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Кавазашвили: «Бакаев будет отличным приобретением для „Краснодара“»

вчера, 16:25

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Краснодар».

Для «Краснодара» это будет отличное приобретение. Бакаев умеет играть и в индивидуальном плане выглядит намного лучше, чем любой дисциплинированный футболист. Есть такие игроки, которые выполняют четкую и определенную тренерскую задачу на поле — это коллективные футболисты. Бакаев очень силен в индивидуальных действиях. «Краснодар» уже присмотрелся и наточил на него глаз. «Спартаку» нужен более коллективный игрок. Несмотря на то, что Бакаев — хороший футболист, он не играет на команду. В «Спартаке» Зелимхан уже играет 2-3 года и нельзя сказать, что он похож на классного европейского футболиста. Быть может, он заиграет так в «Краснодаре». Уходить из «Спартака» игроку основы — болезненный вопрос.

Принесет ли Бакаев пользу «Краснодару»? Более, чем уверен, что он принесет «Краснодару» пользу. Краснодарской команде сейчас важно комплектоваться молодыми и перспективными футболистами. Им нужен тот, кто умеет сегодня играть. Имея хорошие финансы, Галицкий будет стараться комплектовать команду хорошими футболистами. Для «Спартака» уход Бакаева будет серьезной потерей. Мало того, что он в стартовом составе играет хорошо, так еще, выходя со скамейки, приносит пользу. Бакаев сразу включается в игру без какой-либо раскачки. Нельзя терять такого футболиста.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:53
Бакаев талантлив,техничен. Такой игрок пригодился бы в 90-х, сейчас он конечно не подходит,так как Спартак другой,нет комбинаций,нет тех спартаковских стеночке,Спартак медленный,да и не понятно цель Спартака,чего он хочет.
Спартак-команда артистов им бы в фильмах, комедиях, комедийных сериалах играть.-здесь Спартак порвет всех
kust07
kust07
вчера в 19:48
Пожалуй соглашусь, человек талантливый. Вполне усилит Карснодар
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:39
Анзорику в свои 82 года следует в саду цветочки поливать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:14
мнение дрявого воротчика к стати..
Сп62
Сп62
вчера в 18:13
Анзор вначале игрока Краснодару продал, а потом сожалеет.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:11
У Зелимхана целый сезон пропал из-за ковида. С тех пор, как восстановился, его уровень намного выше среднего РПЛ. Очень жаль, если Спартак потеряет очередного креативного игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:32
Краснодару надо найти кого получьше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:11
Чего-то всё в кучу привычно свалил.И хрен поймёшь:Убивать,или повысить в статусе,и где???
makkie
makkie
вчера в 16:50
Да размечтались бычки.
протон
протон
вчера в 16:32
Потеря, если только не считать , что он не оправдывает пока надежд болельщиков клуба. Пусть скажет уважаемый ветеран, сколько матчей сыграл Бакаев от начала и до конца? Уверен, на пальцах одной руки хватит, учитывая, при среднем качестве мастерства , матчи КР и ЛЕ. Вся проблема в том, что Бакаев не хочет идти на понижение зарплаты , вот и всё.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:27
Даже дед желает, что бы Бакаев из Спартака ушёл.
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