Александер-Арнольд проводит 150-й матч в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Англии с «Лестером» (0:0, первый тайм).
Для 23-летнего игрока этот матч 150-м в Английской Премьер-Лиге.
Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», он дебютировал за взрослую команду клуба в 2016 году.
Недавно Трент первым в этом сезоне АПЛ оформил 10 ассистов.
поменьше понтов( рановато еще)) ) побольше прогрессировать!
особенно приятно, что воспитанник красных!
поменьше понтов( рановато еще)) ) побольше прогрессировать!
особенно приятно, что воспитанник красных!