Явропы...
старина
старина
сегодня в 00:49
У лондонцев есть все шансы взять трофей
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:57
В финале Кроме Европейских и Латиноамериканских клубов играли?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Отмучились , слава богу ! С ПОБЕДОЙ ЧЕЛСИ !!!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 22:27
1-0 как то слабовато
lotsman
lotsman
вчера в 22:23
Молодцы Челси
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:07
Нормальный ход,с победой
FERIS
FERIS
вчера в 22:00
Синих с победой!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:48
С ПОБЕДОЙ!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:42
Ну что же - посмотрим чей футбол сильнее !
azkan
azkan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:40
Да и игра в последние минуты тоже скромненько.
Мaлик
Мaлик
вчера в 21:40
Молодцы.. другого и не ожидал
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:39
Для прошлогоднего обладателя главного клубного футбольного приза в Европе весьма скромный результат.
azkan
azkan
вчера в 21:38, ред.
С победой Челси! Вроде начали хорошо. Красивые атаки и моменты. Забили гол не без помощи защитников. Лукаку похвалю. Так должен забивать девятый номер! Всегда быть готовым ударить и забить.
А со второй половины второго тайма игра синих расстроилась.
Сами виноваты. Нельзя давать клубам уровня Ал-Хилал надежду что могут забить и лучше сыграть чем синие. Вот они и воспрянули. Можно же играть и бить и можно забить. Хорошо, что Кепа на уровне сыграл. Два раза спас ворота. Да еще эти нырки от Зиеша и действия Маунта уровень Челси не поднимают.
Конечно Тухелю не до игры наверное было. Или руководил из Лондона. Короче было трудно что то менять сказать. В финале бразильцы и они намного сильнее.
Надеюсь, что у Челси будет еще один трофей. И после отличной игры. А не вот такой.
David Young
David Young
вчера в 21:34
Ожидаемо, но всё равно приятно.
Cat01
Cat01
вчера в 21:34
Это очень хорошо
протон
протон
вчера в 21:29
С победой Челси.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:21
Не убедительно совсем.
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