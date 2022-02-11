Кавазашвили: «Бакаев будет отличным приобретением для „Краснодара“»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника в «Краснодар».

Для «Краснодара» это будет отличное приобретение. Бакаев умеет играть и в индивидуальном плане выглядит намного лучше, чем любой дисциплинированный футболист. Есть такие игроки, которые выполняют четкую и определенную тренерскую задачу на поле — это коллективные футболисты. Бакаев очень силен в индивидуальных действиях. «Краснодар» уже присмотрелся и наточил на него глаз. «Спартаку» нужен более коллективный игрок. Несмотря на то, что Бакаев — хороший футболист, он не играет на команду. В «Спартаке» Зелимхан уже играет 2-3 года и нельзя сказать, что он похож на классного европейского футболиста. Быть может, он заиграет так в «Краснодаре». Уходить из «Спартака» игроку основы — болезненный вопрос.

Принесет ли Бакаев пользу «Краснодару»? Более, чем уверен, что он принесет «Краснодару» пользу. Краснодарской команде сейчас важно комплектоваться молодыми и перспективными футболистами. Им нужен тот, кто умеет сегодня играть. Имея хорошие финансы, Галицкий будет стараться комплектовать команду хорошими футболистами. Для «Спартака» уход Бакаева будет серьезной потерей. Мало того, что он в стартовом составе играет хорошо, так еще, выходя со скамейки, приносит пользу. Бакаев сразу включается в игру без какой-либо раскачки. Нельзя терять такого футболиста.