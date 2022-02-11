Захарян — о футболе: «Это главный вид спорта в России»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мыслями о популярности футбола в России.
Футбол в России – это главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит.
Ранее противоположное мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Да так повелось, что во многих странах футбол считается номером один из-за простоты и дешевизны. Особенно для таких стран где уровень бедности очень большой. Взять тех же бразильцев, много мировых звёзд из зажиточных семей? А Африка? Что надо для футбола? Пару банок или камней для штанг и что-нибудь похожее на сферу (мяч в идеале). Вот так рождались мировые звёзды 20 века, да и 21 тоже. Для них это было не популярность, а сначала развлечение, а потом и возможность выжить, вытащить семью из бедности.
Сейчас же размышляют о популярности, когда всё на блюдечки с голубой каёмочкой.
Нашим игрокам надо не просмотры с лайками накручивать, а историю изучать как добывалась эта популярность, как деды с прадедами воевали, как в тяжёлые времена играли не за гонорары, а за честь.
И думаю, что нашим футболистам надо помалкивать и стыдиться, что так называемый вид спорта номер один, вызывает сейчас больше жалость и ненависть, чем любовь.
Да так повелось, что во многих странах футбол считается номером один из-за простоты и дешевизны. Особенно для таких стран где уровень бедности очень большой. Взять тех же бразильцев, много мировых звёзд из зажиточных семей? А Африка? Что надо для футбола? Пару банок или камней для штанг и что-нибудь похожее на сферу (мяч в идеале). Вот так рождались мировые звёзды 20 века, да и 21 тоже. Для них это было не популярность, а сначала развлечение, а потом и возможность выжить, вытащить семью из бедности.
Сейчас же размышляют о популярности, когда всё на блюдечки с голубой каёмочкой.
Нашим игрокам надо не просмотры с лайками накручивать, а историю изучать как добывалась эта популярность, как деды с прадедами воевали, как в тяжёлые времена играли не за гонорары, а за честь.
И думаю, что нашим футболистам надо помалкивать и стыдиться, что так называемый вид спорта номер один, вызывает сейчас больше жалость и ненависть, чем любовь.