Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился на обследование

Защитник «Спартака» Илья Кутепов улетел со сборов команды в Дубае. Об этом рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов:
Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.
В текущем сезоне 28-летний Кутепов принял участие в 7 играх. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
Тут у меня всего два вопроса.
Зачем он остаётся в Спартаке? Зачем Спартак его держит?
Спартаку он особо не нужен уже несколько сезонов. Кутепов прописался на скамейки запасных, а скоро уже четвёртый десяток пойдёт.
30 июня этого года закончится контракт и продление его не принесёт пользы не клубу, не игроку. Но я не удивлюсь если продлят.
Тут у меня всего два вопроса.
Зачем он остаётся в Спартаке? Зачем Спартак его держит?
Спартаку он особо не нужен уже несколько сезонов. Кутепов прописался на скамейки запасных, а скоро уже четвёртый десяток пойдёт.
30 июня этого года закончится контракт и продление его не принесёт пользы не клубу, не игроку. Но я не удивлюсь если продлят.