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Захарян — о футболе: «Это главный вид спорта в России»

вчера, 17:16

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мыслями о популярности футбола в России.

Футбол в России – это главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит.

Ранее противоположное мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 22:15
А я думао шашки
cska1948
cska1948
вчера в 20:17
"Футбол в России – это главный вид спорта..."
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По затратам и ЗРЯ платам российский футбол впереди планеты всей!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18
Кто то публично...что Футбол главнее Дзю-до ??

.....надеюсь в Кремле этого не услышат.....
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:24
Что самый популярный вид спорта - это бесспорно. Но увы, Слуцкий был прав - мы не футбольная страна и в футболе скорее всего никогда ничего путного не добьёмся. В всяком случае, стабильно хорошо выступать на международной арене нам не суждено, в принципе. Это, как немцы в хоккее, вроде есть таланты, есть неплохие сборные, есть та же немецкая дисциплина, но что-то серьёзное в хоккее им вряд ли светит. Финал ОИ 2018, как исключение. Мы тоже в виде исключения доходили до 1/2 финала Евро 2008 в футболе. Мы северная страна и априори наши виды спорта зимние, это в генах уже заложено. Ну а из зимних у нас спорт №1 хоккей. Стало быть, самый популярный футбол, но в нём мы будем только вбухивать громадные бабки и позориться, а главный наш вид спорта хоккей, хотя и в нём сейчас бардак и провалы.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:19
Зачем вообще все эти споры, зачем они меряться у кого больше... болельщиков и т.д.
Да так повелось, что во многих странах футбол считается номером один из-за простоты и дешевизны. Особенно для таких стран где уровень бедности очень большой. Взять тех же бразильцев, много мировых звёзд из зажиточных семей? А Африка? Что надо для футбола? Пару банок или камней для штанг и что-нибудь похожее на сферу (мяч в идеале). Вот так рождались мировые звёзды 20 века, да и 21 тоже. Для них это было не популярность, а сначала развлечение, а потом и возможность выжить, вытащить семью из бедности.
Сейчас же размышляют о популярности, когда всё на блюдечки с голубой каёмочкой.
Нашим игрокам надо не просмотры с лайками накручивать, а историю изучать как добывалась эта популярность, как деды с прадедами воевали, как в тяжёлые времена играли не за гонорары, а за честь.
И думаю, что нашим футболистам надо помалкивать и стыдиться, что так называемый вид спорта номер один, вызывает сейчас больше жалость и ненависть, чем любовь.
shur
shur
вчера в 18:08, ред.
...ну не корректно армянскому мальчишке говорить о культуре Российского футбола,
кому это надо??? !!! У нас бл-дь своих нет???!!!
kust07
kust07
вчера в 18:01, ред.
В этом году из-за введеного УЙ ДИ закона народу убавится.
Честно говоря и переживаний за сборную особо нет.
Сборная показывает из года в год один и тот же уровень.
Это уже как данность.
BDA81
BDA81
вчера в 17:44, ред.
Ну я бы сказал что футбол в России номер один по издевательству над зрителями и болельщиками. Но явно не в спорте. Играть не умеют и главное не хотят учиться. Привыкли к тому что за вас паспорт выходит на поле и з/п получаете за правильный паспорт. Вас всех хотя бы в ту же Бельгию или Голландию засунуть с их ними з/п, вы там все штаны от скамеек протрёте и начнёте рыдать за то что не выпускают на поле кривоногих.. Звёзд хотя бы европейской величины нет и не предвидеться. Да и вы товарищь Захарян пока что посредственность.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:38, ред.
Главный во всём,в том числе и главное разочарование.То ли дело кёрлинг-ничего от него не ждём,а они трут себе и трут,и даже иногда чего-то выигрывают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:34
Я бы сказал любимый и самый массовый вид спорта.
4RT
4RT
вчера в 17:29
Судя по вашим зарплатам-наиглавнейший в жизни!
drug01
drug01
вчера в 17:17
Главный но не первый
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