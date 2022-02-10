У Левандовски 24 гола в 21 матче Бундеслиги. Изучаем статистику самых результативных форвардов топ-лиг

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вчера, 21:21

Все футболисты с 10+ голов из «Большой пятерки».

- Европейскую «Золотую бутсу» по итогам сезона-2020/21 выиграл Роберт Левандовски, набравший 82 очка. Поляк забил 41 гол в чемпионате Германии.

- С 2008-го по 2019-й Криштиану Роналду и Лионель Месси выиграли 10 «Золотых бутс» на двоих: португалец — 4, аргентинец — 6. Закат эпохи доминирования звездной пары подчеркивает хотя бы тот факт, что этот сезон станет третьим кряду, в котором Рон и Лео останутся без позолоченной обуви: в 2019/20 выиграл Чиро Иммобиле, в прошлой кампании победил Левандовски, а сейчас Криштиану и Месси не входят даже в топ-50 претендентов на «Золотую бутсу».

- В рейтинге голеадоров учитываем голы, забитые в рамках пяти ведущих национальных первенств Европы: чемпионы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Футболисты, которые забили 10+ голов в сезоне 2021/22

- При равенстве забитых мячей первым дополнительным показателем, влияющим на распределение мест, является количество результативных передач. Вторым — количество проведенных матчей, третьим — количество сыгранных минут.

27 место. Диого Жота («Ливерпуль»; Португалия) — 10 голов (1 ассист) в 21 матче

26 место. Тэмми Абрахам («Рома»; Англия) — 10 голов (3 ассистов) в 23 матчах

25 место. Серж Гнабри («Бавария»; Германия) — 10 голов (3 ассист) в 21 матче

24 место. Жоао Педро («Кальяри»; Бразилия) — 10 голов (4 ассиста) в 23 матчах

23 место. Амин Гуири («Ницца»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 23 матчах

22 место. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 21 матче

21 место. Людовик Ажорке («Страсбур»; Франция) — 10 голов (7 ассистов) в 21 матче

- Тэмми Абрахам — самый результативный английский футболист в топ-5 лигах. А если говорить об Английской Премьер-Лиге, то лучший из англичан в домашнем чемпионате — Джейми Варди (9 голов).

- Сразу три француза забили по 10 голов: Ажорке, Нкунку и Гуири. Для Нкунку этот сезон становится самым результативным в карьере: с учетом матчей Лиги чемпионов и Кубка Германии забил уже 18 голов. Гуири отличился 12 раз за целый прошлый сезон забил в Лиге 1, а сейчас у него уже 10 голов к середине февраля. Амин — лакомый кусочек для топ-клубов.

- Диого Жота забил 10 голов в АПЛ . Португалец занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только своему одноклубнику Мохамеду Салаху, которого мы еще встретим на более высокой позиции.

20 место. Доменико Берарби («Сассуоло»; Италия) — 10 голов (9 ассистов) в 21 матче

19 место. Мартен Терье («Ренн»; Франция) — 11 голов (0 ассистов) в 22 матчах

18 место. Хоселу («Алавес»; Испания) — 11 голов (2 ассиста) в 23 матчах

17 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина) — 11 голов (2 ассиста) в 21 матче

16 место. Яго Аспас («Сельта»; Испания) — 11 голов (3 ассиста) в 22 матчах

- Яго Аспас в этом году отметит свой 35-й день рождения, но прицел у него по-прежнему на месте. А его соотечественник Хоселу — главная надежда «Алавеса» на сохранение прописки в Примере. Форвард забил 11 из 17 голов «огурцов» (65%) в чемпионате.

- В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес забил 17 голов за «Интер» в Серии A. У аргентинца неплохие шансы побить личный рекорд.

15 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция) — 11 голов (9 ассистов) в 21 матче

14 место. Джонатан Дэвид («Лилль»; Канада) — 12 голов (0 ассистов) в 23 матчах

13 место. Хуанми («Бетис»; Испания) — 12 голов (1 ассист) в 20 матчах

12 место. Рауль Де Томас («Эспаньол»; Испания) — 12 голов (2 ассиста) в 21 матче

11 место. Джованни Симеоне («Верона»; Аргентина) — 12 голов (3 ассиста) в 21 матче

- Перед началом сезона можно было ожидать, что звездная линия атаки ПСЖ будет разрывать в клочья соперников по Лиге 1, но в реальности только Килиан Мбаппе в порядке и набрал 20 очков по системе «гол+пас». Неймар забил 3 мяча в чемпионате, а Месси — 2.

- Кто еще недавно мог подумать, что в число самых результативных футболистов европейского сезона войдет канадец? Джонатан Дэвид рушит стереотипы.

- Джованни Симеоне, сын Диего Симеоне, в этом сезоне поборется за попадание в десятку лучших снайперов ведущих европейских лиг. Непосредственно в Серии A он занимает третью строчку в зачете бомбардиров, уступая только Иммобиле и Влаховичу.

10 место. Винисиус Жуниор («Реал»; Бразилия) — 12 голов (5 ассистов) в 21 матче

9 место. Антони Модест («Кельн»; Франция) — 14 голов (0 ассистов) в 21 матче

8 место. Виссам Бен-Йеддер («Бетис»; Испания) — 14 голов (4 ассиста) в 22 матчах

7 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия) — 16 голов (5 ассистов) в 14 матчах

6 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) — 16 голов (9 ассистов) в 20 матчах

- Мохамед Салах — лучший бомбардир Английской Премьер-Лиги. Из-за участия в Кубке Африканских Наций египтянин был вынужден пропустить несколько матчей, но конкуренты не воспользовались шансом, и Мо продолжает лидировать с большим запасом.

- Эрлинг Холанд забил 16 голов в 14 матчах Бундеслиги, средняя результативность норвежца — 1.14 гола за игру. К сожалению, много пропустил из-за травм, иначе уже наверняка пробил бы отметку в 20 голов.

5 место. Карим Бензема («Реал»; Франция) — 17 голов (7 ассистов) в 21 матче

4 место. Патрик Шик («Байер»; Чехия) — 18 голов (1 ассистов) в 18 матчах

3 место. Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»; Сербия) — 18 голов (2 ассиста) в 22 матчах

2 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) — 18 голов (2 ассистов) в 20 матчах

1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 24 гола (1 ассист) в 21 матче

- Список лучших бомбардиров европейских топ-лиг возглавляют обладатели двух последних «Золотых бутс» — Иммобиле и Левандовски, причем Роберт забил вдвое больше, чем занимающие десятую строчку в рейтинге Винисиус. Средняя результативность поляка в Бундеслиге — 1.14 гола за игру, как и у Эрлинга Холанда.

- Личный рекорд Карим Бензема — 24 гола в одном розыгрыше Ла Лиги (сезон 2015/16). Сейчас у него уже 17 мячей. Правда, француза отдаляют от цели пропуски матчей из-за травмы.

- Душан Влахович сменил клуб в зимнее трансферное окно: перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус». И забил за «Старую Синьору» в дебютной игре.