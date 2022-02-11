Новиков: «Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет».

Бывший главный тренер «Динамо» посоветовал полузащитнику бело-голубых попробовать себя в зарубежном чемпионате.

Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть супер игроком. На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко — чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой. Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно.