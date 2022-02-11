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Защитник «Краснодара» Сорокин: «Раньше не знал о Фарке. Стал гуглить»

вчера, 18:39

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин признался, что не знал о тренере Даниэле Фарке до его назначения в клуб.

Мои первые действия, когда «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке? Стал гуглить – где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью.

Честно говорю, до этого момента о Фарке ничего не знал. И не имел представления о нем – ни как о человеке, ни как о тренере.

Что могу сейчас о нем сказать? Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода.

Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперед, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.

Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб – это все-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть – у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке – первый тренер-иностранец в карьере.

Хватает ли моего английского, чтобы общаться с тренером напрямую? Если честно, нет. Признаюсь, мой английский – не очень. Слава богу, что у нас в команде есть хороший переводчик (смеется).

На первом сборе был интересный момент: нам можно было приезжать в ОАЭ с семьями, и как-то мы с супругой пересеклись ненадолго с Фарке. Он очень удивился, что моя жена хорошо владеет английским, а я нет. Говорит: «Ну как так?»

Недавно Фарке рассказал, какой футбол прививает своим командам.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:19
Ну, довольно странно, учитывая, что Фарке в АПЛ последнее время обитал и тренировал. Мне кажется, игрок должен иметь понятие о современном футболе, а АПЛ все-таки сильнейшая лига в последнее время, и матчи посматривать, хотя бы для интереса и обучения.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:01
Фарке на Родине в Германии походу не знают, ну немного в Англии. Фарке это тёмная лошадка, которую нам придётся узнавать.
Галицкий решил сыграть в русскую рулетку, приглашая Фарке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:54, ред.
Все гуглили....

И Гугл выдаёт...
ФАРК - (FARC- исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Революционные вооруженные силы Колумбии
beefs
beefs
вчера в 18:45
ну что же и такое бывает, главное чтобы была игра на уровне...
Gahi
Gahi
вчера в 18:43, ред.
Значит нужно учиться хорошо играть в футбол и учить иностранные языки. Удачи
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