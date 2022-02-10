Александер-Арнольд проводит 150-й матч в АПЛ

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вчера, 22:56

Защитник «Ливерпуля» вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Англии с «Лестером» (0:0, первый тайм).

Для 23-летнего игрока этот матч 150-м в Английской Премьер-Лиге.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», он дебютировал за взрослую команду клуба в 2016 году.