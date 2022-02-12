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Гунько: «Дзюба сильнее тогда, когда против него все»

сегодня, 09:54

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о том, нужен ли сборной России нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Пусть они сами с тренером решают. Как понимаю, действительно есть разногласия и о них все знают. Но на мой взгляд, тренер приглашал игрока в сборную пусть и в расширенный список, а он отказался от вызова, сказав, что не готов. Сложный момент. Если найдут компромисс…

Дзюба всегда играет на вызовах, он сильнее тогда, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть. У него такая черта характера — злой на всех, весь мир против него, и надо доказать, а если всё хорошо, он не всегда проявляет себя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:03
Капризный Дзюба или принципиальный, злопамятный Валера со своим прогрессивным футболом "в атаку" не выходящем из своей штрафной ?
старина
старина
сегодня в 13:55
Дрочюба сильнее,когда против него камера
makkie
makkie
сегодня в 13:33
У Дзюбы есть хобби, после которого все проблемы как рукой снимает )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:59
Не сильно то сейчас хочет доказывать, раз в сборную не пошел. Вот контракт без потери денег хочет однозначно.
kust07
kust07
сегодня в 12:48
Такое ощущение буд-то один единственный и не заменимый нападающий этот Дзюба.
28fu6qdx9rax
28fu6qdx9rax
сегодня в 12:42
Да плевать уже на него
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:33
Артём Дзюба - как раздражитель для всех и вся..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:01
Дзюба уже на спаде и улучшений не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Мы это Я, Я просто очень себя люблю и уважаю,поэтому МЫ ! 😜
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:40
А мы, это кто?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:21
Так мы и так все против него,пусть играет!
berda2003
berda2003
сегодня в 11:10
тряпка гунько мечтает о дзюбе...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:43
Рукоблуд силён тогда когда работает руками.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:43
Хватит уже....
lotsman
lotsman
сегодня в 10:40
Дзюба заводится, когда на него наезжают.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:36, ред.
Про Дзюбу уже все забыли, а Гунько всё про компромисс.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:27
Он сильнее языком
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:14
Гунька сказал как отрезал.
whfgf3ubva5m
whfgf3ubva5m
сегодня в 10:07
Рукаку оно такое
j3b8npcn8qta
j3b8npcn8qta
сегодня в 10:05
Тем сильнее сжимает кулак и энергичней им двигает
beefs
beefs
сегодня в 10:02
Пусть проявляет себя перед женой...
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