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Новиков: «Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет»

вчера, 23:36

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков посоветовал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну попробовать себя в зарубежном чемпионате.

Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть супер игроком. На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко — чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой. Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно.

Недавно Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:08
Да это и ёжику понятно только вот беда, никто не зовёт.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 01:39
Некуда бежать
Capral
Capral ответ kyxy (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Зинченко- футбольное недоразумение, Захарян- безусловно талант. Но, пока, я не видел желающих приобрести Захаряна. Куда, Новиков сватает Захаряна, непонятно.....
kyxy
kyxy
сегодня в 01:06
После игр за чм надо уходить, не думаю что Зинченко лучше Захаряна
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:59
Валить надо всем молодым игрокам , а не только Захаряну ! Что толку нашей стране от одного Захаряна ? Надо платить за них деньги и отправлять на учёбу в Европу, как это делал Пётр 1 . Это фантастика ,конечно,но ......иного выхода у нас просто нет !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Новиков: «Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет».
Можно было конечно и согласиться с мнением Новикова при нескольких условиях и факторов . Во первых парню всего восемнадцать лет и он ещё не окреп и в физическом плане и конечно же что очень важно в психологическом . Ему как минимум ещё нужно повариться в собственном чемпионате и набраться должного опыта, чтобы уходя в другую среду, совершенно другой чемпионат не стать охранником на лавке . Тем более не очень то и жалют иностранные клубы видеть в своих рядах российских игроков - туристов . Кокорин успел сделать рекламу. Другой очень важный вопрос в какой чемпионат и в какую команду лучше всего ему уходить, где он может лучше всего раскрыть свой потенциал. Ещё и попасть к такому тренеру который бы доверял ему и видел его лучшие качества. А это сделать думаю самая главная задача его агента. Но пока и выбора как такового и нет . Так что рассуждать конечно можно и нужно, но реалии диктуют своё и только время покажет как и что лучше всего для самого Арсена . В любом случае Удачи Арсену пока в играх за Динамо и конечно за сборную России, где и будет возможность лишний раз засветиться своей игрой на европейских аренах ! Всем Добра !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:26
Новиков, нельзя, рассуждая о своей стране, говорить "отсюда"
Capral
Capral ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Я думаю, он и сам не понял, что сказал.... Такое, иногда случается.
berda2003
berda2003
сегодня в 00:22
провокатор, сам обо76ся и пацана провоцирует...
вовремя этого недотёпу убрали из динамо...
Capral
Capral
вчера в 23:58
А Захарян, уже игрок мирового уровня??? Вот это да.....
beefs
beefs
вчера в 23:54
Что бы кудпа то ехать, нужно что бы его еще кто то хотел приобрести...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:44
Надо уходить при благоприятном случае. Российские футбольные звезды в европейском футболе не котируются.
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