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Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился на обследование

сегодня, 10:57

Защитник «Спартака» Илья Кутепов улетел со сборов команды в Дубае. Об этом рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов:

Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения.

В текущем сезоне 28-летний Кутепов принял участие в 7 играх. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:15
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:12
Может повреждение, но скорее всего с прической что-то случилось:
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:11
Кутепову пора уже просто покинуть Спартак.
Тут у меня всего два вопроса.
Зачем он остаётся в Спартаке? Зачем Спартак его держит?
Спартаку он особо не нужен уже несколько сезонов. Кутепов прописался на скамейки запасных, а скоро уже четвёртый десяток пойдёт.
30 июня этого года закончится контракт и продление его не принесёт пользы не клубу, не игроку. Но я не удивлюсь если продлят.
Tostao
Tostao
сегодня в 12:50
Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился на обследование - футболист ли он на самом деле. Рассказову приготовиться.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:10
Похоже уже отработанный материал.
makkie
makkie
сегодня в 11:59
Господи, да отпустите уже Илюшу на все четыре стороны.
Толку от его нахождения в Спартаке нет. Даже с учётом паспорта не играет - ни один тренер не видел его в основе.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:23
Надо его срочно продавать лучше в Англию
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:21
Надо что-то с ним делать. А так конечно же скорейшего выздоровления.
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