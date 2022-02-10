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Александер-Арнольд проводит 150-й матч в АПЛ

вчера, 22:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Англии с «Лестером» (0:0, первый тайм).

Для 23-летнего игрока этот матч 150-м в Английской Премьер-Лиге.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», он дебютировал за взрослую команду клуба в 2016 году.

Недавно Трент первым в этом сезоне АПЛ оформил 10 ассистов.

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Все комментарии
rv4p2jnmm5zw
rv4p2jnmm5zw
сегодня в 06:43
Довольно серьёзная цифра
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:07
Тренту новых успехов, побед, рекордов и удачи с Ливерпулем!
поменьше понтов( рановато еще)) ) побольше прогрессировать!
особенно приятно, что воспитанник красных!
протон
протон
вчера в 23:00
Есть бодибилдер Александр, который подражал Шварценеггера. Заголовок так напомнил .
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