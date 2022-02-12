Гунько: «Дзюба сильнее тогда, когда против него все»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о том, нужен ли сборной России нападающий «Зенита» .

Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия и о них все знают. Но на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс…

Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть. У него такая черта характера — злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всё хорошо, он не всегда проявляет себя.