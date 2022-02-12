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Гунько поддержал защитника «Спартака» Рассказова

сегодня, 11:04

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о критике в адрес защитника Николая Рассказова.

Мои положительные слова никогда не доходят до адресата, когда мне звонят и спрашивают мнение о «Спартаке» (смеется). Всем интересно, когда про футболистов говорят плохие вещи. Вот на Колю вылили грязь, и все подхватили. Но подождите, откройте глаза: он правый защитник, до него еще мяч должен дойти. Почему команда не прессингует соперника на его половине поля, в середине, почему партнеры не страхуют? Во всех бедах обвинили Рассказова, а ответы нужно искать не только глядя на последнее действие.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 13:56
Нювсе верно футбол командная игра
старина
старина
сегодня в 12:58
Ну да....Он же не убил,не ограбил
ОПС
ОПС
сегодня в 12:34
А чего его защищать. Пусть сам за себя отвечает на поле своей игрой.
Izmar
Izmar
сегодня в 12:16
Каков игрок, таков и тренер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:05
Рассказов лучший в спартаке хотя makkie против.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:00
Откровенно слабый игрок
lotsman
lotsman
сегодня в 11:59
У нас любят грязь размазывать. Хлебом не корми, дай грязь размазать.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:47
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:43
    Недотренер поддержал недоигрока...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 11:40, ред.
    Бедный Коля Рассказов, все его обижают, а самое главное тренеры подставляют парня выпуская его на футбольное поле во время матчей.
    А если серьёзно, то атмосфера в Спартаке не предполагает к росту собственных воспитанников. Сейчас объясню почему. К игрокам в Спартаке относятся по схеме "сегодня мы тебя на руках носим, завтра мы тебя уничтожим морально". С одной стороны выживает сильнейший, с другой стороны они не поддерживают своих в трудную минуту, а ещё больше вбивают в землю. Вы заметили, что воспитанники Спартака раскрываются в других командах, а возвращаясь обратно опять превращаются в непонятно что. Постоянное давление историей клуба, ветераны, фанаты психологически давят на них.
    Для Спартака идеальный игрок это иностранец, без знания русского и из истории Спартака достаточно знать, что это великий клуб.
    Сп62
    Сп62 ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 11:37
    Команда играет, а не один Коля.
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:30
    Коллектив значит плохой
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:29
    У Гунько в Арарате проблем нет что ли? ))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:18
    Курица не птица Гунька не тренер.
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