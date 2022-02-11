Защитник «Краснодара» Сорокин: «Раньше не знал о Фарке. Стал гуглить»

Защитник «Краснодара» признался, что не знал о тренере до его назначения в клуб.

Мои первые действия, когда «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке? Стал гуглить – где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью.

Честно говорю, до этого момента о Фарке ничего не знал. И не имел представления о нем – ни как о человеке, ни как о тренере.

Что могу сейчас о нем сказать? Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода.

Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперед, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.

Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб – это все-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть – у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке – первый тренер-иностранец в карьере.

Хватает ли моего английского, чтобы общаться с тренером напрямую? Если честно, нет. Признаюсь, мой английский – не очень. Слава богу, что у нас в команде есть хороший переводчик (смеется).