Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился на обследование

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сегодня, 10:57

Защитник «Спартака» улетел со сборов команды в Дубае. Об этом рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов:

Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.

В текущем сезоне 28-летний Кутепов принял участие в 7 играх. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.