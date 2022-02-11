Новиков: «Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет».

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков посоветовал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну попробовать себя в зарубежном чемпионате.
Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть супер игроком. На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко — чуть меньше.
Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой. Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет — это совершенно точно.
Недавно Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала».
Можно было конечно и согласиться с мнением Новикова при нескольких условиях и факторов . Во первых парню всего восемнадцать лет и он ещё не окреп и в физическом плане и конечно же что очень важно в психологическом . Ему как минимум ещё нужно повариться в собственном чемпионате и набраться должного опыта, чтобы уходя в другую среду, совершенно другой чемпионат не стать охранником на лавке . Тем более не очень то и жалют иностранные клубы видеть в своих рядах российских игроков - туристов . Кокорин успел сделать рекламу. Другой очень важный вопрос в какой чемпионат и в какую команду лучше всего ему уходить, где он может лучше всего раскрыть свой потенциал. Ещё и попасть к такому тренеру который бы доверял ему и видел его лучшие качества. А это сделать думаю самая главная задача его агента. Но пока и выбора как такового и нет . Так что рассуждать конечно можно и нужно, но реалии диктуют своё и только время покажет как и что лучше всего для самого Арсена . В любом случае Удачи Арсену пока в играх за Динамо и конечно за сборную России, где и будет возможность лишний раз засветиться своей игрой на европейских аренах ! Всем Добра !!!
Можно было конечно и согласиться с мнением Новикова при нескольких условиях и факторов . Во первых парню всего восемнадцать лет и он ещё не окреп и в физическом плане и конечно же что очень важно в психологическом . Ему как минимум ещё нужно повариться в собственном чемпионате и набраться должного опыта, чтобы уходя в другую среду, совершенно другой чемпионат не стать охранником на лавке . Тем более не очень то и жалют иностранные клубы видеть в своих рядах российских игроков - туристов . Кокорин успел сделать рекламу. Другой очень важный вопрос в какой чемпионат и в какую команду лучше всего ему уходить, где он может лучше всего раскрыть свой потенциал. Ещё и попасть к такому тренеру который бы доверял ему и видел его лучшие качества. А это сделать думаю самая главная задача его агента. Но пока и выбора как такового и нет . Так что рассуждать конечно можно и нужно, но реалии диктуют своё и только время покажет как и что лучше всего для самого Арсена . В любом случае Удачи Арсену пока в играх за Динамо и конечно за сборную России, где и будет возможность лишний раз засветиться своей игрой на европейских аренах ! Всем Добра !!!