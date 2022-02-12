Гунько поддержал защитника «Спартака» Рассказова

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о критике в адрес защитника Николая Рассказова.
Мои положительные слова никогда не доходят до адресата, когда мне звонят и спрашивают мнение о «Спартаке» (смеется). Всем интересно, когда про футболистов говорят плохие вещи. Вот на Колю вылили грязь, и все подхватили. Но подождите, откройте глаза: он правый защитник, до него еще мяч должен дойти. Почему команда не прессингует соперника на его половине поля, в середине, почему партнеры не страхуют? Во всех бедах обвинили Рассказова, а ответы нужно искать не только глядя на последнее действие.
А если серьёзно, то атмосфера в Спартаке не предполагает к росту собственных воспитанников. Сейчас объясню почему. К игрокам в Спартаке относятся по схеме "сегодня мы тебя на руках носим, завтра мы тебя уничтожим морально". С одной стороны выживает сильнейший, с другой стороны они не поддерживают своих в трудную минуту, а ещё больше вбивают в землю. Вы заметили, что воспитанники Спартака раскрываются в других командах, а возвращаясь обратно опять превращаются в непонятно что. Постоянное давление историей клуба, ветераны, фанаты психологически давят на них.
Для Спартака идеальный игрок это иностранец, без знания русского и из истории Спартака достаточно знать, что это великий клуб.
А если серьёзно, то атмосфера в Спартаке не предполагает к росту собственных воспитанников. Сейчас объясню почему. К игрокам в Спартаке относятся по схеме "сегодня мы тебя на руках носим, завтра мы тебя уничтожим морально". С одной стороны выживает сильнейший, с другой стороны они не поддерживают своих в трудную минуту, а ещё больше вбивают в землю. Вы заметили, что воспитанники Спартака раскрываются в других командах, а возвращаясь обратно опять превращаются в непонятно что. Постоянное давление историей клуба, ветераны, фанаты психологически давят на них.
Для Спартака идеальный игрок это иностранец, без знания русского и из истории Спартака достаточно знать, что это великий клуб.