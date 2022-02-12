Гунько поддержал защитника «Спартака» Рассказова

Бывший тренер «Спартака» высказался о критике в адрес защитника .

Мои положительные слова никогда не доходят до адресата, когда мне звонят и спрашивают мнение о «Спартаке» (смеется). Всем интересно, когда про футболистов говорят плохие вещи. Вот на Колю вылили грязь, и все подхватили. Но подождите, откройте глаза: он правый защитник, до него еще мяч должен дойти. Почему команда не прессингует соперника на его половине поля, в середине, почему партнеры не страхуют? Во всех бедах обвинили Рассказова, а ответы нужно искать не только глядя на последнее действие.