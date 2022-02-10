У Левандовски 24 гола в 21 матче Бундеслиги. Изучаем статистику самых результативных форвардов топ-лиг

Все футболисты с 10+ голов из «Большой пятерки».
- Европейскую «Золотую бутсу» по итогам сезона-2020/21 выиграл Роберт Левандовски, набравший 82 очка. Поляк забил 41 гол в чемпионате Германии.
- С 2008-го по 2019-й Криштиану Роналду и Лионель Месси выиграли 10 «Золотых бутс» на двоих: португалец — 4, аргентинец — 6. Закат эпохи доминирования звездной пары подчеркивает хотя бы тот факт, что этот сезон станет третьим кряду, в котором Рон и Лео останутся без позолоченной обуви: в 2019/20 выиграл Чиро Иммобиле, в прошлой кампании победил Левандовски, а сейчас Криштиану и Месси не входят даже в топ-50 претендентов на «Золотую бутсу».
- В рейтинге голеадоров учитываем голы, забитые в рамках пяти ведущих национальных первенств Европы: чемпионы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Футболисты, которые забили 10+ голов в сезоне 2021/22
- При равенстве забитых мячей первым дополнительным показателем, влияющим на распределение мест, является количество результативных передач. Вторым — количество проведенных матчей, третьим — количество сыгранных минут.
27 место. Диого Жота («Ливерпуль»; Португалия) — 10 голов (1 ассист) в 21 матче
26 место. Тэмми Абрахам («Рома»; Англия) — 10 голов (3 ассистов) в 23 матчах
25 место. Серж Гнабри («Бавария»; Германия) — 10 голов (3 ассист) в 21 матче
24 место. Жоао Педро («Кальяри»; Бразилия) — 10 голов (4 ассиста) в 23 матчах
23 место. Амин Гуири («Ницца»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 23 матчах
22 место. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 21 матче
21 место. Людовик Ажорке («Страсбур»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 21 матче
- Тэмми Абрахам — самый результативный английский футболист в топ-5 лигах. А если говорить об Английской Премьер-Лиге, то лучший из англичан в домашнем чемпионате — Джейми Варди (9 голов).
- Сразу три француза забили по 10 голов: Ажорке, Нкунку и Гуири. Для Нкунку этот сезон становится самым результативным в карьере: с учетом матчей Лиги чемпионов и Кубка Германии забил уже 18 голов. Гуири отличился 12 раз за целый прошлый сезон забил в Лиге 1, а сейчас у него уже 10 голов к середине февраля. Амин — лакомый кусочек для топ-клубов.
- Диого Жота забил 10 голов в АПЛ. Португалец занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только своему одноклубнику Мохамеду Салаху, которого мы еще встретим на более высокой позиции.
20 место. Доменико Берарби («Сассуоло»; Италия) — 10 голов (9 ассистов) в 21 матче
19 место. Мартен Терье («Ренн»; Франция) — 11 голов (0 ассистов) в 22 матчах
18 место. Хоселу («Алавес»; Испания) — 11 голов (2 ассиста) в 23 матчах
17 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина) — 11 голов (2 ассиста) в 21 матче
16 место. Яго Аспас («Сельта»; Испания) — 11 голов (3 ассиста) в 22 матчах
- Яго Аспас в этом году отметит свой 35-й день рождения, но прицел у него по-прежнему на месте. А его соотечественник Хоселу — главная надежда «Алавеса» на сохранение прописки в Примере. Форвард забил 11 из 17 голов «огурцов» (65%) в чемпионате.
- В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес забил 17 голов за «Интер» в Серии A. У аргентинца неплохие шансы побить личный рекорд.
15 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция) — 11 голов (9 ассистов) в 21 матче
14 место. Джонатан Дэвид («Лилль»; Канада) — 12 голов (0 ассистов) в 23 матчах
13 место. Хуанми («Бетис»; Испания) — 12 голов (1 ассист) в 20 матчах
12 место. Рауль Де Томас («Эспаньол»; Испания) — 12 голов (2 ассиста) в 21 матче
11 место. Джованни Симеоне («Верона»; Аргентина) — 12 голов (3 ассиста) в 21 матче
- Перед началом сезона можно было ожидать, что звездная линия атаки ПСЖ будет разрывать в клочья соперников по Лиге 1, но в реальности только Килиан Мбаппе в порядке и набрал 20 очков по системе «гол+пас». Неймар забил 3 мяча в чемпионате, а Месси — 2.
- Кто еще недавно мог подумать, что в число самых результативных футболистов европейского сезона войдет канадец? Джонатан Дэвид рушит стереотипы.
- Джованни Симеоне, сын Диего Симеоне, в этом сезоне поборется за попадание в десятку лучших снайперов ведущих европейских лиг. Непосредственно в Серии A он занимает третью строчку в зачете бомбардиров, уступая только Иммобиле и Влаховичу.
10 место. Винисиус Жуниор («Реал»; Бразилия) — 12 голов (5 ассистов) в 21 матче
9 место. Антони Модест («Кельн»; Франция) — 14 голов (0 ассистов) в 21 матче
8 место. Виссам Бен-Йеддер («Бетис»; Испания) — 14 голов (4 ассиста) в 22 матчах
7 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия) — 16 голов (5 ассистов) в 14 матчах
6 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) — 16 голов (9 ассистов) в 20 матчах
- Мохамед Салах — лучший бомбардир Английской Премьер-Лиги. Из-за участия в Кубке Африканских Наций египтянин был вынужден пропустить несколько матчей, но конкуренты не воспользовались шансом, и Мо продолжает лидировать с большим запасом.
- Эрлинг Холанд забил 16 голов в 14 матчах Бундеслиги, средняя результативность норвежца — 1.14 гола за игру. К сожалению, много пропустил из-за травм, иначе уже наверняка пробил бы отметку в 20 голов.
5 место. Карим Бензема («Реал»; Франция) — 17 голов (7 ассистов) в 21 матче
4 место. Патрик Шик («Байер»; Чехия) — 18 голов (1 ассистов) в 18 матчах
3 место. Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»; Сербия) — 18 голов (2 ассиста) в 22 матчах
2 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) — 18 голов (2 ассистов) в 20 матчах
1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 24 гола (1 ассист) в 21 матче
- Список лучших бомбардиров европейских топ-лиг возглавляют обладатели двух последних «Золотых бутс» — Иммобиле и Левандовски, причем Роберт забил вдвое больше, чем занимающие десятую строчку в рейтинге Винисиус. Средняя результативность поляка в Бундеслиге — 1.14 гола за игру, как и у Эрлинга Холанда.
- Личный рекорд Карим Бензема — 24 гола в одном розыгрыше Ла Лиги (сезон 2015/16). Сейчас у него уже 17 мячей. Правда, француза отдаляют от цели пропуски матчей из-за травмы.
- Душан Влахович сменил клуб в зимнее трансферное окно: перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус». И забил за «Старую Синьору» в дебютной игре.
Бундеслига слабая лига? И поэтому в такой же слабой лиге карлик забил лишь два гола,где партнеры у него Мбаппе,Дима,Икарди,Веррати и Неймар.
Поздравляю Левандовски, лучший игрок мира у всех адекватных любителей футбола…
Бундеслига слабая лига? И поэтому в такой же слабой лиге карлик забил лишь два гола,где партнеры у него Мбаппе,Дима,Икарди,Веррати и Неймар.
Поздравляю Левандовски, лучший игрок мира у всех адекватных любителей футбола…
Бензема и Салах намного лучше его. Играют в лигах посильнее Бундеслиги, много забивают (17 и 16 голов, соответственно) и играют на команду (7 и 9 ассистов, соответственно). При этом не жалуются на результаты ЗМ, как поляк
Бензема и Салах намного лучше его. Играют в лигах посильнее Бундеслиги, много забивают (17 и 16 голов, соответственно) и играют на команду (7 и 9 ассистов, соответственно). При этом не жалуются на результаты ЗМ, как поляк