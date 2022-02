Филиал «Спартака» в Турции, Вагнер Лав в Дании и лавочники «Вест Хэма». Гастроли экс-звезд РПЛ

Куда еще занесло недавних любимцев?

Сердар Азмун сравнялся по голам с Вагнером Лавом в Российской Премьер-Лиге, но не опередил легендарного бразильца: у двух самых результативных бомбардиров-иностранцев чемпионата России по 85 забитых мячей. Азмун этой зимой покинул РПЛ , перейдя из «Зенита» в «Байер», а Вагнер Лав не вернулся, хотя «армейские» болельщики питали смутные надежды, как и полтора года назад.

Дело в том, что Вагнер был доступен в статусе свободного агента, и он сменил казахстанский «Кайрат» на датский «Мидтьюлланд». ЦСКА на этот раз даже не рассматривал вариант с возвращением Лава, но была идея затащить 37-летнего бразильца обратно в чемпионат России у «Химок». Из этого ничего не вышло, а на Вагнера Лава теперь можно будет посмотреть в плей-офф Лиги Конференций: уже на следующей неделе его новый клуб сыграет против греческого ПАОКа.

Турецкий «Антальяспор» за зимнее трансферное окно превратился в курортный филиал московского «Спартака», подписав сразу двух бразильцев из чемпионского состава, выигравшего РПЛ в сезоне 2016/17. Первым к команде, за которую с 2020 года выступает Федор Кудряшов (кстати, еще один экс-спартаковец), присоединился Фернандо, отдыхавший полгода после заработков в Китае. Бразилец уже провел три матча за новый клуб, обе встречи, в которых Лукас провел по 90 минут, завершились вничью 0:0.

Вскоре подъехал и Луис Адриано, который сейчас мог бы играть на Клубном чемпионате мира за «Палмейрас». В начале года 34-летний форвард расторг контракт с бразильским клубом и принял предложение из Турции, где будет бороться за выживание в хорошей компании. В прошедший уикенд уже играл против «Бешикташа» под 70-м номером и отметился желтой карточкой в дебютном матче.

Luiz Adriano and Fernando have reunited at Antalyaspor 🇹🇷



What a duo they used to be at Spartak, let's hope they're successful in Turkey 🤩 pic.twitter.com/YbhkfYnP6L