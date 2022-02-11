Филиал «Спартака» в Турции, Вагнер Лав в Дании и лавочники «Вест Хэма». Гастроли экс-звезд РПЛ

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вчера, 10:05

Куда еще занесло недавних любимцев?

Вагнер Лав перешел в «Мидтьюлланд»

Сердар Азмун сравнялся по голам с Вагнером Лавом в Российской Премьер-Лиге, но не опередил легендарного бразильца: у двух самых результативных бомбардиров-иностранцев чемпионата России по 85 забитых мячей. Азмун этой зимой покинул РПЛ , перейдя из «Зенита» в «Байер», а Вагнер Лав не вернулся, хотя «армейские» болельщики питали смутные надежды, как и полтора года назад.

Дело в том, что Вагнер был доступен в статусе свободного агента, и он сменил казахстанский «Кайрат» на датский «Мидтьюлланд». ЦСКА на этот раз даже не рассматривал вариант с возвращением Лава, но была идея затащить 37-летнего бразильца обратно в чемпионат России у «Химок». Из этого ничего не вышло, а на Вагнера Лава теперь можно будет посмотреть в плей-офф Лиги Конференций: уже на следующей неделе его новый клуб сыграет против греческого ПАОКа.

Фернандо и Луис Адриано объединились в «Антальяспоре»

Турецкий «Антальяспор» за зимнее трансферное окно превратился в курортный филиал московского «Спартака», подписав сразу двух бразильцев из чемпионского состава, выигравшего РПЛ в сезоне 2016/17. Первым к команде, за которую с 2020 года выступает Федор Кудряшов (кстати, еще один экс-спартаковец), присоединился Фернандо, отдыхавший полгода после заработков в Китае. Бразилец уже провел три матча за новый клуб, обе встречи, в которых Лукас провел по 90 минут, завершились вничью 0:0.

Вскоре подъехал и Луис Адриано, который сейчас мог бы играть на Клубном чемпионате мира за «Палмейрас». В начале года 34-летний форвард расторг контракт с бразильским клубом и принял предложение из Турции, где будет бороться за выживание в хорошей компании. В прошедший уикенд уже играл против «Бешикташа» под 70-м номером и отметился желтой карточкой в дебютном матче.

Luiz Adriano and Fernando have reunited at Antalyaspor 🇹🇷



What a duo they used to be at Spartak, let's hope they're successful in Turkey 🤩 pic.twitter.com/YbhkfYnP6L — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 5, 2022

Зе Луиш уехал в Саудовскую Аравию

Еще один легионер из чемпионского состава «Спартака» до недавнего времени числился в «Локомотиве», из которого ушел с обидой на клуб и Томаса Цорна: в первой части сезона 2021/22 Зе Луиш не был заявлен на матчи РПЛ и Лиги Европы, зимой договаривался о расторжении контракта с «железнодорожниками».

Ходили забавные слухи о том, что африканца может подписать лондонский «Арсенал», но вместо борьбы за попадание в топ-4 АПЛ Зе Луиш будет бороться за выживание в высшей лиге чемпионата Саудовской Аравии: его новый клуб «Аль-Таавон» занимает предпоследнее место в таблице. Зато это наверняка высокооплачиваемая работа, иначе какой смысл ехать на Ближний Восток?

Ари стал играющим президентом своего собственного клуба

Ари больше десяти лет играл в России, собрал полный комплект наград РПЛ , выступая за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Прошлым летом у бразильца закончился контракт с «быками», и хотя он рассчитывал еще какое-то время поиграть в России, интересных предложений так и не дождался.

В результате, на днях Ари подписал контракт сам с собой: стал игроком клуба «Атлетико Сеаренсе», владельцем и крупнейшим инвестором которого является с 2017 года. Клубы из Форталезы начнет новый сезон в Серии C (третий дивизион). Так высоко «Атлетико» забрался впервые, и президент Ари примет участие в историческом сезоне в качестве действующего футболиста.

Крал и Влашич полируют скамейку «Вест Хэма»

В плане командных достижений Крал успешнее в РПЛ : у чеха есть «серебро», в то время как Влашич дважды был четвертым с ЦСКА , а напоследок занял шестое место. Зато Николу называли «Футболистом года» в РПЛ . Впрочем, на Туманном Альбионе регалии не работают: купленный за 30 миллионов евро Никола забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 21 матче за «Вест Хэм». У Алекса дела идут еще хуже: всего 6 матчей за «молотобойцев», причем в АПЛ хавбек сыграл около пяти минут.

Играющего в аренде Крала «Вест Хэм» точно не станет выкупать, особенно после недавнего кубкового матча с клубом из шестого дивизиона, в котором Дэвид Мойес заменил чеха в перерыве. Влашич получал несколько шансов от консервативного шотландца, но не слишком здорово ими распорядился. Если говорить о группе атаки, то ниже Николы котируется разве что Андрей Ярмоленко, четверку в атаке обычно составляют ребята из этой пятерки: Антонио, Боуэн, Лансини, Форнальс и Бенрама. Если все здоровы, Влашич даже не ближайший запасной.

Халк — чемпион и обладатель Кубка Бразилии

Экс-форвард «Зенита» сменил клуб ровно год назад: 10 февраля 2021-го перебрался из «Шанхай Порт» в «Атлетико Минейро». И это было великолепное решение. Халк провел за новый клуб 69 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 13 результативных передач. Наградой за великолепную игру стали победы в чемпионате и Кубке Бразилии, а также охапка индивидуальных наград. Халку уже 35 лет, а он по-прежнему неудержим: Живанильдо признали лучшим игроком чемпионата Бразилии.