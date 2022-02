Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отметился забитым голом в матче 25-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона».

Этот мяч стал для Санчо первым на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата Англии.

Jadon Sancho scores his first Premier League goal at Old Trafford 🤩 pic.twitter.com/K284tjhoyV